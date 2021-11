Spieler sind jetzt schon wütend auf Battlefield 2042, weil sie nicht richtig angeben können

Direkt zum Start von Battlefield 2042 gibt es schon zahlreiche Beschwerden von der Community. Dahinter steckt ein fehlendes Feature aus früheren Teilen: ein richtiges Scoreboard. MeinMMO fasst zusammen, was die Spieler daran stört.

Was genau fehlt in Battlefield 2042? Das Scoreboard zeigt normalerweise jeden Spieler in einer Partie, inklusive wichtiger Zahlen aus dem jeweiligen Match. Dazu gehören:

Die K/D-Rate, also Abschüsse und Tode

Asssists

Spieler-Rang

Punktzahl und Platzierung

In Battlefield 2042 wird das allerdings anders gehandhabt. Statt eines Scoreboards wie man es aus früheren Ablegern kennt, sieht man nur noch die Squads des eigenen Teams. Keine genauen Angaben dazu, wie viele Spieler eigentlich im Team sind, keine Angaben zum Spielerrang oder ähnlichem.

Hier könnt ihr einen direkten Vergleich sehen, wie das in einer Partie aussieht:

Etliche Spieler sind darüber überhaupt nicht glücklich und mittlerweile gibt es haufenweise Kritik an dem fehlenden Feature in Battlefield 2042.

Das Scoreboard gilt als wichtiges Werkzeug für Battlefield-Spieler

Darum stört das so viele Spieler: Scoreboards sind aus Multiplayer-Shootern eigentlich nicht wegzudenken. Sie zeigen, wo man selbst oder das eigene Team gerade in der Partie steht, wie der Gegner abschneidet und sie machen auch andere wichtige Faktoren sichtbar:

Sind die Teams ausbalanciert?

Oder kämpfen hier gerade nur Profis gegen Anfänger?

Sind die Partien überhaupt voll?

Gibt es möglicherweise Cheater?

All das kann durch ein Scoreboard sichtbar gemacht werden.

Gerade in Battlefield mit den teils lang andauernden Runden, vor allem im Eroberungsmodus, ist das Scoreboard somit ein wichtiges Werkzeug. In der aktuellen Fassung ist das Scoreboard von Battlefield 2042 allerdings nicht gerade aussagekräftig, da man keinerlei Infos über den Gegner angezeigt bekommt.

Zudem kann man nicht sehen, ob die anderen Squads voll sind und wie sich diese schlagen. Das gefällt zahlreichen Community-Mitgliedern überhaupt nicht und schlägt gerade im Subreddit von Battlefield 2042 große Wellen.

Das meint die Community dazu: Etliche Spieler diskutieren das Thema in zahlreichen Threads. Die verzeichnen alle mittlerweile mehrere Tausend Upvotes, der beliebteste Thread kommt auf über 6500 Upvotes (Stand: 12. November, 10:00 via reddit.com).

Das Feedback der Spieler ist eindeutig: “Wir brauchen eine Scoreboard!” Es finden sich eine überwältige Anzahl an Kommentaren, die sich dieser Meinung anschließen und nimmt man die verschiedenen Threads zusammen, käme man auf weit über 1000 Kommentare. Ein Thread-Ersteller fasst die Bedenken der Community so zusammen:

Das Scoreboard gibt einen Hinweis darauf, ob man gut abschneidet, oder nicht. Wenn du schlecht abschneidest, kannst du deinen Spielstil ändern oder üben, um besser zu werden. Das Scoreboard ist eines der Dinge, die die Battlefield-Spiele zu einem „kompetitiven Spiel“ machen. In Battlefield 4 zeigt das Scoreboard an, wer tot oder lebendig ist, und liefert somit auch andere nützliche Informationen. Das Mindeste, was ihr [DICE] tun könnt, ist, uns die Anzeigetafel in Portal anzubieten. Wenn Sie Inspiration brauchen, DICE, dann schauen Sie sich Battlefield 4 an, eine perfekte Anzeigetafel. via reddit.com

Mittlerweile gibt es richtige Aufrufe an die Spieler, immer weitere Threads zu erstellen und DICE auf die Forderungen der Community aufmerksam zu machen.

Spieler gehen sogar so weit und drohen Pinguinen mit dem Tod: “Bringt das Scoreboard zurück, oder der Pinguin muss dran glauben.”

128 Spieler zu viel für ein Scoreboard im Spiel?

Warum wurde das Scoreboard überhaupt verändert? Auf einem Event, an dem zahlreiche Content Creator, Journalisten und auch wir von MeinMMO teilnehmen konnten, um Battlefield 2042 anzuspielen, wurde diese Frage ebenfalls gestellt.

Die Antwort der Entwickler: Es sei schwierig, 128 Spieler in einem Board mitten in der Partie anzuzeigen. Das lassen die Spieler allerdings nicht gelten, man solle einfach ein scrollbares Scoreboard einbauen.

Ob das Feature in naher Zukunft ins Spiel kommt, bleibt erst einmal abzuwarten. Sollte der Druck der Fans aufrechterhalten werden, ist es zumindest denkbar.

Was haltet ihr von der Debatte? Findet ihr das Scoreboard auch so wichtig? Würdet ihr es euch auch wünschen, ein Scoreboard wie in Battlefield 4 zu haben?

