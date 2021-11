In Battlefield 2042 könnt ihr eure Waffen modifizieren, indem ihr Waffenaufsätze auswählt. Die Methode dafür unterscheidet sich aber zwischen den Spielmodi. MeinMMO sagt euch hier, wie ihr überall eure Waffen anpassen könnt.

Wofür brauche ich die Waffenaufsätze? Waffenaufsätze helfen euch dabei, eure Waffe auf eigene Bedürfnisse anzupassen. Vor allem Visiere sind wichtig, um das Zielen zu erleichtern – insbesondere auf Distanz.

Auch andere Aufsätze wie Granatwerfer, Laserpointer oder Schalldämpfer stehen zur Verfügung. Die kommen häufig mit Vor- und Nachteilen, die ihr abwägen müsst. Die Unterlauf-Taschenlampe etwa kann Gegner im Feuergefecht blenden, verrät aber vor allem in der Dunkelheit eure Position.

Wie viele Waffenaufsätze kann ich benutzen? Die Waffenaufsätze sind in vier Kategorien unterteilt: Visier, Munition, Unterlauf und Lauf. Ihr könnt für jede diese Kategorien jeweils einen Aufsatz benutzen. So habt ihr maximal 4 Aufsätze gleichzeitig auf euren Waffen. Pro Kategorie könnt ihr jedoch 3 Aufsätze in ein Match für die Auswahl mitnehmen.

Waffenaufsätze freischalten

Wie schalte ich Waffenaufsätze in All-Out Warfare frei? Die meisten Waffenaufsätze werden durch Kills mit der jeweiligen Waffe freigeschaltet. 360 Kills benötigt ihr, um die meisten Waffenaufsätze für jede Waffe freizuschalten.

Nur in wenigen Ausnahmen müsst ihr bestimmte Kills machen, um einen Aufsatz freizuschalten. Ein Beispiel dafür ist der LCMG-Unterlauf 40-MM-AP. Um diesen freizuschalten, müsst ihr 50 Kills mit dem Unterlaufgranatwerfer des LCMG machen.

Dieser Aufsatz benötigt eine spezielle Art von Kill. Das seht ihr am linken Bildschirmrand.

Welche Waffenaufsätze zur Verfügung stehen und wie ihr sie freischaltet, könnt ihr im Sammlungs-Menü überprüfen. Dieses erreicht ihr im Hauptmenü von jedem Spielmodus.

Beachtet aber, dass ihr nur Waffenaufsätze freischaltet für die Waffen, mit denen ihr diese Kills sammelt. Kills mit beispielsweise der aktuell besten Waffe, der DM7, schalten nur Waffenaufsätze für die DM7 frei, nicht für andere Waffen.

Wie schalte ich Waffenausätze in Battlefield Portal frei? Für Waffen aus Battlefield 2042 gilt: Alle Aufsätze, die ihr in All-Out Warfare freigeschaltet habt, stehen euch in Battlefield Portal zur Verfügung – und anders herum.

55 der 77 Waffen in Battlefield Portal sind aus älteren Battlefield-Spielen. Diese Spiele sind Battlefield 3, Battlefield: Bad Company 2 und Battlefield 1942. Für diese Waffen sind alle verfügbaren Waffenaufsätze in Battlefield Portal von Beginn an freigeschaltet.

Beachtet dabei, dass nicht alle Waffen aus den alten Spielen mit Waffenaufsätzen modifiziert werden können. Die Waffen haben auch nicht garantiert für jede Waffenaufsatz-Kategorie eine Auswahl.

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

So modifiziert ihr eure Waffen in All-Out Warfare

Wo passe ich meine Waffenaufsätze in All-Out Warfare an? Für die Waffenaufsätze in All-Out Warfare müsst ihr 2 Dinge beachten:

Ihr habt eine Auswahl von maximal 3 Waffenaufsätzen pro Kategorie, die ihr jederzeit in einem Spiel austauschen könnt. Das nennt sich das “Plus-Menü”.

Ihr könnt in einem anderen Menü anpassen, welche Waffenaufsätze euch im Plus-Menü zur Auswahl stehen.

Wir erklären euch, wie beides funktioniert und wie ihr es im Spiel anpassen könnt.

Was ist das Plus-Menü? Das Plus-Menü ist ein neues Feature in Battlefield 2042. Es erinnert von der Funktion an die Waffenaufsatz-Möglichkeiten aus den Crysis-Spielen.

Spieler können in einem Match jederzeit die Aufsätze für ihre Waffe modifizieren. Der Austausch von Waffenaufsätzen dauert wenige Sekunden – bei einem Wechsel vom Munitionstyp kommt auch eine Nachlade-Animation dazu. Das erlaubt euch viel Flexibilität in einem Spiel. So könnt ihr spontan und schnell auf neue Spielsituationen reagieren.

