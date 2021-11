Die Battlefield-Spiele werden seit jeher mit Fahrzeugen in Verbindung gebracht. Das gilt auch für Battlefield 2042 – aber nicht so, wie ihr denkt. Ein unspektakuläres Fahrzeug stellt gerade Panzer, Kampf-Helikopter und Militärjets in den Schatten. MeinMMO sagt euch, wieso Hovercrafts sogar zu gut für die Schwerkraft sind.

Das LCAA Hovercraft ist eines von 14 Fahrzeugen zum Launch von Battlefield 2042. Neben der Auswahl von Panzern, Kampf-Hubschraubern und Düsenjets wirkt dieses amphibische Fahrzeug fast schon mickrig.

Aber das Hovercraft solltet ihr nicht unterschätzen, auch wenn es aussieht wie ein Jeep im Rettungsring und einem Propeller auf dem Rücken. Denn das Hovercraft ist eine dominante Macht auf den Servern. Und das nicht nur auf die von den Entwicklern gewollte Art.

Schon in den ersten Tagen von Early Access entpuppte sich das Hovercraft als eine enorme Gefahr. Es hat viele Stärken und nur sehr wenige Schwächen. Und das sowohl in den herkömmlichsten als auch unvorstellbarsten Situationen im Spiel.

Hovercrafts haben viele Stärken, kaum Schwächen

Was sind die Stärken vom Hovercraft? Das Hovercraft hat viele Stärken, vor allem in der Beweglichkeit. Darum finden einige Spieler, dass das Hovercraft das “stärkste Fahrzeug im Spiel” sei (Szozoo via reddit).

Das Spiel beschreibt das LCAA Hovercraft als ein Fahrzeug geeignet für die “Soldatenvernichtung.” Das Hovercraft besitzt nämlich sehr viel Feuerkraft. Bis zu 4 Leute können in einem Hovercraft sitzen. Neben dem Fahrer gibt es auch noch 3 Waffenstationen:

Ein Mitfahrer hat standardmäßig Zugriff auf eine starke und präzise Minigun. Mit Hovercraft-Kills kann man für diese Position einen Granat- oder Raketenwerfer freischalten. Diese können die Minigun ersetzen.

Über die 2 Seiten des Fahrzeugs haben bis zu 2 weitere Mitfahrer Zugriff auf je ein leichtes Maschinengewehr.

Der Fahrer hat standardmäßig Zugriff auf einen Raucherzeuger. Wenn ihr mit dem Hovercraft kills sammelt, könnt ihr ein Reparatursystem freischalten. Der Raucherzeuger kann auch mit einem freischaltbaren Thermorauch-Paket ausgetauscht werden. Diese Werkzeuge helfen euch, das Fahrzeug aus gefährlichen Situationen zu manövrieren.

Diese Werkzeuge stehen einem Hovercraft-Fahrer zur Verfügung.

Spieler müssen sehr genau zielen, um die Insassen eines Hovercrafts im Fahrzeug zu treffen. Das Fenster, aus denen der Fahrer zu sehen ist, ist sehr klein – gerade im Vergleich mit den Jeeps. Die Schnelligkeit vom Hovercraft macht Treffer dementsprechend sehr unwahrscheinlich.

Die Schnelligkeit und Breite vom Hovercraft eignet sich gut, um Gegner zu überfahren. Gerade bei den Kontrollpunkten, die offen und weitläufig sind, kann ein Hovercraft so viele Gegner gleichzeitig ummähen. Auch an Orten wie den Sandhügeln auf der Map Sanduhr, wo sich oft Sniper hinlegen, kann ein Hovercraft viele Kills abstauben.

Die hohe Geschwindigkeit ist auch aus anderen Gründen eine große Stärke:

Ein koordinierter Trupp kann schnell von einem Kontrollpunkt zum nächsten fahren. Das kann eine Eroberung verhindern oder verzögern.

Die Beweglichkeit und Schnelligkeit vom Hovercraft macht es Gegnern schwer, ihre Treffer auf das Fahrzeug zu landen.

Solltet ihr doch getroffen werden, könnt ihr euch schnell in Sicherheit bringen und das Fahrzeug reparieren.

Da ihr in Battlefield 2042 jederzeit Fahrzeuge rufen könnt, habt ihr schnellen Zugriff auf ein Hovercraft. Der Vorteil: Es dürfen viele Hovercrafts gleichzeitig auf der Map sein und sie werden im Fahrzeug-Menü schnell wieder aufgestockt. Deshalb sollte in den meisten Momenten ein Hovercraft zur Verfügung stehen. So ruft ihr Fahrzeuge in Battlefield 2042:

PC: Drückt die B-Taste und wählt das Fahrzeug per Linksklick aus.

Drückt die B-Taste und wählt das Fahrzeug per Linksklick aus. Playstation: Haltet die R1-Taste gedrückt. Wählt das Fahrzeug mit dem linken Stick und bestätigt die Auswahl mit X.

Haltet die R1-Taste gedrückt. Wählt das Fahrzeug mit dem linken Stick und bestätigt die Auswahl mit X. Xbox: Haltet die RB-Taste gedrückt. Wählt das Fahrzeug mit dem linken Stick und bestätigt die Auswahl mit A.

Anschließend zielt ihr auf eine geeignete Stelle im Gelände. Das Fahrzeug kommt dann kurze Zeit später per Luftabwurf zu dieser Position.

