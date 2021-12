Sollte Battlefield 2042 die Spezialisten entfernen und die alten Klassen zurückbringen?

So könnt ihr beispielsweise trotz Scharfschützen-Spezialisten ein LMG und einen Raketenwerfer bei euch tragen. Dennoch gibt es noch die grobe Einteilung in Klassen, nur dass es jetzt für jede dieser Kategorien mehrere Spezialisten gibt.

So könnt ihr abstimmen: Eure Wahl könnt ihr wie immer in dem Umfrage-Tool weiter unten treffen. Die Wahl kann aber weiterhin nicht rückgängig gemacht werden, sobald ihr abgestimmt habt.

Nun finden sich immer mehr Spieler, die sich ihre alten Klassen zurückwünschen und am liebsten auf Spezialisten verzichten würden. (via reddit )

Was ist das Problem mit den Spezialisten? Die Kritik an den Spezialisten ist vielfältig. So wird beispielsweise häufig genannt, dass sie die Immersion des Militär-Shooters reduzieren, statt sie zu erhöhen.

Seit der ersten Ankündigung der Spezialisten, noch vor Release von Battlefield 2042 , stehen diese in der Kritik. Viele Fans wünschen sich die alten Klassen aus früheren Ablegern zurück. Wir von MeinMMO wollen daher von euch wissen: Sollten sie entfernt und ersetzt werden? Nehmt an unserer Umfrage teil.

