Was sich in Zukunft noch alles ändert, ist derzeit nicht bekannt. Ein Insider-Bereicht hat zuletzt offengelegt, wie chaotisch die Entwicklung von Battlefield 2042 lief. Doch der Fokus von DICE liege nun darin, die zahlreichen Probleme des Spiels nach und nach zu beseitigen. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten.

Es sieht so aus, als würden Probleme wie die Performance auf dem PC, fehlerhafte Animationen beim Helikopter-Intro und den Wiederbelebungen wohl in diesem Update noch nicht behoben werden.

Die Balance-Änderungen am Rückstoß und der Projektilstreuung könnten zusätzlich dazu beitragen, dass ihr eure Gegner endlich zuverlässig treffen könnt. Ob das wirklich so kommt, bleibt abzuwarten, bis das Update auf den Servern ist.

Die Entwickler reagierten aber auf sein Video und meinten sogar, dass es dadurch gelöst werden konnte. Mit Update 3 war das leider nicht der Fall, was in der Community gar nicht gut ankam. Nun wurde das mit Update 3.1 offenbar geschafft.

Was verursachte das Problem? JackFrags konnte hier aber über die Ursachen auch nur spekulieren. Er vermutete, dass es etwas mit der Anzahl an Spielern auf kleinem Raum zu tun haben könnte. Auch Raucheffekte hält er für den potenziellen Übeltäter.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was genau war das Problem? Schon seit Release klagten zahlreiche Spieler über mangelnde Trefferregistrierung von Kugeln, die sie auf Gegner abfeuerten. Es konnte dabei vereinzelt vorkommen, dass ganze Magazine in Feinde gepustet wurden und diese dennoch keinen Schaden nahmen.

Insert

You are going to send email to