Apex Legends: Spieler feiern Season 5, aber eine Sache nervt sie gewaltig

Seit einer Woche ist in Apex Legends die neue Season 5 spielbar. Viele haben sich erneut ins Battle Royale gestürzt und haben offenbar großen Spaß mit den neuen Features. Allerdings gibt es ein großes Problem, das sie beschäftigt.

Was ist das für ein Problem? Es geht um einen massiven Fehler, der aktuell dafür sorgt, dass Spieler ihre Gegner zwar treffen, dabei aber keinen Schaden anrichten. Die Registrierung der Treffer („hit registration“) ist offenbar momentan gestört. Das scheint erst seit dem Start der Season 5 am 12. Mai ein so großes Problem zu sein.

Im subreddit von Apex Legends teilen die Spieler immer wieder kurze Clips davon, die genau zeigen, was das Problem ist. Ein Post vom reddi-Nutzer Shaynel11 hat etwa über 20.000 Upvotes erhalten und zeigt in Zeitlupe, dass seine Treffer sitzen aber nicht gezählt werden:

Der Streamer und „menschliche Aimbot“ shroud hatte einmal ein ähnliches Problem mit seinem Aim. Bei ihm war es auf eine Fehleinschätzung seinerseits zurückzuführen. In diesem Fall scheint es aber ein größeres Problem zu sein, was selbst die Entwickler bestätigen.

Warum ist das ein so großes Problem? In einem Shooter ist es wichtig, dass ein Treffer auch tatsächlich ein Treffer ist und als solcher gezählt wird. Im Fall von Apex Legends ist es aber aktuell ein Problem, das sogar dazu führen kann, dass Spieler unverdient Runden verlieren.

Der Clip vom reddit-Nutzer jaumue-91 etwa zeigt, wie er mit seinem Team im finalen Duell mit dem einzigen weiteren verbleibenden Team ist. Er setzt mehrere Schüsse aus einer Schrotflinte auf einen Gegner, richtet aber keinen Schaden an. Schlussendlich unterliegt er und verliert:

„Hit registration“ bei Apex – Entwickler arbeiten dran

Was tun die Entwickler dagegen? Die Beschwerden der Spieler stoßen dabei nicht auf taube Ohren. Die Entwickler sind laut eigenen Aussagen dabei, das Problem zu beheben.

In einem Tweet vom offiziellen Twitter-Account heißt es, dass das Problem bekannt sei und man an einer Lösung arbeite. Sobald es eine gebe, wolle man die Spieler benachrichtigen.

Erst vor wenigen Tagen hat Apex-Entwickler Respawn ein neues Entwicklerstudio in Vancouver gegründet, das sich allein um die Entwicklung von Apex Legends kümmern soll (via gamesindustry.biz). Die Arbeiten an der Fehlerbehebung könnten sich also bald beschleunigen.

So reagieren Spieler darauf: Obwohl das Problem die Spieler verärgert, sehen recht viele ein, dass eine Problembehebung nicht über Nacht passieren kann. Die aktuelle Coronakrise und die damit verbundene Arbeit aus dem Home Office machen es nicht leichter.

Auf reddit hat der Nutzer jimtheburger daran erinnert, dass die Entwickler von zu Hause an dem Problem arbeiten und man ihnen deswegen etwas Zeit einräumen sollte. Der Post erhielt 2.700 Upvotes.

Season 5 kommt gut an – trotz Bug

Abseits des Problems mit der Registrierung der Treffer kommt die neue Season 5 recht gut an. Besonders die neue Legende Loba, die mit ungewöhnlich viel Sexappeal besticht, begeistert die Community aktuell.

MeinMMO-Autor Jürgen Horn ist sogar der Ansicht, dass Season 5 die spannendste Season von Apex Legends überhaupt werden wird. Ob sie das halten kann, wird sich noch zeigen müssen – schließlich ist sie gerade erst eine Woche alt.

Doch Season 5 hat zumindest schon dafür gesorgt, dass Apex Legends auf Platz 1 der Trends auf Twitch und auf Platz 5 der meistgestreamten Spiele in der vergangenen Woche gelandet ist:

Die Daten von Twitch. Quelle: sullygnome.

Noch immer ist das Spiel beliebt und die neue Season hat dafür gesorgt, dass sich wieder mehr Spieler dafür interessieren. Das ist einer der Gründe, warum es zu den drei Top-Shooter-Alternativen zu CoD Warzone gehört. Wie lange sich der Erfolg hält und ob Season 5 noch besser wird, muss sich zeigen.