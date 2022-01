Es heißt: Man wolle das nicht, aber werde alles dafür tun, um das aktuelle Level an toxischem Verhalten zu senken. Wie das jetzt weiter gehe, liege in den Händen der Community.

So reagieren nun die Mods: Vor wenigen Tagen erschien ein Statements der Mods des populären Subreddits zu Battlefield 2042. Das Statement will man als „Warnung“ verstanden wissen.

Woran machte sich die Kritik fest? Was die Leute auf reddit offenbar endgültig aufschrien ließ, war die Formulierung „brutale Erwartungen“ – denn aus ihrer Sicht sind ihre Erwartungen nicht „brutal“, sondern nur realistisch. Sie wollen ja nur das, was frühere Battlefields geliefert haben.

„Heute geht’s zurück an die Arbeit, ich checke reddit und Twitter. Die Battlefield-Fans sind angepisst, dass wir während der Urlaubszeit nicht genügend Updates gegegben haben. Jungs, die Leute müssen sich auch mal ausruhen. Die Sachen sind in Bewegung, aber wir müssen auch schauen, was möglich ist. Wir werden uns zu den Sachen äußern, wenn wir bei 100% sind.

Was ist die Kritk an Battlefield 2042? Es gibt eine Vielzahl von Kritikpunkten am neuen Battlefield 2042. Die wesentlichen Punkte sind:

Bei Battlefield 2042 wird die Kritik am Spiel immer lauter und wütender. Ein Post des Entwicklers Andy McNamara brachte das Fass in den letzten Tagen zum Überlaufen. Die Mods des Subreddits überlegen jetzt, die Diskussionsplattform vorübergehend zu schließen. Die Stimmung sei zu toxisch geworden.

