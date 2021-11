Luftabwehr-Loadout in Battlefield 2042 ist fast schon unfair: „Das sollte so nicht funktionieren“

Die Sniper schaltet ihr jedoch erst auf Stufe 60 frei, also noch später als den SOFLAM. Wer so lange grinden will, hat dann aber gleich zwei Möglichkeiten, sich unliebsame Fahrzeuge vom Leib zu halten.

Allerdings scheint der SOFLAM schlicht zeitlich begrenzt zu sein und funktioniert schließlich auch übergreifend zwischen unterschiedlichen Spielern. Selbst in alten Battlefield-Teilen sollen solche „Hot Swaps“ schon möglich gewesen sein. Dennoch sind sich Fans nicht sicher, ob das so geplant oder einer der vielen Bugs ist.

Die restlichen Waffen sind völlig frei wählbar, denn diese drei Gadgets reichen. Das M5 habt ihr von Anfang an. Den SOFLAM erhaltet ihr auf Stufe 56. Die Ausrüstungskiste habt ihr automatisch, wenn ihr Angel als Spezialisten wählt. Sie ist sein besonderes Gadget. In unserem Special erklären wir euch die Spezialisten von Battlefield 2042 im Detail .

Was ist das für ein Loadout? Streng genommen braucht ihr zwar lediglich 3 verschiedene Gagdets, dafür aber in jedem Fall 2 Loadouts, die ihr euch vor dem Spiel erstellen müsst:

