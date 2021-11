Design-Chef verlässt Battlefield 2042 kurz nach holprigem Release – Sei schon „länger geplant“

Was bedeutet das für Battlefield 2042? Personalwechsel wie diese sind in der Gaming-Industrie nicht unüblich. Der Abgang von Mesmar scheint auch länger festzustehen, ebenso wie seine Nachfolge. Es ist deshalb nicht davon auszugehen, dass dieser Personalwechsel die langfristigen Pläne für Battlefield 2042 nach dem Release beeinträchtigen wird.

Eine andere Firma hat mir ein Angebot gemacht, was ich nicht ablehnen konnte, und war so freundlich diese Stelle für mich offenzuhalten bis nach der Veröffentlichung von [Battlefield 2042]. Es war mir sehr wichtig, hier bei dem Team zu sein, während wir diesen historischen Meilenstein schaffen.

Wie VGC berichtet, wurde diese Entscheidung dem Entwickler-Team von Battlefield 2042 per E-Mail kommuniziert (via V GC ). Dieser Schritt sei länger geplant gewesen.

