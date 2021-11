Spieler von Battlefield 2042 drohen Entwicklern angeblich mit Mord – Die bitten: „Reißt euch zusammen“

Laut Insider Tom Henderson sind alleine in den ersten drei Wochen drei Updates geplant. Was diese genau fixen, ist allerdings noch nicht klar.

Dennoch gibt es auch einige Aussetzer wie “Ihr habt die Kunden schon genug beleidigt und ignoriert. Ihr habt kein Mitgefühl verdient” (via Twitter.com ) oder “Das Lustige ist, dass DICE dazu neigt, die konstruktive Kritik seit BF3 zu ignorieren. Ich bezweifle auch, dass es tatsächlich Morddrohungen gibt” (via Twitter.com ).

Der Tweet von Game Designer Hayter wird aber von der Aussage eines Moderators aus dem subreddit von Battlefield 2042 unterstrichen: “[Morddrohungen] gab es schon viele. Wir entfernen sie einfach so schnell wie möglich und sperren diese Leute. Wenn du dir den Zustand dieses subreddits ansiehst, erlauben wir natürlich konstruktive Kritik, aber es gibt keine Toleranz für jegliche Art von Belästigung, Beleidigung oder Hexenjagd” (via reddit.com ).

Wie reagieren die Spieler auf den Appell? Die meisten sehen Kritik an Battlefield 2042 als gerechtfertigt an, doch in Form von Gewaltaufrufen und derartigen Dingen sei das einfach falsch. Die meisten finden, man sollte eher mit einer Rückerstattung drohen als mit Mord.

Zahlreiche Fans der Battlefield-Reihe hat das offenbar so sehr auf die Palme gebracht, dass sie sich dazu genötigt sahen, den Entwicklern in sozialen Medien wie Twitter und auf reddit Morddrohungen zu schicken oder deren Kündigung zu fordern. Nun setzt sich ein Entwickler zur Wehr.

Was ist da los? Seit dem 12. November läuft die Early-Access-Phase von Battlefield 2042. Der erste Start war aber sehr durchwachsen, denn der Shooter hat zahlreiche Probleme in Form von Bugs, Glitches und Design-Schwächen. Dazu gehören beispielsweise:

Ein Entwickler von DICE, der an Battlefield 2042 beteiligt ist, hat sich über Twitter zu Wort gemeldet und an die Community appelliert. Offenbar gab es Morddrohungen gegen die Entwickler, nachdem der Shooter mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hat.

