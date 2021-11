Battlefield 2042: 10.000 Fans unterschreiben Petition, fordern Maus und Tastatur auf PlayStation & Xbox

Wer Battlefield 2042 auf der Konsole spielt, kann nur auf einen Controller zurückgreifen. Maus & Tastatur stehen nur PC-Spielern zur Verfügung. Mehr als 10.000 Fans wollen das mit einer Petition ändern.

Worum geht’s? Spieler, die Battlefield 2042 mit Maus & Tastatur spielen wollen, haben derzeit nur eine Wahl: Sie müssen das Spiel am PC spielen. Denn auf PlayStation und Xbox unterstützt Battlefield nur die kompatiblen Controller. Support für Maus & Tastatur haben die Konsolen-Versionen nicht. PC-Spieler hingegen können bei Bedarf allerdings auch auf einen Controller zurückgreifen.

Fans hoffen, diese Umstände mit einer neuen Online-Petition zu ändern (via battlefield2042kbm). Die hat bereits über 10.000 Stimmen gesammelt und wächst seit Tagen stetig weiter.

Was sind die Hintergründe der Petition? In dieser Petition werden die Entwickler von Battlefield 2042, DICE und EA, gebeten, die Steuerung über Maus & Tastatur für Konsolen zu aktivieren. Erklärt wird dieser Wunsch dabei vor allem mit der schlechten Verfügbarkeit von neuer PC-Hardware:

Ein großer Anteil der Gaming-Community kann ihre PCs nicht aufrüsten, um die Systemanforderungen von Battlefield 2042 zu erfüllen. Das liegt an der begrenzten Verfügbarkeit der PC-Teile, und dass die wenigen Teile, die verfügbar sind, von Scalpern aufgekauft werden und für den doppelten Preis weiterverkauft werden. Was mal eine 300 – 600 € teure Grafikkarte war, kostet jetzt 1000 – 2000 € (lächerlich!). “Shadow,” die Persönlichkeit verantwortlich für die Petition (via battlefield2042kbm)

Konkurrenz soll als Vorbild dienen

Wie machen es andere Shooter? Im Vergleich zur Konkurrenz hinkt Battlefield 2042 in diesen Belangen hinterher.

Egal, ob ihr Call of Duty: Vanguard oder Halo Infinite am PC spielt oder an einer Konsole: In diesen Shootern habt ihr die Wahl: Spielt ihr lieber mit dem Controller, oder einer per USB angeschlossenen Maus & Tastatur?

Diese Option existiert in Battlefield 2042 nicht: Konsolen-Spieler können nur mit Controllern spielen. Die Petition hofft, diese Umstände zu ändern

Was sagen die Entwickler? Vor dem Launch von Battlefield 2042 hat DICE bereits über die fehlende Unterstützung von Maus & Tastatur auf Konsolen geredet. Diese Option sei zwar nicht im Spiel, was sich aber in der Zukunft ändern könnte – auch wenn es noch keine konkreten Pläne dafür gibt.

Ob diese Petition an den fehlenden Plänen etwas ändern wird, wird sich zeigen. In der Roadmap, die über 200 Verbesserungen bis Anfang Dezember 2021 verspricht, taucht dieser Punkt allerdings noch nicht auf.