Auch wenn die PP-29 weiterhin eine gute Waffe ist – diese 3 Alternativen sind in unseren Augen jetzt besser. Werdet ihr die PP-29 mit einer dieser Waffen ersetzen? Oder bleibt ihr der bisher so dominanten MP treu? Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren da.

Sie kann zwar nichts besonders gut, ist aber auch in keiner Hinsicht wirklich schlecht. Die PBX-45 ist deshalb nie eine schlechte Wahl. Im Gegensatz zur MP9 steht sie auch auch von Anfang an zur Verfügung.

Die Waffe ist von den Werten zwar komplett durchschnittlich, aber genau das ist ihr Vorteil: Die M5A3 ist nie die beste Waffe, aber in den meisten Situationen eine gute Wahl. Weil in Battlefield 2042 sich eine Situation schnell ändern kann, seid ihr mit der M5A3 immer gut gewappnet.

Insert

You are going to send email to