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

Was sind die Schwächen vom Hovercraft? Das Hovercraft hat nicht nur wenige Schwächen – die wenigen vorhandenen Schwächen sind nicht so stark ausgeprägt, wie man denken sollte.

Zwar ist das Hovercraft lange nicht so robust wie Panzer, aber sie halten dennoch viel aus. Es braucht 2-3 Treffer aus einem Raketenwerfer oder Panzer, um ein intaktes Hovercraft komplett zu zerstören. Das ist nicht nur überraschend viel – es ist bei der hohen Geschwindigkeit des Hovercrafts schwer, diese Treffer mit den langsamen Raketen überhaupt zu landen.

Obwohl das Hovercraft aussieht, als wäre es ein halbes Schlauchboot, nimmt es auch keinerlei Schaden von normalen Kugeln – selbst, wenn man auf den Part aus Gummi feuert.

C5-Sprengstoff, ein beliebtes Werkzeug für die Zerstörung von Fahrzeugen, ist auch nicht sonderlich effizient gegen Hovercrafts zu verwenden. Der Sprengstoff hat eine kurze Wurfreichweite und das Hovercraft fährt sehr schnell. Deshalb könnt ihr das C5 meistens nur verwenden, wenn das Fahrzeug still steht oder ihr es in den Pfad des Hovercrafts legt. Ähnliches gilt für die Granaten von Sundance.

Ein Hovercraft kann vom Spezialisten Rao gehackt werden, was die Effektivität des Fahrzeugs stark einschränkt. Aber durch die hohe Geschwindigkeit kann das Hovercraft leichter als viele andere Fahrzeuge der Hack-Reichweite entkommen. Selbst nach einem erfolgreichen Hack hilft das Tempo dem Hovercraft, weil es einfach in Deckung düsen kann.

Helikopter sind der größte Feind vom Hovercraft:

Sie können mit der Geschwindigkeit der Hovercrafts mithalten.

Die Vogelperspektive macht es einfacher, Hovercrafts mit den Waffen des Helis zu treffen.

Hovercrafts können schwerer in Deckung gehen, wenn die Attacken von oben kommen.

Bizarre Physik sorgt für skurrile Momente

Als wäre das Hovercraft nicht schon stark genug mit der beabsichtigten Spielweise, haben Spieler schnell bizarre Bugs entdeckt, die das Fahrzeug betreffen. Die Hovercrafts können so die Gesetze der Schwerkraft komplett ignorieren. Sie verleihen so dem Begriff “All-Terrain Vehicle” eine ganz neue Bedeutung.

Hovercrafts klettern auf Wänden wie Spider-Man: Schon am ersten Tag vom Early Access hat ein Fan auf reddit entdeckt, dass Hovercrafts an Wänden kleben können wie Spider-Man. So können sie selbst die höchsten Gebäude im Spiel auf ebenso überraschende wie skurille Weisen erklimmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Dieser Trick ist leicht nachahmbar und kann auf die verschiedensten Art und Weisen und auf vielen Objekten angewendet werden. Das ist nicht nur bizarr, sondern auch effektiv: Man kann man so campende Sniper auf einem Dach überraschen. Mit der Feuerkraft des Hoverkrafts kann so fast gefahrlos die Soldatenzerstörung des Fahrzeugs unter Beweis gestellt werden.

Hovercrafts fliegen durch die Luft wie Raketen: Nicht nur Wände scheinen für Hovercrafts kein Problem darzustellen. Ebenfalls auf reddit hat der user Sir_Shiny einen Clip gepostet, in dem er mit dem Hovercraft durch die Luft fliegt.

Dieser Clip startet auch mit einem Luftkissenfahrzeug, was an der Wand klebt, überrascht dann aber gleich doppelt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Kurz vor dem Dach des Hochhauses wendet der Fahrer das Hovercraft in die Horizontale, fährt auf den seitlichen Rand des Gebäudes zu – und hebt ab.

Was darauf folgt, wirkt erst wie ein Ersatz für Wingsuit von Sundance, entpuppt sich dann aber als etwas Tödlicheres. Der Spieler steuert das fliegende Hovercraft geschickt und präzise über eine überraschend weite Strecke direkt auf einen Helikopter zu.

Der Helikopter explodiert und reißt alle Insassen in den Tod. Das Hovercraft währenddessen nimmt nicht nur keinen Schaden, die Kollision unterbricht nicht einmal die Reparatur vom Fahrzeug. Somit ist das Hovercraft auch die bessere – wenn auch deutlich unpraktischere – Rakete.

Was sagen die Fans zu diesen Bugs? Ob und wann diese Bugs in einem Patch ausgemerzt werden, ist unklar. Fans allerdings hoffen, dass DICE diesen Bug im Spiel lässt:

Das ist einer dieser Glitches, die im Spiel bleiben sollten, weil sie so witzig sind. (HExLHF auf reddit)

“Repariert das nicht, macht das zum Feature” (florentinomain00f auf reddit)

“Wehe, die patchen das…” (EPICBOSS84 auf reddit)

Wie findet ihr die Hovercrafts im Spiel? Findet ihr sie zu stark, oder machen sie euch Spaß? Und wie steht ihr zu diesen Bugs? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Ein anderer Glitch in Battlefield 2042 hat einen Spieler in einem Geheimraum geführt. Dort hat er mysteriöse Dinge gesehen, die Fragen über den Entwicklungsprozess des Spiels aufwerfen lassen. Mehr dazu lest ihr in unserem Artikel:

Spieler fliegt versehentlich in einen Geheimraum in Battlefield 2042, findet mysteriöses Schild