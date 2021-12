Anfang der Woche wollten wir bei MeinMMO von euch wissen, was ihr von den viel kritisierten Spezialisten in Battlefield 2042 haltet und ob sie durch die alten Klassen ersetzt werden sollten. Hier sind eure Antworten.

Die Spezialisten haben keinen leichten Stand in Battlefield 2042. Von Anfang an standen sie in der Kritik, da sie das alte Klassen-System ersetzen und ordentlich umkrempeln.

Gleichzeitig finden sich in der Community auch Befürworter, die das Problem nicht bei den Spezialisten sehen, sondern eher andere Dinge am Spiel kritisieren. Falls ihr noch nicht wisst, was es mit den Spezialisten auf sich hat, findet ihr hier unseren Guide mit einer Übersicht zu allen 10 Spezialisten und ihren Eigenschaften.

Unsere Umfrage zeigte dennoch eindeutig: Die meisten von euch würden lieber auf Spezialisten verzichten und die alten Klassen zurückhaben wollen.

Unserem Aufruf sind dabei 4908 Leser gefolgt (Stand: 11. Dezember, 08:20 Uhr). Jeder Teilnehmer konnte dabei nur eine Stimme abgeben. Die Ausgangsfrage lautete: Sollte Battlefield 2042 die Spezialisten entfernen und die alten Klassen zurückbringen?

Das ist das Ergebnis:

Ja, mir haben die früheren Klassen besser gefallen – 79 %, 3863 Stimmen

Ist mir egal, ich mag beide Systeme – 12 %, 600 Stimmen

Nein, ich mag die zusätzliche Freiheit mit den Spezialisten – 9 %, 445 Stimmen

Das Ergebnis ist somit ziemlich eindeutig. Beinahe 80 % von euch würden sich wünschen, dass Battlefield 2042 auf das alte Klassen-System setzen würde, statt den Spezialisten.

Etwas mehr als 20 % haben entweder kein Problem mit ihnen, oder mögen das neue System sogar. Wir zeigen euch ein paar Stimmen aus der Community.

Battlefield 2042 setzt auf Spezialisten statt Klassen – Aber viele Fans stört das

Die meisten wollen sie entfernen lassen, aber manche sehen das Problem woanders

In den Kommentaren ist das Stimmungsbild nicht ganz so eindeutig, sie spiegeln die Umfrage aber dennoch grob wider. Hier einige Stimmen, die sich gegen die Spezialisten äußern:

ReZZiT meint dazu: “Ja, bitte unbedingt die Spezialisten raus … passt einfach überhaupt nicht rein.”

SomeBody schreibt: “Ich wünsche mir die alten Klassen. Damit können viele Gameplay-Probleme gelöst werden. Zum Beispiel kann dann nicht jeder pauschal einen Raketenwerfer oder die Annäherungsminen einpacken.”

Boris findet: “Zu sagen, die Spezialisten sind an allem schuld, wäre übertrieben, aber sie sind definitiv Teil des Problems und sollten entfernt oder in den Hazard-Modus verbannt werden, was letzten Endes aufs selbe rausläuft.”

Es gibt aber auch einige Leser-Stimmen, die die Spezialisten gar nicht so schlimm finden, oder die Probleme eher woanders sehen.

Leser BavEagle meint dazu:

Bin selber geteilter Meinung … Zum einen find ich einige Skills der Spezialisten wirklich gut und spiele diese auch selber gerne. Auch taktisch ergeben sich damit so einige sinnige Optionen, leider aber auch nicht grade wenige unsinnige.

Und damit zum Anderen: Leider hat sich das stupide Campen mit Sniper-Gewehren in Battlefield immer mehr etabliert. […] Anstatt nun unbedingt die Spezialisten aus dem Spiel zu nehmen, würde ich mir wünschen: Begrenzung der Waffenauswahl der Spezialisten anhand deren vorgegebenen Klassen UND Überarbeitung der Maps, sodass unfaire Positionen nicht besetzt werden können, die nicht für jeden Soldaten ohne Heli, Fallschirm oder Skill erreichbar und/oder angreifbar sind, wie z.B. Dächer von Wolkenkratzern, auf welche kein Weg hinaufführt, etc BavEagle, Leser von MeinMMO

Auch Leser huhu_2345 sieht das Problem eher in den anderen Mechaniken von Battlefield 2042:

Die Spezialisten sehe ich nicht als Problem. […] Das System hebelt sich durch Design-Entscheidungen wie z. B. selbsheilende Fahrzeuge aber auch selber aus. Schweißbrenner braucht keine Sau mehr. Panzer campen meist in ihrem HQ und feuern von dort aus. huhu_2345, Leser von MeinMMO

Es gibt zudem durchaus positive Stimmen zu den Spezialisten in der Community.

Jerry sieht das so: “Die Freiheit seine Klasse nach Belieben anzupassen, mag ich wirklich sehr. Nur den “Hero”-Aspekt würde ich gerne entfernt sehen, sodass ich mir selber einen Charakter basteln kann.”

Osiris80 sieht in ihnen einen guten Ersatz, wenn das Teamplay nicht funktioniert: “Ich finde die Spezialisten gut. Da die Community ja eh kein Teamplay kennt, bin ich froh, dass ich mit Heal und Ammo mich selber versorgen kann und sogar noch Bots um mich herum rezzen kann, die zwar nichts killen, aber wenigstens den Gegner bisschen ablenken. Und ja ich spreche von Spielern.”

Viele sehen in Portal die perfekte Option, wenn man keine Lust auf die neuen Spezialisten hat.

Alex schreibt: “Finde es schon so absolut in Ordnung, ich mag die Freiheit, wenn ichs mal klassisch mag, finde ich in Portal genug Spielraum.”

amoxi sieht es ähnlich: “Wer BF2042 mit den alten Klassen spielen will, kann das gerne tun. Dafür gibt es Portal. Benutzt den Modus. Er bietet so unglaubliche Möglichkeiten. Dafür muss man halt bisschen was tun, aber man wird belohnt.”

Falls euch der Portal-Modus kein Begriff ist, findet ihr hier eine Zusammenfassung des Modus und was drinsteckt.

Spezialisten bekommen viel Kritik, aber es gibt auch andere Baustellen

Was ist nun das Fazit? Die Ergebnisse der Umfrage sind eindeutig, die meisten würden auf Spezialisten verzichten wollen. Es gibt aber auch gemäßigtere Stimmen, die die Probleme eher in anderen Bereichen des Spiels sehen.

So wird häufig mangelndes Teamplay genannt. Einige Design-Entscheidungen von Entwickler DICE würden das Teamplay zusätzlich negativ beeinflussen.

Die Spezialisten geben manchen auch zusätzliche Freiheit, die sie in Battlefield begrüßen. Außerdem gibt es ja noch den Portal-Modus, wo man die alten Klassen von Battlefield spielen kann, während die Spezialisten draußen bleiben müssen.

Was DICE in Zukunft mit den Spezialisten anstellt, wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein. Ein Insider-Bericht legt aber nahe, dass Publisher EA den Fokus in Zukunft noch mehr auf sie legen könnte:

