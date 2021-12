Battlefield 2042: Mit diesem Waffen-Geheimtipp dominiert ihr im beliebten neuen Spielmodus

Der neueste Spielmodus in Battlefield 2042, kommt bei den Fans sehr gut an. Weil Battlefield 2042 Rush andere Strategien erfordert, sind auch andere Waffen dort Meta. MeinMMO nennt euch den Waffen-Geheimtipp, mit dem ihr in Rush leicht ganze Squads ausschalten könnt.

Mit dem neuesten Update von Battlefield 2042 kam ein weiterer Modus ins Spiel. Der Klassiker Rush ist über eine offizielle Playlist in Battlefield Portal auf den Maps und mit den Waffen von Battlefield 2042 spielbar.

Die Fans sind von Battlefield 2042 Rush begeistert. Der Modus macht nicht nur dank intensiven Kämpfen Spaß – er umgeht auch die größten fundamentalen Probleme des Spiels. Mit dem neuen Modus können sich auch neue Waffen ins Rampenlicht stellen. Eine bisher unauffällige Waffe funktioniert dabei besonders gut: Die PKP-BP.

Wie diese LMG in Rush funktionieren kann, zeigt dieser Clip aus reddit:

Waffe eine starke Wahl für die hektische Action von Rush

Die PKP-BP ist die zweite von 2 LMGs, die im aktuell im Spiel sind. Sie hat eine tödliche Feuerrate von 800 Schuss pro Minute. Das Spiel gibt der Waffe folgende Merkmale:

Aggressiv

Schwer

Hohe Kapazität

Was macht die Waffe so stark? Auch, wenn die Gegner in dem reddit-Clip sich verhalten, als könnten sie nicht nach links und rechts schauen können: Die Stärken der PKP-BP sind klar erkennbar – wie auch ihre Schwächen.

Pro Riesiges Magazin mit 200 Kugeln

Sehr gute TTK

Höchste Feuerrate der verfügbaren LMGs

Dank viel Munition in Reserve ist man nicht so abhängig von Munitionskisten

Sehr präzise, wenn ihr im Liegen schießt Contra Viel Rückstoß im Stehen

Unpräzise, wenn ihr euch bewegt

LMG-typisches, schlechtes Handling

LMG-typisches, langsames Nachladen

Diese Eigenschaften machen sie sehr stark in Rush. Weil in dem Spielmodus die Gegner aus vorhersehbaren Richtungen kommen, könnt ihr mit dem großen Magazin viel Druck ausüben.

Die Waffe hat auch einen eingebauten Bipod. Die Waffe ist deshalb auch deutlich präziser, wenn ihr euch hinlegt. In der Bewegung oder im Stand ist sie schnell sehr unpräzise.

Was sind die besten Aufsätze für die Waffe? Die besten Aufsätze für die PKP-BP sind:

Visier: K8 Holo (ansonsten individuelle Präferenz)

K8 Holo (ansonsten individuelle Präferenz) Lauf: Warhawk-Kompensator

Warhawk-Kompensator Munition: High-Power / Erweitert

High-Power / Erweitert Unterlauf: Aufsätze (Werk)

Der Warhawk-Kompensator gehört zu den besten Aufsätzen für jede vollautomatische Waffe. Er verringert den horizontalen Rückstoß, macht im Gegenzug den vertikalen schlechter. Da der vertikale Rückstoß aber deutlich leichter zu kontrollieren ist, als der horizontale, ist das aber kein Problem.

LMG ist eine der besten Waffen in der Verteidigung

Wie nutze ich diese Waffe? Die PKP-BP spielt sich weitestgehend wie ein LMG aus den meisten Shootern:

Viel Munition wird durch eine Schwerfälligkeit aller Animationen ausgeglichen. So muss man nicht so viel Wert auf perfekte Präzision legen und kann mit Dauerfeuer Gegner unter Druck setzen.

Die PKP-BP bietet im Vergleich zur LCMG eine deutlich niedrigere TTK dank höherem Schaden und schnellerer Feuerrate. Allerdings spielt sie sich noch einmal schwerfälliger. Sie hat auch mehr Rückstoß als die andere LMG. Diesen könnt ihr deutlich verringern, wenn ihr euch hinlegt.

Auch, weil in Rush größere Gegner-Mengen auf ein Ziel zurennen, könnt ihr vor allem sehr stark Ziele verteidigen. Gerade mit McKay und seinem Enterhaken könnt ihr so dominante Positionen auf dem High-Ground besetzen. Auch die Flankiermanöver von Sundance sind eine sehr gute Option, wie der Clip zeigt.

Durch diese Eigenschaften ist die PKP-BP besonders stark im defensiven Team von Rush. Aber aggressive LMG-Spieler werden mit dieser Waffe auch in der Offensive ihre Freude haben.

Aus diesen Gründen ist die PKP-BP unser Waffen-Geheimtipp für den neuen Rush-Modus. Habt ihr die Waffe schon probiert? Wenn ja, wie nutzt ihr sie am liebsten? Oder nutzt ihr dieselben Waffen wie in All-Out Warfare? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Hinter den Kulissen von Battlefield 2042 gibt es nach dem holprigen Launch ein großes Stühlerücken bei EA und DICE. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Artikel:

