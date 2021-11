Experte von Battlefield 2042 zeigt „ziemlich großes Problem“ – hilft Entwicklern wohl dabei, es zu lösen

Auch nach dem ersten großen Patch kämpft Battlefield 2042 mit einigen Problemen. YouTuber und Battlefield-Experte JackFrags hat ein großes Ärgernis in einem Video gezeigt. Er wollte so den Entwicklern helfen, die Ursache zu finden. Damit hatte er anscheinend Erfolg.

Das Update vom 25. November 2021 hat viele große Probleme von Battlefield 2042 behoben. Dazu gehört eine Anpassung der übermächtigen Hovercrafts sowie Änderungen der besten und schlechtesten Waffen.

Neben dem Update versprachen die Entwickler auch schon viele weitere zukünftige Korrekturen. Eine Roadmap zeigt über 200 geplante Verbesserungen bis Anfang Dezember. In dieser Roadmap musste DICE aber auch zugeben, dass sie ein bestimmtes Problem kennen, aber keine Lösung dazu gefunden haben:

Unter sehr seltenen Umständen sehen wir, dass unsere Server Treffermarkierungen nicht korrekt registrieren. Obwohl das schwer zu reproduzieren ist (vielen Dank an alle, die Clips und Screenshots eingereicht haben), arbeiten wir aktiv daran, das Problem zu identifizieren und Lösungen zu finden. DICE in ihrem Blogeintrag (via ea.com)

JackFrags, ein bekannter YouTuber in der Battlefield-Community, hat das Problem in einem Video dokumentiert. Dieses hat wohl dabei geholfen, das Problem zu identifizieren

Video zeigt Problem unter wiederholbaren Umständen

Was ist das Problem? In Battlefield 2042 kann es vorkommen, dass eure Kugeln keinen Schaden machen, obwohl sie den Gegner treffen. Man kann sogar an Blutspritzern erkennen, dass die Schüsse den Gegner treffen – dieser nimmt aber keinen Schaden. Es fehlt ebenfalls die Trefferanzeige im Fadenkreuz, die man bei normalen Treffern angezeigt bekommt.

Dieses Problem betrifft die Treffer-Registrierung (auf englisch: Hit Registration, oft abgekürzt als HitReg). Bereits zahlreiche Spiele vor Battlefield 2042 hatten in der Vergangenheit ähnliche Schwierigkeiten, unter anderem Apex Legends.

Bei schlechter Registrierung von vermeintlichen Treffern sieht es auf eurem Bildschirm klar danach aus, dass ihr eure Gegner getroffen habt – die nehmen allerdings keinen Schaden. Eure Schüsse scheinen grundlos zu “verpuffen.”

JackFrags dokumentiert in seinem Video diese schlechte Treffer-Registrierung. Er nennt sie dabei ein „ziemlich großes Problem“:

Was sieht man in dem Video? JackFrags zeigt in seinem Video, wie die Registrierung von Treffern sporadisch nicht zu funktionieren scheint.

In einem Durchbruch-Match gegen Bots positioniert er sich an einer bestimmten Stelle im Spiel: Direkt hinter den Rohren eines Lüftungsschachts des Punkts C1 am Rande eines Dachs der Map Kaleidoskop. Übrigens genau der Spot, den Spieler gerade nutzen, um in einer Runde alle Aufsätze freizuschalten.

Aus dieser Position kann er fast ohne Gegenwehr auf die Bots schießen. Somit kann er testen, wann und wie das Problem auftritt. Weil die Position sicher ist und die Umstände wiederholbar sind, kann er das Problem genauer beobachten.

Was verursacht das Problem? Obwohl das Video das Problem in einem wiederholbaren Kontext zeigt, kann JackFrags über die Ursachen nur spekulieren. Er vermutet, dass es etwas mit der Anzahl an Spielern auf kleinem Raum zu tun haben könnte. Auch die Raucheffekte hält er für den potenziellen Übeltäter.

Die Internetverbindung schließt er aber aus: Nicht nur hat er einen sehr niedrigen Ping – das Match findet gegen Bots statt, weshalb es keine durch andere Spieler verursachten Schwankungen geben sollte.

Was war das Ziel vom Video? JackFrags wollte mit dem Video nicht nur die Spieler auf das Problem aufmerksam machen. Er sagt, dass er die Hoffnung hat, dass die Entwickler von Battlefield 2042 das Video sehen.

Weil das Problem klar erkennbar und wiederholbar im Video dargestellt ist, hoffte er, dass die Entwickler die Problemursache so erkennen können.

Mit dieser Hoffnung hatte er anscheinend recht. Denn nur wenige Stunden, nachdem das Video online gestellt wurde, hat sich ein Entwickler von DICE bei ihm gemeldet.

Entwickler denkt, dass das Problem dank Video gelöst wird

Wie reagieren die Entwickler? Florian Le Bihan, der leitende Spieldesigner von DICE, hat JackFrags auf Twitter geantwortet. In einem ersten Tweet spricht er Lob aus für den Test und fragt, ob das nach dem neuesten Update aufgenommen wurde (via Twitter).

Nachdem ihm JackFrags bestätigt, dass das Video nach dem Patch entstanden ist, bedankt sich Le Bihan erneut und kündigt an, sich das genauer anzuschauen.

Etwa 10 Stunden später meldet er sich erneut mit folgendem Tweet:

Übersetzung: “Sind sehr zuversichtlich, dass wir jetzt eine Lösung für das Problem haben. Vielen Dank noch einmal für das Video!”

Wann wird das Problem gelöst? Wann die Lösung implementiert wird, wollte Le Bihan nicht kommentieren. Auf eine weitere Rückfrage eines Twitter-Users nach dem Zeitpunkt der Problemlösung antwortet der Entwickler:

Hoffentlich nächstes Update, aber das müssen wir noch bestätigen. Ich bin mir sicher, dass wir die Info mitteilen werden, sobald wir es genau wissen. Florian Le Bihan, leitender Spieldesigner von DICE, auf Twitter

Das nächste Update für Battlefield 2042 soll Anfang Dezember kommen. DICE sagt, dass es das größte Update seit Launch sein wird. Hattet ihr schon Probleme mit der Hit Registration in Battlefield 2042? Und hat das letzte Update eure Erfahrungen mit dem Spiel verbessert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Trotz all der Turbulenzen war der Release von Battlefield 2042 laut DICE besser als bei Battlefield V:

