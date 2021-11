3 Waffen, mit denen ihr zum Release von Battlefield 2042 dominiert

Eine Woche, nachdem Battlefield 2042 im Early Access gestartet ist, steht es auch offiziell in den Läden. MeinMMO zeigt euch pünktlich zum Release die besten 3 Waffen, die ihr im Spiel aktuell nutzen könnt.

Mit einer Woche Vorsprung durch den Early Access ist zum Release von Battlefield 2042 klar, welche 3 Waffen in den Matches dominieren. Wir stellen euch diese Waffen vor, verraten euch die wichtigsten Vor- und Nachteile und erklären euch, wie ihr sie optimal nutzt.

Diese Waffen könnt ihr mit Waffenaufsätzen weiter modifizieren und auf eure Bedürfnisse anpassen. Aber Vorsicht: Viele Waffenaufsätze in Battlefield 2042 funktionieren momentan anders, als ihr denkt.

1. DM7: Die vielseitige Präzisionswaffe, die auf allen Maps funktioniert

Pro Guter, konstanter Schaden

Stark auf hohen Distanzen

Viel Munition mit guter Nachladezeit

Sehr präzise, selbst, wenn die Spielfigur in Bewegung ist Contra Erfordert gutes Aim

Im Nahkampf hat es Nachteile gegen die meisten anderen Waffen

Langsamer im Handling als viele andere Waffen

Warum ist diese Waffe so gut? Die DM7 ist für uns die aktuell beste Waffe im Spiel. Sie brilliert dabei insbesondere durch ihre Vielseitigkeit und Konstanz. Da die meisten Gefechte in Battlefield 2042 auf größeren Distanzen stattfinden, ist ihre Präzision und guter Schaden ein großer Vorteil.

Mit dem Standard-Loadout tötet sie auf die meisten Distanzen mit 3 Körpertreffern. Mit einem Kopfschuss braucht es nur noch einen weiteren Treffer irgendwo am Körper für den Kill.

Dank 15 Kugeln im Standard-Magazin könnt ihr also bis zu 7 Gegner töten, bevor ihr nachladen müsst.

Im Gegensatz zu der SVK (die wir später vorstellen werden) verliert sie auch nur an wenig Präzision, wenn ihr sie in Bewegung feuert. Damit könnt ihr gegnerischem Feuer ausweichen und gleichzeitig zurückschießen.

Was sind die Nachteile der Waffe? Der größte Nachteil der Waffe liegt in ihrer halbautomatischen Natur. Wenn plötzlich ein Gegner neben euch steht habt ihr einen großen Nachteil gegenüber Waffen, die schnell viele Kugeln abfeuern können.

Ein weiterer Nachteil ist, dass DMRs sehr gutes Aim erfordert. In den falschen Händen können starke Waffen wie die DM7 deshalb schnell nutzlos werden. Spieler, die vollautomatische Waffen bevorzugen, sollten sich insbesondere die nächste vorgestellte Waffe anschauen.

Wie nutze ich diese Waffe optimal? Diese Waffe kann zwar in den meisten Situationen des Spiels problemlos verwendet werden, brilliert aber vor allem auf mittleren Distanzen. Mit der DM7 müsst ihr nicht stillstehen und campen, sie eignet sich sowohl in der Defensive als auch in der Offensive.

Aber ihr solltet den Nahkampf möglichst vermeidet. Versucht also, möglichst in der hinteren Reihe eines vorrückenden Trupps stehen, und von dort Druck auf Gegner aufbauen.

2. PP-29: Der zuverlässigste Allrounder im Spiel

Pro Sehr leicht zu spielen

Kontrollierbarer Rückstoß

Sehr viel Munition mit schneller Nachladeanimation

Schnelles Handling

Wenig Bloom Contra Schlechte Feuerrate

Wenige Aufsätze verändern Waffe kaum

Hüftfeuer ist nicht das beste

Nicht die beste Option auf höheren Distanzen

Wird erst nach 15-20 Stunden Spielzeit freigeschaltet.

Warum ist diese Waffe so gut? Die PP-29 ist die aktuell beste Maschinenpistole und die flexibelste Waffe im Spiel. In Battlefield 2042 zählt sie gerade zu den beliebtesten und besten Waffen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Sturmgewehre gerade wegen eines Problems mit dem Blooming schlecht performen, andererseits hat die PP-29 aber auch von sich aus einige Vorzüge.

Sie ist als vollautomatische Waffe mit einem großen Magazin sehr leicht zu spielen. Sie verzeiht auch schlechteres Aim.

Die PP-29 ist sehr stark im Nahkampf.

Dank einem kontrollierbaren Rückstoß ist sie aber auch auf Distanzen bis zu 100 m gut.

