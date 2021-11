Battlefield 2042 bekommt auf Metacritic durchwachsene Bewertungen – Tests kritisieren Technik

PC Invasions vergibt ebenfalls 70/100 Punkten und kritisiert vor allem den technischen Zustand des Spiels. So seien sicherlich noch einige Patches nötig, um das Spiel in einen akzeptablen Zustand zu bringen. Doch deswegen sei das Spiel nicht gleich schlecht.

Battlefield 2042 versucht eine Menge, aber nur einige seiner Experimente sind es wert, gefeiert zu werden. Die 128-Spieler-Matches der All-Out Warfare-Modi fühlen sich die meiste Zeit definitiv zu viel des Guten an, aber der neue, strategische Hazard Zone-Modus macht unglaublich viel Spaß. Aber die Tatsache, dass der meiste Spaß, den ich mit 2042 hatte, darin bestand, Nachbildungen der vorherigen Spiele in Portal zu spielen, ist ein ziemlich gutes Indiz dafür, dass Ideen wie das neue Spezialistensystem ihr Ziel verfehlt haben. Für ein Spiel, das behauptet, die Zukunft von Battlefield zu sein, machen die beeindruckenden Portal-Optionen von 2042 deutlich, dass es nicht mit der Vergangenheit mithalten kann. Stattdessen sind es genau diese Anpassungsmöglichkeiten, die das Spiel mit der Zeit definieren könnten.

Trotz der überwältigenden Menge an Inhalten, der überdimensionalen Umgebungen, der ausgezeichneten Gesamtqualität und einiger guter Entscheidungen in Bezug auf das Gameplay ist Battlefield 2042 ein großartiger Shooter, vor allem weil es die Seele seiner Vorgänger bewahrt und eine immer noch spürbare Erfahrung bietet, die es außerhalb der DICE-Studios einfach nicht gibt.

Battlefield 2042 ist seit dem 19. November offiziell erschienen. Nachdem es auf Steam nicht so gut abgeschnitten hatte, schauen wir uns nun die Bewertungen auf Metacritic an. MeinMMO fasst für euch die Bewertungen der Kritiker zusammen.

Insert

You are going to send email to