Das ist die aktuell beste SMG in Battlefield 2042 und das macht sie so stark

Der Early Accces zu Battlefield 2042 läuft jetzt knapp eine Woche und Spieler finden immer mehr für sich raus, welche Waffen besonders gut sind. Aktuell sticht die PP-29 besonders heraus. MeinMMO zeigt euch, was die Maschinenpistole so beliebt macht und welches Loadout sich eignet.

Was ist das für eine Waffe? Die PP-29 ist eine Maschinenpistole und basiert auf der PP-19, die Shooter-Veteranen gut kennen dürften. Wie alle SMGs ist sie besonders auf kurze Distanzen stark.

In Battlefield 2042 zählt sie gerade zu den beliebtesten und besten Waffen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Sturmgewehre gerade wegen eines Problems mit dem Blooming schlecht performen, andererseits hat die PP-29 aber auch von sich aus einige Vorzüge.

Wie schaltet man die Waffe frei? Es handelt sich um die zweite Maschinenpistole, die ihr freischalten könnt. Dafür müsst ihr Stufe 18 erreichen.

Wir fassen für euch die Stärken und Schwächen der Waffe zusammen und wie ihr sie spielen solltet. Ihr könnt euch außerdem dieses Video von YouTuber Lost anschauen, der sich die PP-29 genauer angesehen hat.

Die PP-29 ist ein starker Allrounder unter den SMGs

Was sind die Stärken der Waffe? Die PP-29 hat einige Vorzüge gegenüber anderen Waffen zu bieten und viele Stärken:

Hohe Feuerrate

Ausreichender Schaden

Ein großes Magazin

Gut kontrollierbar

Auf nahe und mittlere Distanz stark

Keine so problematische Streuung, wie bei Sturmgewehen

Mit dem richtigen Setup ist die MP nicht nur auf kurze Distanzen stark, sondern kann auch auf Entfernung punkten.

Dadurch ist sie den meisten Sturmgewehren nicht nur ebenbürtig, sondern durch die Probleme bei der anderen Waffenklasse aktuell sogar überlegen. YouTuber Lost hat dazu sein Waffen-Loadout vorgestellt.

Hier seht ihr die Standard-Ausführung der PP-29 ohne Aufsätze.

So sieht sein Setup für die PP-29 aus:

Visier DD Holo

Magazin High-Power

Lauf Verlängerter Lauf

Unterlauf Die PP-29 hat keinen Unterlauf



Hinweis: Solltet ihr mit anderen Aufsätzen experimentieren, müsst ihr euch eines anderen Problems bewusst sein. Denn die Aufsätze tun oft nicht das, was ihre Beschreibung angibt. Testet eure Waffen-Setups also am besten gegen Bots.

So spielt sie sich: Die Waffe ist gut kontrollierbar und hat lediglich eine vertikale Streuung. Ihr müsst beim Feuern also nur nach unten gegenhalten und könnt so stabil auf eure Gegner ballern.

Auf Entfernungen solltet ihr nur kurze Feuerstöße einsetzen. Die Waffe hat hierfür keinen alternativen Feuermodus, ihr müsst eure Kugeln also selbst dosiert einsetzen.

Mit diesem Setup bekommt ihr eine SMG, die zwar nicht die höchste Feuerrate ihrer Waffenklasse hat, aber als Allround-Waffe sehr gut funktioniert. Hinzu kommt, dass man sie vergleichsweise früh freischaltet.

Wenn ihr eher auf große Entfernungen unterwegs seid, ist übrigens eine DMR die Waffe eurer Wahl.

Sturmgewehre haben ein Problem mit der Streuung

Was ist das Problem mit den Sturmgewehren? Sturmgewehre in Battlefield 2042 sind am Anfang einer Feuersalve sehr unpräzise. Dabei helfen leider keine Waffen-Aufsätze und auch das Stehenbleiben der Spielfigur verbessert nicht viel an der Blooming-Mechanik.

Betroffen sind davon vor allem Sturmgewehre, aber auch LMGs scheinen damit Probleme zu haben. Scharfschützengewehre und DMRs sind auf größere Distanzen daher nicht zu schlagen, während SMGs den Nahkampf dominieren.

Entwickler DICE hat das Problem allerdings schon auf dem Schirm und arbeitet an Verbesserungen.

Was haltet ihr von der PP-29? Habt ihr sie schon getestet? Habt ihr andere Waffenempfehlungen?