Mit dem Standard-Magazin hat sie bis zu 54 Schuss und macht guten Schaden. Damit kann sie problemlos einen ganzen gegnerischen Trupp erledigen, ohne, dass ihr einmal nachladen müsst. Und auch das Nachladen geht schnell.

Was sind die Nachteile der Waffe? Die schlechte Feuerrate der PP-29 ist in den meisten Situationen zwar kein Problem. Im Nahkampf zieht sie gegen andere SMGs und Schrotflinten aber schnell den kürzeren. Ihre vergleichsweise schlechte Performance im Hüftfeuer verstärkt das Problem weiterhin.

Da es keine Unterlauf-Aufsätze für die PP-29 gibt, verändert sich die Waffe auch kaum. Ein Laservisier zur Verbesserung des Hüftfeuers steht somit zum Beispiel nicht zur Verfügung.

Die PP-29 hat zwar eine überraschend hohe Präzision auf Distanzen, macht aber wenig Schaden. So kommt es häufig vor, dass ihr eure Gegner nicht ganz töten könnt, bevor sie sich in Deckung bringen können.

Wie nutze ich diese Waffe optimal? Die PP-29 ist so flexibel, dass es schwer ist, sie falsch zu nutzen. Zwar ist es nicht empfehlenswert, sie auf höchste Distanzen zu verwenden – aber sie ist da auch nicht komplett nutzlos. Diese SMG ist in fast jeder Situation die richtige Wahl. Und das sowohl für Anfänger mit schlechterem Aim, als auch für Shooter-Profis.

Da ihr aber etwa 15-20 Stunden spielen müsst, bevor ihr Zugriff auf die Waffe habt, ist die PBX-45 für den Anfang eine gute Alternative.

3. SVK: Unglaubliche Feuerkraft, aber schwierig zu spielen

Pro Tötet immer mit zwei Schuss

Sehr stark auf Distanz Contra Erfordert nahezu perfektes Aim

Sehr unpräzise, wenn ihr euch beim Zielen bewegt.

Wenig Munition im Magazin

Langsames Handling

Sehr schlecht im Nahkampf

Warum ist diese Waffe so gut? Diese Waffe hat im Grunde nur eine wirkliche Stärke. Die lässt aber aufhorchen:

Die SVK tötet immer mit 2 Schuss. Egal, wo die Kugel den Gegner erwischt; egal, auf welche Distanz. Sie macht damit denselben Schaden auf Körper wie ein Scharfschützengewehr.

Ihr Handling und ihre Feuerrate ist dabei aber verglichen mit einem Sniper deutlich besser.

Was sind die Nachteile der Waffe? Die Waffe wird sehr unpräzise, wenn ihr euch beim Schießen bewegt (via reddit). Das kann aussehen wie das Bloom-Problem der Sturmgewehre, ist es aber nicht.

Auch wenn ihr Handling und die Feuerrate deutlich besser ist als von Snipern – gut sind diese Werte im Vergleich zu den anderen Waffen auf der Liste nicht. Mit nur 5 Kugeln im Magazin (plus eine in der Kammer) müsst ihr nahezu perfektes Aim zeigen, um diese Waffe gut zu nutzen.

Wie nutze ich diese Waffe optimal? Wo die PP-29 sich dem Spielstil des Spielers anpasst, gilt mit der SVK das Gegenteil: Ihr müsst genau den Spielstil spielen, den die Waffe von euch verlangt. Sonst ist sie sehr schnell sehr frustrierend.

Das bedeutet, solange ihr geduldig und im Stillstand auf eure Gegner schießt, ist sie ein absolutes Monster. Sobald ihr aber in irgendeiner Form aggressiv spielen wollt, wird sie euch schnell im Stich lassen. Diese Waffe ist also perfekt für diejenigen, die gerne mit ihrem Aim angeben möchten, aber nicht wie Sniper aus hunderten von Metern auf Gegner schießen wollen. SVK-Nutzer sollten also Kontrollpunkte verteidigen, statt zu versuchen, sie zu erobern.

Egal, welche dieser 3 Waffen ihr wählt – richtig eingesetzt können sie alle das Schlachtfeld dominieren.

Welche Waffe ist euer Liebling? Habt ihr unsere Empfehlungen schon ausprobiert? Wenn ja, was ist euer Lieblings-Setup? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Falls ihr auf der Suche nach guten Sturmgewehren seid, müsst ihr euch leider noch etwas gedulden. Momentan sind sie nicht zu empfehlen, was aktuell eines der größten Probleme von Battlefield 2042 ist. Aber der Entwickler sagt, dass daran schon gearbeitet wird.