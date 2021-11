Der Early Access von Battlefield 2042 startet holprig. Die Probleme mit der Performance und Serverstabilität dominieren gerade die Diskussion in der Community. Das gibt uns Zeit zu erklären, welche Waffen gerade zum Start so gut sind, und wieso.

Das Gameplay in Battlefield 2042 zeigt schon früh im Early Access, dass der Großteil der Schlachten sich in großen, offenen Räumen abspielt. Die meisten Gegner sind deshalb weit entfernt von euch.

Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass zumindest auf PC, PS5 und Xbox Series X|S Schlachten mit bis zu 128 Spielern möglich sind – doppelt so viel wie bisher. Dafür sind die Maps auch deutlich größer geworden.

Hier kommt die DM7 ins Spiel. Das halbautomatische DMR (“designated marksman rifle”) brilliert nicht nur durch ihre hohe Präzision, Flexibilität und ihren guten Schaden: Sie hat ihre größten Stärken da, wo die beliebten Sturmgewehre stark schwächeln.

Sturmgewehre gelten in vielen Shootern als die stärksten Waffen und effiziente Allrounder. In Battlefield 2042 verhalten sie sich jedoch anders, als ihr es gewohnt seid.

Diese Waffe dominiert in Battlefield 2042

Die DM7 ist am Anfang die beste Waffe, die ihr in Battlefield 2042 spielen könnt. Da das Freischalten von neuen Waffen in dem Spiel relativ langsam passiert, ist sie auch für viele Spielstunden eure beste Wahl. Um die nächste DMR freizuschalten, müsst ihr Level 14 erreichen. Das kann zwischen 5 und 8 Stunden dauern.

Gerade in den ersten Spielstunden ist die DM7 eure beste Wahl

Was sind die Stärken der Waffe? Selbst mit dem Standard-Setup, also ohne freigeschaltete Waffenaufsätze, ist die Waffe ein Monster. Sie hat nämlich sehr viele Stärken:

Hoher Schaden

Gute Feuerrate

Ausreichend Munition im Standard-Magazin für bis zu 7 Kills.

Gute Nachladezeit

Ist auf mittlere und lange Distanz besonders effizient, im Nahkampf aber noch immer gut

Der Rückstoß ist leicht zu kontrollieren

Sehr präzise, auch wenn die Spielfigur in Bewegung ist

Die Flugkurve der Kugeln ist leicht nachvollziehbar, was weitere Treffer und das Nachjustieren erleichtert

Auch stark ist die Konstanz der Waffe mit dem Standard-Setup:

Es reichen 3 Körpertreffer, um Gegner ohne Rüstung auf kurze und mittlere Distanz zu töten – ganz egal, ob ihr den Oberkörper oder die Beine trefft.

Mit einem Kopfschuss braucht es nur noch einen weiteren Treffer irgendwo am Körper für den Kill.

Ab einer Distanz von etwa 100 Metern braucht es 4 Körpertreffer, um zu töten.

Was sind die Schwächen der Waffe? Der größte Nachteil der Waffe liegt in ihrer halbautomatischen Natur. Wenn plötzlich ein Gegner neben euch steht habt ihr einen großen Nachteil gegenüber Waffen, die schnell viele Kugeln abfeuern können. Das heißt aber nicht, dass ihr im Nahkampf komplett chancenlos seid: Wenn ihr einen Kopftreffer landet, braucht es nur noch eine weitere Kugel, um zu töten.

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

Neue Mechanik macht Sturmgewehre sehr unpräzise

Was ist das Problem mit anderen Waffen? Für gewöhnlich sind automatische Waffen wie Sturmgewehre die beliebtesten und mitunter besten Waffen in Shootern. Besonders Sturmgewehre gelten in Shootern als zuverlässige Allrounder für jede Situation.

In Battlefield 2042 leiden sie jedoch unter einem Problem. Eine neue Mechanik macht den ersten Schuss Sturmgewehre sehr unpräzise.

Darum sind Sturmgewehre eine schlechte Wahl: Die Sturmgewehre von Battlefield 2042 haben sehr viel mehr Rückstoß beim ersten Schuss als noch in der Beta oder in jedem anderen Battlefield. Der hohe Rückstoß beim ersten Schuss bedeutet, dass bei jedem Mal, wenn ihr anfängt zu schießen, euer Sturmgewehr sehr unpräzise feuert. Gerade dank der großen, weitläufigen Maps in Battlefield 2042 spürt man das häufig:

Dieses Video aus reddit zeigt das eindrucksvoll:

Was zeigt das Video? Wie dieser arme Spieler unfreiwillig unter Beweis stellt: Sturmgewehre in Battlefield 2042 sind am Anfang einer Feuersalve sehr unpräzise. Dabei tut der Spieler alles, um die Präzision zu verbessern: Er bleibt stehen und schießt mit kurzen Feuerstößen statt mit blindem und unkontrolliertem Dauerfeuer.

Welche Waffen betrifft diese Mechanik? Diese Mechanik scheint hauptsächlich Waffen aus der Kategorie der Sturmgewehre so stark zu betreffen. Sogar Maschinenpistolen sind auf Distanz präziser als Sturmgewehre (via reddit). Sie machen aber auf die Entfernung nur sehr wenig Schaden.

Was bedeutet das für das Gameplay? Die mangelhafte Präzision beim ersten Schuss in Kombination mit den Serverproblemen sorgt dafür, dass sich das Gunplay mit vollautomatischen Waffen in vielen Situationen sehr schwammig anfühlt.

Da ihr insbesondere auf Distanz nicht mit Dauerfeuerwild ballert, sondern auf kontrollierte Feuerstöße setzt, ist das da noch deutlicher: Mit jedem Feuerstoß eines Sturmgewehrs wiederholt sich der anfängliche Moment der fehlenden Präzision. Eure Kugeln landen deshalb nur sehr selten da, wo ihr mit eurem Zielvisier hinzeigt.

DMRs und Sniper schlagen gerade Sturmgewehre und SMGs

Anders als Sturmgewehre ist die DM7 nicht von dieser Mechanik betroffen. Sie ist also immer sehr präzise. Zwar müsst ihr nach jedem Schuss ebenfalls zurückziehen, weil die DM7 kein Schnellfeuer kann. Aber gerade bei den größeren Distanzen der Maps ist die Präzision der DM7 wichtig. Dass sie nicht automatisch Feuern kann, ist dann kaum von Bedeutung.

Mit der DM7 habt ihr nicht das Gefühl, dass das Glück darüber entscheidet, ob ihr trefft oder verfehlt. Aus dem gleichen Grund sind Scharfschützengewehre aktuell eine gute Wahl, wenn ihr eher auf nur einen genauen Schuss setzen wollt.

Welche Waffe ist euer Liebling in Battlefield 2042? Habt ihr die DM7 schon probiert? Wenn ja, was ist euer bestes Setup? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!