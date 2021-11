5 Settings für Battlefield 2042, die eure Performance und das Gameplay verbessern

Wenn ihr Battlefield 2042 bereits jetzt zum Early Access spielt, habt ihr den meisten Spielern etwas voraus. Bis das Spiel am 19. November für alle zugänglich ist, habt ihr nämlich schon eine Woche lang Erfahrungen sammeln können. Diese 5 Settings helfen euch dabei, auch früher besser zu sein als andere Early-Access-Spieler.

Um welche Settings geht es? Das Optionsmenü in Battlefield 2042 ist sehr umfangreich. Viele dieser Einstellungen machen häufig zwar nur einen kleinen Unterschied in eurem Gameplay aus, erzielen aber zusammen eine große Wirkung.

Dieser Guide sagt euch nicht nur, wie ihr eure Performance von Battlefield 2042 optimiert. Es geht auch darum, mit kleinen Anpassungen euer gesamtes Gameplay zu verbessern. Dazu gehören euer Aim, wie gut ihr andere Spieler sehen und hören könnt und wie flüssig sich eure Spielfigur steuert.

Wir haben euch 5 Settings mit Tipps zusammengestellt, wie ihr die Einstellungen anpassen könnt, um der Konkurrenz gerade zum Early Access einen Schritt voraus zu sein. Wenn wir ein Setting nicht erwähnen, empfehlen wir die Standardeinstellungen.

1. Grafikeinstellungen

1.1 Grafik-Voreinstellungen (PC)

Was machen diese Einstellungen? Battlefield 2042 ist zum Release für viele Spieler technisch eine Katastrophe. Um dem so gut wie möglich entgegenzuwirken, empfehlen wir, alle Grafikeinstellungen auf das Minimum zu reduzieren. Das sieht dann vielleicht nicht so bombastisch aus, läuft aber flüssiger. Für den Multiplayer ist das enorm wichtig, da die FPS darüber entscheiden können, ob ihr oder euer Gegner sterbt.

Die einzige Ausnahme: Gitterqualität. Das solltet ihr so hoch wie möglich einstellen, da es euch hilft, Gegner auf Distanz besser zu erkennen. Das ist insbesondere wichtig bei den gigantischen Maps im Spiel.

Empfehlungen:

Grafikqualität: Personalisiert

Personalisiert Texturqualität: Niedrig

Niedrig Texturfilterung: Niedrig

Niedrig Lichtqualität: Niedrig

Niedrig Effektqualität: Niedrig

Niedrig Postprocessing-Qualität: Niedrig

Niedrig Gitterqualität: Ultra

Ultra Terrainqualität: Niedrig

Niedrig Gestrüppqualität: Niedrig

Niedrig Anti-Aliasing-Postprocessing: TAA Niedrig

TAA Niedrig Umgebungssicht: Aus

Achtet darauf, die Gitterqualität auf das Maximum zu stellen

1.2. Erweiterte Grafikeinstellungen (PC)

Was machen diese Einstellungen? Diese Einstellungen können ein flüssigeres Spielerlebnis bieten, stehen aber nicht jedem Spieler zur Verfügung. Wenn ihr eine neuere Grafikkarte von Nvidia habt, stehen euch DLSS und Reflex Low Latency zur Verfügung, die wir empfehlen. Wenn nicht, müsst ihr auf die Dynamische Auflösungsskala ausweichen.

Empfehlungen:

Dynamische Auflösungsskala: Ein (wenn kein DLSS)

Ein (wenn kein DLSS) Dynamische Auflösungsskala Ziel-Bildwiederholrate: 100 %

100 % DLSS: “ Ultra-Leistung” oder “Leistung” (wenn vorhanden)

Ultra-Leistung” oder “Leistung” (wenn vorhanden) Raytracing-Umgebungsverdeckung: Aus

Aus NVIDIA Reflex Low Latency: Aktiviert (wenn vorhanden)

Aktiviert (wenn vorhanden) Future Frame Rendering : Aus

: Aus Zahl der High-Fidelity Objekte: Niedrig

2. Filmische Effekte

Was machen diese Einstellungen? Es gibt ein paar künstlerische Effekte im Optionsmenü, die das Spiel filmreifer aussehen lassen sollen. Darunter fallen Effekte wie Bewegungsunschärfe, Kamerawackeln oder Filmkörnung.