Das Plus-Menü ist sehr wichtig in All-Out Warfare.

Ein Beispiel dafür ist, dass ihr in einem Moment eure Waffe für den Nahkampf ausrüstet, um ein Gebäude zu stürmen. Ihr wählt im Plus-Menü also ein Visier mit 1x Zoom, einen Schalldämpfer und ein Magazin mit viel Munition. Sobald das Gebäude erobert ist, wollt ihr vom Dach Gegner in der Distanz beschießen: Ihr wählt deshalb ein Visier mit hohem Zoomlevel, hochkalibrige Munition und einen Griff für weniger Rückstoß.

Das Plus-Menü ist deshalb ein sehr wichtiges Element vom Spiel, was ihr häufig verwenden solltet.

So funktioniert das Plus-Menü? Solange ihr am Leben und nicht in einem Fahrzeug seid, könnt ihr das Plus-Menü nutzen. So funktioniert das:

PC: Haltet die T-Taste gedrückt. Ändert den Aufsatz mit einem Linksklick. Ihr auch auf der Tastatur 1, 2, 3 oder 4 drücken.

Haltet die T-Taste gedrückt. Ändert den Aufsatz mit einem Linksklick. Ihr auch auf der Tastatur 1, 2, 3 oder 4 drücken. Playstation: Haltet L1 gedrückt. Ändert den Aufsatz mit X, Viereck, Kreis oder Dreieck.

Haltet L1 gedrückt. Ändert den Aufsatz mit X, Viereck, Kreis oder Dreieck. Xbox: Haltet LB gedrückt. Ändert den passenden Aufsatz mit A, X, B oder Y.

Wie ändere ich meine Auswahl im Plus-Menü? Eure Waffenaufsatz-Auswahl für jede Waffe ändert ihr außerhalb von einem Match im Menü ‘Sammlung.’ Dieses findet ihr am oberen Bildschirmrand im Hauptmenü von All-Out Warfare.

Auch in einem Match könnt ihr diese Auswahl in einem Menü anpassen. Das geht aber nur am Anfang von jedem Match und vor einem Respawn. Zugriff auf dieses Menü habt ihr in dem Karten-Bildschirm, in dem ihr euren Spawnpunkt auswählt. So funktioniert das:

Wählt die Kategorie aus, in der die Waffe ist, die ihr anpassen wollt.

PC: Klickt mit der linken Maustaste auf die Waffenkategorie am unteren Bildschirmrand.

Klickt mit der linken Maustaste auf die Waffenkategorie am unteren Bildschirmrand. Playstation: Drückt Viereck, und bewegt dann die Auswahl zur Waffenkategorie bewegen. Drückt dann X.

Drückt Viereck, und bewegt dann die Auswahl zur Waffenkategorie bewegen. Drückt dann X. Xbox: Drückt X, und bewegt dann die Auswahl zur Waffenkategorie. Drückt dann A.

Wählt die Waffe aus, die ihr anpassen wollt, und geht in das Anpassungs-Menü. Drückt dafür:

PC: Rechte Maustaste auf die gewünschte Waffe.

Rechte Maustaste auf die gewünschte Waffe. Playstation: Bewegt die Auswahl auf die gewünschte Waffe. Drückt dann Viereck.

Bewegt die Auswahl auf die gewünschte Waffe. Drückt dann Viereck. Xbox: Bewegt die Auswahl auf die gewünschte Waffe. Drückt dann X.

Wählt hier die Waffenaufsatz-Kategorie aus, die ihr anpassen wollt.

PC: Klickt mit der linken Maustaste auf die Waffenaufsatz-Kategorie.

Klickt mit der linken Maustaste auf die Waffenaufsatz-Kategorie. Playstation: Bewegt die Auswahl zur Waffenaufsatz-Kategorie. Drückt dann X.

Bewegt die Auswahl zur Waffenaufsatz-Kategorie. Drückt dann X. Xbox: Bewegt die Auswahl zur Waffenaufsatz-Kategorie. Drückt dann A.

Wählt eine Position im Kreuz aus, wo ihr euren neuen Waffenaufsatz haben wollt. Die Position, die der Mitte vom Kreuz am nähesten ist, ist dabei die Standardkonfiguration für diese Aufsatz-Kategorie.

Aktiviert “Hinzufügen” falls die Position leer ist, beziehungsweise “Ersetzen,” wenn ihr einen Aufsatz austauschen wollt.

PC: Linke Maustaste auf die gewünschte Position im Kreuz.

Linke Maustaste auf die gewünschte Position im Kreuz. Playstation: Bewegt die Auswahl auf die gewünschte Position im Kreuz. Drückt dann X.

