Battlefield 2042: Spieler baut verrückten Modus in Portal – „Erinnert an Superman 64“

Battlefield Portal gibt der Community zahlreiche Werkzeuge, um in Battlefield 2042 ihre eigenen Modi zu basteln. Nun hat ein Spieler einen verrückten Trainingsmodus für den Wingsuit entworfen, der bei Spielern gut ankommt. Der erinnert dabei stark an den Klassiker Superman 64.

Was ist Battlefield Portal? Der Modus ist einer von insgesamt vier Spielmodi in Battlefield 2042. Neben Inhalten aus drei der größten Battlefield-Klassiker wie Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 und Battlefield 3, liefert der Modus außerdem die Möglichkeit, eigene Modi zu erstellen und mit anderen Spielern zu teilen.

Ob “Zombie”-Modus, Messer-Duell oder Defibrillator-Schlacht, der Editor von Battlefield Portal bietet hierbei zahlreiche Optionen zum Basteln. Mehr dazu findet ihr in unserer Übersicht zu Battlefield Portal.

Der Spieler andygmb hat nun auf kreative Weise mit einem verrückten Spielmodus gezeigt, was man mit Portal so anstellen kann. Er hat einen Trainingsparkour für den Wingsuit entworfen, der stark an Spiele wie Superman 64 oder Lylat Wars erinnert.

Hier könnt ihr das im Video sehen:

Verrückter Portal-Modus mit KI-Bot-Ringen für’s Flugtraining

Das hat der Spieler gebaut: Er hat auf der Map Kaleidoskop einen Trainingsmodus für den Wingsuit entworfen. Man startet auf einem der hohen Wolkenkratzer und muss von da aus durch Ringe fliegen.

Der Clou: Die Ringe bestehen hier aus KI-Gegnern, die mit Fallschirmen im Kreis fliegen. Das sieht ziemlich bekloppt aus, erfüllt haber seinen Zweck. Ihr könnt mit dem Wingsuit einfach durch die Ringe gleiten und eure Flugkünste ausprobieren.

Warum KI-Bots als Ringe? Portal stellt zwar zahlreiche Werkzeuge zur Verfügung, es gibt aber auch Grenzen. Spieler können keine eigenen Designs erstellen oder die Map verändern.

Daher hat sich andygmb einfach die Bots als einzige Möglichkeit genommen, um die Flugringe darzustellen. Zahlreiche Spieler sind jedenfalls begeistert davon.

So reagiert die Community: Der Spieler hat seine Kreation im Subreddit zu Battlefield 2042 veröffentlicht und bekommt dort viel positives Feedback.

“Das ist genau die Art von Kreativität, die ich mir vom Portal erhofft habe!” (via reddit) und “Das ist das Lustigste, das ich je gesehen habe” (via reddit) sind nur einige der positiven Reaktionen.

Gojirob schreibt außerdem: „Das ist so clever und ich kann mir vorstellen, dass dies ein potenzieller Spielmodus wird, wie ein Portalmodus, in dem man mit einem Wingsuit-Rennen macht. Absolut kreativ und genial. Bravo!“ (via reddit)

Monknicious fühlt sich an einen Klassiker des Nintendo 64 erinnert, der 1999 erschienen ist: Superman 64 (via reddit). Hier musstet ihr als Superman ebenfalls durch Ringe fliegen:

Battlefield Portal ist für viele das Beste an Battlefield 2042

Darum kommt der Modus so gut an: Für zahlreiche Fans ist der Modus ein Lichtblick und womöglich auch der beliebteste. Denn Battlefield 2042 hatte einen holprigen Start, wurde beispielsweise auf Steam zerrissen, und hat auch sonst einige Änderungen an den Kernmechaniken der Battlefield-Reihe vorgenommen.

Dazu gehören die umstrittenen Spezialisten, die gerade einigen Battlefield-Veteranen überhaupt nicht gefallen. Mit Hazard Zone gibt es außerdem einen Spielmodus, der eher an Titel wie Escape from Tarkov und Hunt: Showdown erinnert.

Für viele sind das überflüssige Dinge, sie wollen einfach die pure, klassische Battlefield-Erfahrung, mit den typischen Klassen und den Modi wie Conquest, ohne Schnickschnack.

Battlefield Portal liefert genau das und das auch noch aus drei verschiedenen Klassikern inklusive Map-Remakes, die alle wegen unterschiedlicher Details bei den Fans beliebt sind. Man kann also wählen, auf welche Battlefield-Erfahrung man gerade Lust hat.

Später sollen zudem noch weitere Maps und Battlefield-Ableger dem Modus hinzugefügt werden. Deswegen sind Spieler wie bmg50barrett der Ansicht: „Portal ist wirklich etwas Erstaunliches. Sie hätten nur das [den Modus] und mehr Remaster von alten Karten veröffentlicht haben.“ (via reddit)

Es bleibt abzuwarten, welche Klassiker und Maps als Nächstes zu Battlefield Portal kommen. Kandidaten gäbe es genug. So gilt beispielsweise Battlefield 2142 als beliebter Ableger der Reihe und würde mit seinen Sci-Fi-Elementen bestimmt noch einmal mehr Abwechslung zu Battlefield 2042 bringen.

Möglich wären auch neuere Ableger wie Battlefield 1 oder Battlefield V. Es bleibt abzuwarten, was die Entwickler von Ripple Effect Studios, die für den Modus zuständig sind, in Zukunft geplant haben.

Was haltet ihr von dem Flug-Modus? Habt ihr schon andere, kreative Ideen gesehen oder vielleicht sogar schon selbst gebaut? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