Empfehlungen:

Bewegungsunschärfe: 0

0 Chromatische Aberration: Aus

Aus Filmkörnung: Aus

Aus Vignette: Aus

Aus Linsenbrechung: Aus

Aus Kamerawackeln: 50 % (im Menü “Allgemein” oder “HUD Allgemein”)

Da wir mit Battlefield ein Multiplayer-Spiel zocken und keinen Film schauen, sollten diese Effekte in jedem Spiel sofort deaktiviert werden. Auch, weil Battlefield 2042 keine Kampagne hat, zählt nur eure Leistung, nicht der grafische Realismus. Diese Effekte erschweren euch häufig die Sicht. Deshalb wollen wir sie auf keinen Fall aktivieren.

3. Sichtfeld

Was macht die Einstellung? Mit dieser Einstellung vergrößert ihr den sichtbaren Bereich. Diese Einstellungen stehen auf Next-Gen-Konsolen und PC zur Verfügung.

Es wird allgemein unterschätzt, wie wichtig eure Sichtfeld-Einstellungen (englisch: Field of View oder FOV) für euer Aim sind. Deshalb solltet ihr hier eine gute Einstellung finden.

Es gilt:

Je kleiner das Sichtfeld, desto schneller wirkt die eigene Rotationsgeschwindigkeit. Bei kleineren Sichtfeldern wirken auch die Bewegungen der eigenen Spielfigur langsamer. Je kleiner das Sichtfeld, desto größer erscheinen Gegner auf dem Bildschirm. Das kann beim Aimen helfen. Mit kleinere Sichtfeldern ist es wahrscheinlicher, dass ihr Gegner überseht.



Je größer das Sichtfeld ist, desto langsamer wirkt die eigene Rotationsgeschwindigkeit. Mit größeren Sichtfeldern wirkt auch das Spiel merkbar schneller. Insbesondere das gefühlte Spieltempo der eigenen Figur ist deutlich höher. Je größer das Sichtfeld, desto kleiner sind Gegner auf dem Bildschirm, was das Zielenerschweren kann Größere Sichtfelder geben euch mehr Übersicht über das Spielgeschehen, was vor allem im Nahkampf wichtig sein kann.



Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

3.1. Sichtfeld zu Fuß und im Fahrzeug

Empfehlungen:

Sichtfeld: 58, 70, 78 oder 89

58, 70, 78 oder 89 Fahrzeug Third-Person Sichtfeld: 50, 58, 70 oder 78

Warum sind diese Zahlen anders als in Call of Duty: Warzone? Battlefield 2042 misst das Sichtfeld in der Vertikalen, benutzt dadurch ganz andere Zahlen als beispielsweise Call of Duty oder Overwatch. Diese Spiele messen das Sichtfeld horizontal.

Die empfohlenen Werte entsprechen aufgerundet folgenden Sichtfeld-Werten, wenn sie horizontal gemessen werden:

58 in Battlefield ≈ 90 in Call of Duty

in Battlefield ≈ in Call of Duty 70 in Battlefield ≈ 103 in Call of Duty

in Battlefield ≈ in Call of Duty 78 in Battlefield ≈ 110 in Call of Duty

in Battlefield ≈ in Call of Duty 89 in Battlefield ≈ 120 in Call of Duty

Wieso sind die Werte für Fahrzeuge anders? Die Werte gelten für Third-Person und haben deshalb eine andere Spanne an Werten, die zur Auswahl stehen. 89 ist beispielsweise nicht verfügbar. Wählt hier denselben Wert wie beim normalen Sichtfeld, wenn er zur Verfügung steht.

Fans von Fortnite sollten auch den Wert 50 ausprobieren. Der entspricht nämlich etwa dem Sichtfeld aus Epic’s Third-Person Shooter.

3.2. ADS-Sichtfeld

Empfehlung:

ADS-Sichtfeld: Aus (Konsole), An (PC)

Wir empfehlen, diese Einstellung auf Konsolen auszuschalten, und auf dem PC zu aktivieren. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, ist der Zoomeffekt größer – das hilft gerade, wenn man auf der Couch zockt.

Da PC-Spieler generell aber näher am Bildschirm sitzen als Konsolen-Gamer, brauchen sie nicht den großen Zoom-Effekt. Größere Zooms machen das Zielen schwieriger, weil der Rückstoß größer wirkt. Auch die Anpassung der Handbewegungen zwischen den Zoomstufen sind gerade mit einer Maus schwieriger.