Bewegt die Auswahl auf die gewünschte Position im Kreuz. Drückt dann X. Xbox: Bewegt die Auswahl auf die gewünschte Position im Kreuz. Drückt dann A.

Rüstet den gewünschten Waffenaufsatz aus. Wählt dazu einen neuen Aufsatz aus der Liste am unteren Bildschirmrand.

Bestätigt die Auswahl.

Ihr habt das Plus-Menü jetzt angepasst und könnt das Anpassungsmenü verlassen.

So modifiziert ihr eure Waffen in Battlefield Portal

Wo passe ich meine Waffenaufsätze in Battlefield Portal an? Auch in Battlefield Portal könnt ihr Waffenaufsätze ausrüsten und entfernen. Die Methode dafür ist aber nicht offensichtlich oder intuitiv.

Anders als im Hauptspiel steht euch in Battlefield Portal nicht das sogenannte Plus-Menü zur Verfügung. Statt mitten im Spiel die Waffen anpassen zu können, wie in All-Out Warfare, müsst ihr das in Battlefield Portal einem anderen Menü machen.

Das Anpassungs-Menü in Battlefield Portal steht euch am Anfang von jedem Match und vor jedem Respawn zur Verfügung. In diesem Menü könnt ihr auch eure Klasse, Waffen und Ausrüstung auswählen. Das entspricht der Methode aus den alten Battlefield-Teilen.

Wie passe ich meine Waffenaufsätze in Battlefield Portal an? Um eure Waffenaufsätze in Battlefield Portal anpassen zu können, müsst ihr in der Kartenansicht sein. Diese seht ihr am Anfang vom Match und vor jedem Respawn. Um eure Waffenaufsätze anzupassen, müsst ihr folgende Schritte befolgen:

Wählt die Kategorie aus, in der die Waffe ist, die ihr anpassen wollt.

PC: Klickt mit der linken Maustaste auf die Waffenkategorie am unteren Bildschirmrand.

Klickt mit der linken Maustaste auf die Waffenkategorie am unteren Bildschirmrand. Playstation: Drückt Viereck, und bewegt dann die Auswahl zur Waffenkategorie bewegen. Drückt dann X.

Drückt Viereck, und bewegt dann die Auswahl zur Waffenkategorie bewegen. Drückt dann X. Xbox: Drückt X, und bewegt dann die Auswahl zur Waffenkategorie. Drückt dann A.

2. Wählt die Waffe aus, die ihr anpassen wollt, und geht in das Anpassungs-Menü. Drückt dafür:

PC: Rechte Maustaste auf die gewünschte Waffe.

Rechte Maustaste auf die gewünschte Waffe. Playstation: Bewegt die Auswahl auf die gewünschte Waffe. Drückt dann Viereck.

Bewegt die Auswahl auf die gewünschte Waffe. Drückt dann Viereck. Xbox: Bewegt die Auswahl auf die gewünschte Waffe. Drückt dann X.

3. Wählt hier die Waffenaufsatz-Kategorie aus, die ihr anpassen wollt.

PC: Klickt mit der linken Maustaste auf die Waffenaufsatz-Kategorie.

Klickt mit der linken Maustaste auf die Waffenaufsatz-Kategorie. Playstation: Bewegt die Auswahl zur Waffenaufsatz-Kategorie. Drückt dann X.

Bewegt die Auswahl zur Waffenaufsatz-Kategorie. Drückt dann X. Xbox: Bewegt die Auswahl zur Waffenaufsatz-Kategorie. Drückt dann A.

4. Aktiviert “Position bearbeiten.”

PC: Rechte Maustaste auf den gewünschten Waffenaufsatz.

Rechte Maustaste auf den gewünschten Waffenaufsatz. Playstation: Bewegt die Auswahl auf den gewünschten Waffenaufsatz. Drückt dann Viereck.

Bewegt die Auswahl auf den gewünschten Waffenaufsatz. Drückt dann Viereck. Xbox: Bewegt die Auswahl auf den gewünschten Waffenaufsatz. Drückt dann X.

5. Bewegt den Waffenaufsatz, den ihr ausrüsten wollt, in die erste Position in dem Kreuz (die Position, die der Mitte vom Kreuz am nähesten ist).

6. Bestätigt die Auswahl.

Ihr habt den Waffenaufsatz jetzt ausgerüstet und könnt das Anpassungsmenü verlassen.

Diese umständliche Methode ist aktuell leider der einzige Weg, seine Waffen in Battlefield Portal anzupassen. Sollte sich das in Zukunft ändern, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Falls ihr wissen wollt, mit welchen Settings ihr eure Performance und euer Gameplay in Battlefield 2042 verbessern könnt, empfehlen wir euch den Artikel:

