Vorsicht! Viele Waffenaufsätze in Battlefield 2042 funktionieren anders, als ihr denkt

Dafür eignet sich beispielsweise der Solo/Koop-Modus in All-Out Warfare, in dem ihr mit Freunden oder alleine gegen Bots antreten könnt.

Achtet also darauf, dass ihr nicht aus Versehen eure Lieblingswaffe mit dem falschen Aufsatz schlechter macht, weil die Beschreibung nicht korrekt ist. Testet sie lieber in der Praxis.

Gerade was Feuerrate, Munitionskapazität und Waffenhandling angeht, kann so ein Aufsatz das Spielgefühl eurer Waffe beeinflussen.

Viele Beschreibungen sind also entweder falsch, oder verbuggt. Was genau hier das Problem ist, lässt sich nur schwer feststellen. Bisher hat sich Entwickler DICE nicht zu dem Problem geäußert.

Aber einige Spieler haben herausgefunden: Bei zahlreichen Waffen und Aufsätzen weichen die eigentlichen Effekte von ab, was euch die Beschreibung und die Werteanzeige eigentlich verrät. reddit-Nutzer Skada85 hat das in einem Beispiel veranschaulicht:

Ihr könnt maximal einen Aufsatz pro Kategorie ausrüsten, manche Waffen bieten gar keine Slots für bestimmte Kategorien. Maximal könnt ihr also pro Kategorie einen Aufsatz ausrüsten. In All-Out Warfare könnt ihr jedoch weitere Aufsätze mitnehmen und einfach dank Plus-Menü mitten in der Partie anpassen.

So funktionieren Waffenaufsätze in Battlefield 2042: Ihr könnt im Spiel verschiedene Aufsätze freispielen und dann auf den jeweiligen Waffen ausrüsten.

Battlefield 2042 bietet zahlreiche Waffenaufsätze für eure Wummen. Doch einige davon funktionieren nicht so, wie es die Beschreibung zeigt. MeinMMO fasst für euch zusammen, was einige Spieler herausgefunden haben.