3.3. Minikarte

Empfehlung:

Minikarten-Sichtweite – Zu Fuß: 80-200

Eine höhere Minikarten-Sichtweite hilft jedem Soldaten, aber insbesondere Snipern, seltener von Gegnern überrascht zu werden.

4. Sound-Einstellungen:

Was machen die Einstellungen? Battlefield 2042 bietet eine kleine Auswahl an Audio-Einstellungen, die aber sehr wichtig für euer Gameplay sind.

Empfehlungen:

Musik-Lautstärke : 0 % oder 25 %

: 0 % oder 25 % Audio-Mix: 3D-Kopfhörer

In den Audiooptionen von Battlefield 2042 ist es wichtig, die Lautstärke der Musik runterzufahren. Sonst könnte die Musik wichtige Audio-Informationen überdecken.

Wir empfehlen als Audio-Mix 3D-Kopfhörer, da das mit allen Stereo-Kopfhörern funktioniert und viel klarer macht, aus welcher Richtung die Geräusche kommen.

5. Steuerung (PC und Konsole)

Was machen diese Einstellungen? Diese Optionen helfen euch dabei, besser auf eure Feinde zu zielen und euch flüssiger durch die Map zu bewegen.

Empfehlungen:

Einheitliches Zielen (Soldat:In): Ein

Ein Koeffizient: 0, 133 oder 178

Je nach Waffen-Vorliebe und Spielweise kann hier eine niedrigere oder höhere Einstellung euer Gameplay stark verbessern. Probiert hier viel aus, und dabei eine Einstellung am besten mindestens ein ganzes Spiel lang.

0: Hiermit ist der gefühlte Unterschied der Empfindlichkeiten am niedrigsten bei kleinen Aim-Bewegungen. Das hilft vor allem bei Tracking-Aim, also bei vollautomatischem Dauerfeuer. Nachteile hat man mit dieser Einstellung aber gegen Feinde, die plötzlich am Bildschirmrand auftauchen.

Hiermit ist der gefühlte Unterschied der Empfindlichkeiten am niedrigsten bei kleinen Aim-Bewegungen. Das hilft vor allem bei Tracking-Aim, also bei vollautomatischem Dauerfeuer. Nachteile hat man mit dieser Einstellung aber gegen Feinde, die plötzlich am Bildschirmrand auftauchen. 133: Diese Einstellung ist ein guter Allround-Wert und eignet sich sowohl fürs Tracking als auch für schnelle Reaktionsschüsse mit semi-automatischen Waffen und Snipern.

Diese Einstellung ist ein guter Allround-Wert und eignet sich sowohl fürs Tracking als auch für schnelle Reaktionsschüsse mit semi-automatischen Waffen und Snipern. 178: Diese Einstellung ist sehr beliebt unter Snipern und anderen, die schnell reagierend auf entfernte Köpfe schießen wollen. Für Maschinengewehr-Fans könnte das aber zu schwer zu kontrollieren sein.

Für PC-Spieler:

Raw-Input (Maus): An (unter Maus & Tastatur – Global)

Diese Einstellung ist wichtig, weil sie eure Windows-Mauseinstellungen ignoriert. So verhindert ihr in jedem Fall, dass ihr schlechte Maus-Beschleunigung in Battlefield 2042 habt.

Nase hoch: Leertaste (Unter Tastenbelegung – Pilot:In)

Mit der Maus ist es schwer, mit dem Jet zu wenden. Die Leertaste kann hier aushelfen, da sie Wendemanöver gleichmäßig macht.

Es ist wichtig, zu betonen, dass alle Einstellungen auch Geschmackssache sind. Je nach euren Zielen, Vorlieben, Stärken und Schwächen hilft euch ein Setting da mehr als ein anderes. Das gilt auch für die Waffen – manchmal ist die eigene Lieblingswaffe halt nicht in der Meta.

Je früher man aber damit anfängt, seine eigenen Vorlieben herauszufinden, desto schneller hat man Gegnern, die diesen Tipps nicht folgen, etwas voraus.

Eure Verbesserungen werdet ihr aber leider nicht so einfach zur Schau stellen können wie bisher. Denn: “Spieler sind jetzt schon wütend auf Battlefield 2042, weil sie nicht richtig angeben können”