Seitdem Battlefield 2042 im Early Access spielbar ist, gab es viele Diskussionen um ein frustrierendes Problem: Die Sturmgewehre im Spiel sind viel zu schwach. Nun hat der leitende Spieldesigner von DICE auf Twitter Verbesserungen versprochen.

Was ist das Problem? Einige Waffen von Battlefield 2042 sind sehr unpräzise. Gerade die Sturmgewehre haben beim ersten Schuss viel mehr Streuung als noch in der Beta oder in jedem anderen Battlefield.

Diese überzogene Streuung ist beabsichtigt. Sie soll verhindern, dass insbesondere Sturmgewehre auf Distanz zu präzise sind. Einige Spieler vermuten, dass diese Mechanik eingeführt wurde als Reaktion auf Beta-Feedback. Dort fanden Spieler die verfügbaren Sturmgewehre nämlich zu stark auf Distanz, wenn mit kurzem Stoßfeuer geschossen wurde.

Diese Mechanik nennt sich Bloom. Gerade, weil die Maps in Battlefield 2042 so groß und weitläufig sind, schießt man aber viel auf weit entfernte Gegner. Dank des Blooms sind Sturmgewehre in diesen Situationen unbrauchbar. So sterben Sturmgewehr-Nutzer sehr frustrierende Tode in Battlefield 2042.

Leitender Spieldesigner verspricht Verbesserung

Was ist passiert? Spieler sind von dieser Mechanik sehr frustriert. Auf Twitter hat sich Battlefield-Spieler @Engoa97 sich über dieses Problem beschwert. Dieser Tweet war direkt an einen auf Twitter aktiven Entwickler gerichtet:

“Die Waffen haben gerade viel zu viel Streuung. Ich will, dass die Schüsse da landen, wo ich hin ziele. Ich würde liebend gerne wissen, welche Design-Entscheidungen hier getroffen wurden …”

Wie reagieren die Entwickler? Der angesprochene Entwickler ist der leitende Spieldesigner von DICE, Florian Le Bihan. Er hat diesen Tweet gesehen und darauf reagiert. So sah seine Antwort aus:

Wir schauen uns die Waffen bereits an und planen ein paar Änderungen bezüglich der Streuung. Ein Datum oder spezifische Änderungen kann ich aber noch nicht mitteilen.

Entwickler spricht auch ähnliche Probleme in Battlefield Portal an

Was ist das Problem? Ebenfalls auf Twitter wurde Florian Le Bihan auf ein ähnliches Problem in Battlefield Portal angesprochen: Die Waffen aus Battlefield: Bad Company 2 hättenzu viel Streuung.

Alle 77 Waffen in Battlefield Portal stammen aus drei älteren Spielen der Battlefield-Reihe, nämlich:

Battlefield 3

Battlefield: Bad Company 2

Battlefield 1942

Diese Waffen sollten alle so implementiert sein, dass sie exakt funktionieren, wie in diesen Battlefield-Klassikern. Fans haben aber schnell bemerkt, dass sich die Waffen aus Bad Company 2 nicht so verhalten, wie sie es gewohnt sind.

Wie reagiert der Entwickler? Florian Le Bihan wurde mit Video-Vergleichen damit konfrontiert, dass hier etwas nicht stimmt – und wurde überzeugt. Auch hier verspricht der Entwickler Verbesserung:

Danke, es scheint speziell dann ein Problem zu geben, wenn die Streuung der Portal-Waffen aus einem Sprint kommt. Deshalb ist die Streuung viel höher als beabsichtigt, wenn man direkt nach einem Sprint über Kimme-und-Korn schießt. Wir schauen es uns an.

MPs sind aktuell die besseren Sturmgewehre

Wie umgehe ich das Problem in der Zwischenzeit? Die hohe Streuung scheint insbesondere die Sturmgewehre zu betreffen, die auch in der Beta spielbar waren. Die Maschinenpistolen(englisch: SMGs) sind anscheinend von diesen Maßnahmen weitestgehend verschont geblieben. MPs sind deshalb aktuell die besseren Sturmgewehre.

Eine detaillierte Erklärung dieser Einschätzung und konkrete Empfehlungen für die besten MPs findet ihr in diesem Artikel:

Spielt ihr das Spiel trotz dieser Probleme? Wenn ja, nutzt ihr währenddessen andere Waffen? Oder legt ihr das Spiel zur Seite, bis die Streuung tatsächlich behoben ist? Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren da.

Die beste Waffe im Spiel ist aktuell aber weder ein Sturmgewehr noch eine MP. Welche das ist, und warum sie so gut ist, sagen wir euch in dem Artikel:

