Das lang erwartete Update 3 ist heute für Battlefield 2042 erschienen. Das bisher größte Update für das Spiel bringt über 150 Verbesserungen. Diese sollen die zahlreichen Probleme im Spiel lösen. Fans finden aber, dass das Update die wichtigsten Probleme ignoriert. MeinMMO sagt euch mehr.

Seit heute, dem 02. Dezember, ist das neueste Update für Battlefield 2042 draußen. Update 3 war der größte Teil der Roadmap, die über 200 Änderungen bis Anfang Dezember angekündigt hat. Diese sind jetzt alle im Spiel.

Über 150 individuelle Anpassungen kamen allein durch das Update heute. Eine riesige Menge an Text hat die offiziellen Patch-Notes auf der Website vorgestellt (via ea.com). Fans sind aber trotzdem enttäuscht: Die größten Probleme sind nämlich weiterhin im Spiel – ohne neue Roadmap, die Verbesserung verspricht.

Was ist passiert? Seit dem Early Access von Battlefield 2042 hat das Spiel mit einigen Problemen zu kämpfen. Neben hochkarätigen personellen Änderungen bei den Entwicklern gab es in dem Spiel zahlreiche nervige Probleme, die gefixt werden mussten. Dazu gehören unter anderem:

Viele weitere Probleme verderben Spielern aber den Spaß an Battlefield 2042. Daher lagen große Hoffnungen auf dem bisher größten Update. Jetzt wo Update 3 draußen ist, wissen wir, was besser sein soll.

Was verbessert Update 3? Der Patch überarbeitet einige Bereiche des Spiels und bringt auch Neuerungen. Die über 150 einzelne Änderungen verteilen sich auf folgende Kernaspekte (via ea.com) :

Es gibt Bugfixes und Gameplay-Änderungen

Das Update bietet „Quality of Life“-Verbesserungen, die euch das Spielerlebnis erleichtern sollen.

Das UI wird angepasst – darunter eine Anzeige, ob sich ein Sanitäter in der Nähe befindet.

Es gibt Lebensanzeigen für Fahrzeuge und Gegner.

Rush ist dank Portal-Modus auf den Maps von Battlefield 2042 spielbar

Wöchentliche Missionen erscheinen kommende Woche

Update 3 ignoriert die größten Probleme, bringt neue

Trotz zahlreicher Verbesserungen sind Spieler enttäuscht von dem Update. Und das nicht nur, weil zum Patch-Day das Spiel mit massiven Serverproblemen zu kämpfen hat (via Twitter). Oder weil Spieler, die tatsächlich spielen können, feststellen, dass ihre Maus nur noch nach oben und unten funktioniert:

Welche Probleme sind noch im Spiel? Viele fundamentalere Probleme plagen das Spiel seit dem 1. Tag. Diese wurden durch das neueste Update noch nicht behoben.

Das sind die größten Problemen, die immer noch im Spiel sind:

Konkrete Aussagen, wann Verbesserungen für diese Probleme zu erwarten sind, gibt es nicht – sehr zum Unmut der Fans.

Was sagen die Fans? In Communitys wie dem subreddit zum Spiel wird eine Tendenz schnell erkennbar: Obwohl sich Fans freuen über die vielen Verbesserungen, fühlen sie sich mit ihren größten Problemen im Stich gelassen.

Ziomike98 schreibt: „Die Updates sind riesig, mit so vielen Sachen, aber sie ignorieren unsere größten Wünsche weiterhin“ (via reddit).

CBird28 sagt: „Es geht nur darum, was DIE wollen, nicht was WIR wollen“ (via reddit).

berjaaan fasst zusammen: „Wenn ihr bisher dachtet, dass das Spiel Müll ist, ist es weiterhin Müll“ (via reddit).

Die Fans reagieren also weitestgehend enttäuscht und genervt. Was sagt ihr zu dem Update? Findet ihr, es tut genug, um das Spiel zu retten? Oder wart ihr schon vor dem Patch glücklich mit dem Spiel? Sagt es uns gerne in den Kommentaren.

