Battlefield 2042 ist offiziell erschienen. Nach dem holprigen Start wollen wir nun von euch wissen: Wie findet ihr den Multiplayer-Shooter? Nehmt dazu gerne an unserer Umfrage auf MeinMMO teil.

So lief der Start von Battlefield 2042: Seit dem 19. November ist der Shooter draußen und seitdem blieb es turbulent. Schon früh stellte sich heraus, dass das Spiel mit einigen Problemen verschiedener Art zu kämpfen hat.

So gibt es viel Kritik für den technischen Zustand des Spiels, aber auch einige Design-Entscheidungen kommen nicht so gut an.

Viele sind der Meinung, dass Battlefield 2042 in diesem Zustand nicht hätte veröffentlicht werden dürfen. Die Stimmung ist gerade bei langjährigen Fans und gerade im Subreddit zu Battlefield 2042 ziemlich aufgeheizt.

Teilweise sind Spieler so sauer, dass es offenbar Morddrohungen gegen die Entwickler gab. Auf Steam wurde Battlefield 2042 zum Release in den Reviews zerrissen und hatte zwischenzeitlich nur 21 % positive Bewertungen.

Mittlerweile ist das Spiel auf STeam eines der unbeliebtesten Spiele aller Zeiten, verzeichnet gleichzeitig aber hohe Spielerzahlen. Auf Metacritic fallen die Kritiken durchwachsen aus, Battlefield 2042 schneidet im Schnitt schlechter ab, als seine Vorgänger.

Dennoch melden sich immer wieder Spieler zu Wort, die trotz der Probleme und einigen Schwächen des neuesten Battlefield-Ablegers richtig viel Spaß mit dem Spiel haben.

Nun wollen wir aber von euch wissen: Wie findet ihr Battlefield 2042? Dafür haben wir eine Umfrage für euch erstellt.

So könnt ihr abstimmen: In dem Umfrage-Tool weiter unten könnt ihr mit abstimmen. Bedenkt aber, dass die Wahl nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Überlegt euch also gut, welche Wahl ihr trefft.

Lasst es uns auch gerne wissen, wie eure Meinung zu Battlefield 2042 aussieht, ob ihr auch zu den frustrierten Spielern gehört, was euch nervt oder ob ihr einfach Spaß habt und die Probleme euch nicht weiter stören.

Vielleicht habt ihr Battlefield 2042 ja auch noch gar nicht gespielt. Auch hier würde uns interessieren, was euch davon abhält.

So geht es mit Battlefield 2042 weiter: Entwickler DICE hat bereits ein neues Update angekündigt, dass mehrere der nervigen Probleme beheben soll. Das soll noch Ende der Woche veröffentlicht werden, ein genaues Datum haben wir dazu nicht.

Laut bisherigen Leaks wird dann Anfang Dezember nochmal ein Update folgen, das auch weitere Features wie Spieler-Stats ins Spiel bringen soll.

Sobald wir hierzu genauere Infos haben, werden wir euch auf den neuesten Stand bringen.