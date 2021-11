Battlefield 2042: 5 Tipps zum Zielen und wie ihr besser werdet

Kanntet ihr diese sie bereits? Habt ihr vielleicht noch weitere Tipps und Tricks, die ihr teilen wollt? Und wie gefällt euch das Gunplay in Battlefield 2042? Eure Meinung in den Kommentaren lesen wir gerne.

Diese 5 Tipps helfen euch hoffentlich dabei, mehr Gegner in Battlefield 2042 zu treffen. Aber auch in anderen Spielen gelten diese Tipps.

Mit etwas Übung könnt ihr so mit eurer Lieblingswaffe den Rückstoß ausgleichen. Profis können so auch auf mittlere Distanzen präzise mit Dauerfeuer schießen.

Wenn eure Waffe vom Rückstoß also nach rechts-oben gezogen wird, müsst ihr mit eurem rechten Stick oder der Maus nach links unten zielen. Tut das in derselben Geschwindigkeit, mit der die Waffe sich vom Rückstoß bewegt.

Wie spiele ich besser? Jede Waffe hat eine bestimmte Richtung, in die euch der Rückstoß zieht. Beobachtet diese Richtung, während ihr die Waffe feuert, und zieht mit eurem Aim dann in die exakt entgegengesetzte Richtung.

Eine fortgeschrittene Taktik ist es, euch zu bewegen und immer wieder kurz abzubremsen, um genau in dem Moment zu schießen, an dem ihr stillsteht. Der YouTuber Kugelmagnet Eddie zeigt das in diesem Video:

Wie spiele ich besser? Versucht beim Schießen stillzustehen, wenn ein Kampf über eine mittlere oder hohe Distanz stattfindet. Ihr seid so zwar leichter selbst zu treffen, aber der Gegner muss denselben Prinzipien folgen, wenn er euch treffen will.

Dafür müsst ihr auch nicht den Feuermodus eurer Waffe ändern – auch, wenn ihr das tun könnt. Versucht vor allem auf Distanzen, nur in kurzen Feuersalven zu schießen. Drückt also nur kurz auf die Feuertaste und lasst dann schnell wieder los, bevor ihr wieder mit einer neuen Salve schießt.

Indem ihr auf die Brust schießt, trefft ihr also nicht nur leichter, der Rückstoß sorgt dafür, dass ihr fast automatisch auch Richtung Kopf zielt. So nutzt den eigentlichen Nachteil des Rückstoßes zu eurem Vorteil.

Wie wichtig das Zielen in Battlefield ist, erkennt man auch an dem Frust der Battlefield-Fans über die Bloom-Mechanik. Dank dieser werden insbesondere die Sturmgewehre aktuell absichtlich unpräzise gemacht werden.

In Battlefield 2042 finden viele Spielsituationen in einem von 2 Extremen statt:

