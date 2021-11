Battlefield 2042: Heute startet der Early Access – Wir tickern den Release live

Wer sich mehr mit Battlefield beschäftigen will, kann bereits jetzt den Portal-Modus ausprobieren. Dazu müsst ihr das Spiel nicht einmal kaufen. Die Website, um eigene Modi zu erschaffen, kann von jedem bedient werden und kommt äußerst gut an .

So macht der Blick auf die Größe der Maps einigen Fans Sorgen . Andere sind noch immer skeptisch wegen der technischen Mängel, welche in den Tests zu sehen waren. Ein genaueres Bild zeichnet euch unser Review auf MeinMMO von Autor Tarek Zehrer:

Wer lieber noch warten will und sich ansieht, wie erste Spieler reagieren, der kann am 19. November mit der Standard-Version durchstarten. Dann ist der offizielle Release für alle. Auf MeinMMO findet ihr alle Versionen im Vergleich und welche sich für euch lohnt .

Der Preload begann bereits einige Tage zuvor. Wer das Spiel herunterladen will, sollte etwas Geduld mitbringen, denn ihr benötigt knapp 50 GB freien Speicher auf jeder Plattform. Mehr dazu findet ihr in unserem Special zum Early Access, Preload und Downloadgröße .

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Heute, am 12. November, startet der Early Access von Battlefield 2042 . Der neuste Teil der beliebten Reihe startet mit neuen Modi und einigen Features, die es so in Battlefield noch nie gab. MeinMMO begleitet den Release und berichtet über den Start und eventuelle Probleme .

Insert

You are going to send email to