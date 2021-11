Nutzt gerade lieber keine Sturmgewehre in Battlefield 2042 – Spielt stattdessen mit MPs

Eines der meistdiskutierten Themen in den Communitys von Battlefield 2042 ist, dass viele Waffen zu unpräzise sind. MeinMMO hat untersucht, welche Waffen dieses Problem am besten umgehen – und überraschende Lösungen gefunden. Gerade die MPs scheinen in Battlefield 2042 nämlich so zu funktionieren, wie man es von Sturmgewehren erwarten würde.

Weshalb sind Sturmgewehre schwach? Seit der Beta haben die Entwickler von Battlefield 2042 das Verhalten der Sturmgewehre verändert: Wenn ihr mit Sturmgewehren anfängt zu schießen, sind die ersten abgefeuerten Kugeln absichtlich sehr unpräzise.

Diese Mechanik nennt sich Bloom. Sturmgewehre stabilisieren sich dank ihr erst, nach ein paar Momenten von ununterbrochenem Dauerfeuer – dieses sollte man aber auf Distanz vermeiden. Spieler sind von dieser Mechanik sehr frustriert. Gerade dank der großen, weitläufigen Maps in Battlefield 2042 spürt man diese fehlende Präzision vom Bloom sehr häufig.

Sturmgewehre gelten in vielen Shootern aber als die stärksten Waffen und effiziente Allrounder. In Battlefield 2042 verhalten sie sich jedoch anders, als ihr es gewohnt seid. Deswegen sind Maschinenpistolen die bessere Wahl für alle, die gerne automatische Waffen nutzen.

MPs schießen präziser und schneller als Sturmgewehre

Weshalb sind die MPs stark? Die Bloom-Mechanik scheint insbesondere die Sturmgewehre zu betreffen, die auch in der Beta spielbar waren. Die MPs (englisch: SMGs) sind anscheinend von diesen Maßnahmen weitestgehend verschont geblieben. Deshalb glauben nicht nur die Fans auf reddit: Die MPs sind aktuell die besseren Sturmgewehre (via reddit).

Denn: Obwohl ihr vollautomatisches Feuer eine höhere Kadenz hat als die Sturmgewehre, ist die erste MP im Spiel präziser auf Distanz als das erste Sturmgewehr. Sie sind dadurch aber nicht schlecht im Nahkampf – ganz im Gegenteil. Auch in Battlefield 2042 sind MPs in engen Räumen eine Macht.

Als MPs sind sie auch sehr leicht zu benutzen. Sie erlauben es euch, ein paar Kugeln zu verfehlen, ohne, dass ihr deshalb unbedingt den Kampf verliert.

Was sind die Schwächen der MPs? Die MPs sind auf Distanzen nicht ganz so stark wie andere Waffen, was gerade bei den großen Maps wichtig zu bedenken ist. Viel wichtiger als der Schaden ist allerdings die Präzision: Selbst die schwächsten Kugeln, die treffen, machen mehr Schaden als die stärksten Kugeln, die verfehlen.

Gerade wegen den großen Distanzen, auf denen die meisten Kämpfe in Battlefield 2042 stattfinden, ist es wichtig, präzise treffen zu können. Weil der Bloom fehlt, könnt ihr das mit MPs besser als mit Sturmgewehren – auch, wenn das den allgemeingültigen Shooter-Weisheiten direkt widerspricht.

Welche MPs sind die stärksten? Gleich die ersten zwei MPs sind die präzisesten im Spiel. Deshalb sind sie die beste Wahl. Diese Waffen sind:

PBX-45 : Bessere Kadenz und Handhabung

: Bessere Kadenz und Handhabung PP-29 (freigeschaltet mit Level 18): Mehr Kugeln im Magazin, etwas mehr Reichweite und Präzision

Beide Waffen sind stark genug mit ihren Standard-Setups. Sie können aber mit weiteren Waffenaufsätzen noch besser auf eigene Bedürfnisse angepasst werden.

DMRs und Sniper dominieren die Maps, sind aber schwerer zu spielen

Was sind die Stärken von DMRs und Snipern? Eine noch bessere Wahl als die MPs sind die halbautomatischen DMRs (“designated marksman rifles”). Insbesondere die DM7 und die SVK sind hervorzuheben. Diese Waffen brillieren nicht nur durch ihre hohe Präzision, Flexibilität und ihrem guten Schaden: Sie haben ihre größten Stärken genau da, wo die beliebten Sturmgewehre so stark schwächeln.

Aus dem gleichen Grund sind Scharfschützengewehre aktuell eine gute Wahl, wenn ihr eher auf nur einen genauen Schuss setzen wollt.

Was sind die Schwächen von DMRs und Snipern? Das größte Problem an diesen Waffen ist, dass die schwerer zu spielen sind als die vollautomatischen MPs. Sie erfordern sehr hohe Aim-Skills und können in den falschen Händen schnell nutzlos sein. Auch im Nahkampf sind diese Waffen viel schlechter – gerade da haben MPs wiederum ihre größten Stärken.

Es gibt eine Ausnahme bei den Sturmgewehren

Gibt es ein Sturmgewehr, was man trotzdem nutzen kann? Obwohl die Starter-MPs klare Vorteile gegenüber den Sturmgewehren haben, gibt es eine Waffe, die sich diesem Trend widersetzt: Die SFAR-M GL.

Die SFAR-M GL basiert auf der SCAR-H. Die Waffe ist bekannt dafür, viel Feuerkraft in wenige Kugeln zu bündeln. Diese Mischung hatte schon in Spielen wie Call of Duty: Modern Warfare 2 und Battlefield 4 große Fans.

Verglichen mit anderen Sturmgewehren hat die SFAR-M GL weniger Bloom, trifft also zuverlässiger. Die Waffe hat allerdings zwei andere Probleme in Battlefield 2042:

Sie wird erst mit Stufe 27 freigeschaltet.

Sie wird erst mit freischaltbaren Aufsätzen wirklich gut.

Somit ist die SFAR-M GL zwar eine gute Alternative für Sturmgewehr-Fans, aber nicht sofort. Es erfordert etwas Geduld und viel Spielzeit, bis sie einen Unterschied machen kann.

Welche Waffen-Kategorie ist euer Liebling in Battlefield 2042? Habt ihr die MPs schon probiert? Wenn ja, was ist euer Favorit?

Wenn ihr weitere Waffen oder Aufsätze für eure Waffen freischalten wollt, müsst ihr dazu erst einmal Erfahrung sammeln und leveln. Das geht mit einigen Tricks besonders schnell:

