Eines der meistbeworbenen Features von Battlefield 2042 sind die Matches mit bis zu 128 Spielern. Nun haben Spieler die Aussagen eines ehemaligen Entwicklers entdeckt: Das Feature war offenbar schon vor 8 Jahren bei Battlefield 3 ein Thema und verworfen worden.

Mit dem Release von Battlefield 2042 diskutieren Fans lebhaft über das Spiel. Nicht jedem Spieler gefällt eine der größten Neuerungen des Shooters: Auf PC, Xbox Series und PS5 können bis zu 128 Spieler in einer All-Out-Warfare-Partie gegeneinander antreten.

Nun haben sie Aussagen des ehemaligen DICE-Chefs Patrick Söderlund ausgegraben, die vor dem Release von Battlefield 3 im Jahr 2013 gemacht wurden.

Damals habe man offenbar schon mit 128 Spielern experimentiert, doch die Entwickler waren damals wohl nicht überzeugt.

Ehemalige DICE-Mitarbeiter melden sich zu Wort

Was wurde damals gesagt? Der damalige DICE-Chef erklärte damals, dass das Team um Battlefield 3 bereits “umfangreiche Untersuchungen” mit 128-Spieler-Partien machte.

Das Ergebnis sei aber nicht zufriedenstellend gewesen, 128-Spieler-Matches hätten einfach keinen Spaß gemacht:

“Viele Leute haben uns nach [Partien mit] 64 gegenüber 128 oder 256 Spielern gefragt. Technisch könnten wir bis 256 gehen, wir haben es versucht,” sagte Söderlund damals. “Wir haben 128 Spieler getestet. Du musst ein Spiel machen, das beim Spielen auch Spaß macht und wir denken, der meiste Spaß, den du haben kannst, ist, wenn zwischen 32 und 40 Spieler gegeneinander antreten.” Weiter führte er damals aus: “Wir haben umfangreiche Untersuchungen gemacht und 128 Spieler getestet und es macht keinen Spaß. […] wir glauben einfach, dass es keinen Sinn ergibt, höher als 64 [Spieler] zu gehen.” via Twitter

Diese Aussagen sind zwar 8 Jahre alt, werden aber von weiteren ehemaligen DICE-Mitarbeitern noch mal unterstrichen. So äußern sich beispielsweise der ehemalige Multiplayer-Designer David Sirland und der ehemalige Battlefield-Producer Jaqub Ajmal zu dem Thema:

David Sirland (via Twitter): “Ich persönlich habe immer geglaubt, dass 48 Spieler bei 64-Spieler-Layouts der ideale Punkt sind.”

Jaqub Ajmal (via Twitter): “Ich stimme zu 100 % zu. Außerdem sollten Fahrzeuge direkt auf der Map und limitiert sein, nicht dieses lächerliche Menü-Spawning. […]”

Beide verließen DICE nach dem holprigen Release von Battlefield V. Offenbar überlegten es sich die neuen Verantwortlichen anders und brachten die 128 Spieler wieder auf den Tisch.

Spieler sehen die große Zahl zunehmend kritisch

So reagieren die Spieler: Mit dem Release äußern sich immer mehr Spieler, die Zweifel an dem vermeintlich coolen Feature von 128 Spieler pro Partie haben.

Vielen sei es mit so vielen Spielern auf einer Map zu chaotisch, was für die Entscheidung spricht, die DICE damals bei Battlefield 3 und allen nachfolgenden Ablegern bis Battlefield 2042 beibehielt.

Auch das Fahrzeug-Spawning wird sehr kritisch gesehen, denn das wird mittlerweile schon aktiv dafür benutzt, mit dem Jet etwa direkt zum Anfang einer Partie in die gegnerische Basis zu stürzen und so die gerade erst gelandeten Spieler abzuräumen.

Viele sehen auch eher die zu großen Maps als Problem an. So meint beispielsweise moonski: “64 Spieler wären auch schrecklich, wenn die neuen Maps zu groß sind.” (via reddit)

OJ191 sieht das Balancing als Schlüssel, der entscheidender ist, als die Spielerzahl: “Ich denke, in einer hypothetischen Welt mit perfektem Spiel- und Kartendesign wären 128 oder 64 Spieler weitgehend irrelevant, da das Design und die für den Spielspaß erforderliche Spielerdichte bis auf einige Ausnahmen gleich bleiben würden. Es sei denn, man würde das Kern-Gameplay so umgestalten, dass riesige 64-v64-Schlachten gefördert werden.” (via reddit)

Letztlich ist es noch zu früh zu sagen, ob 128 Spieler zu viel sind oder nicht. Aber wie seht ihr das? Habt ihr ein Problem mit den hohen Spielerzahlen? Oder findet ihr es gut, dass endlich größere Schlachten möglich sind?

Zum Release hat Battlefield 2042 auf Steam jedenfalls keinen guten Start hingelegt, wird aktuell auf Steam zerrissen und hat nur 21 % positive Reviews