Battlefield 2042: Das sind alle 77 Waffen aus Portal zum Launch

Wann ist der offizielle Release? Los geht es dann für alle am 19. November. Dann ist der offizielle Release für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 und PS4.

So nehmt ihr am Early Access teil: Der Early-Access-Start von Battlefield 2042 startet am 12. November und ihr könnt mitmachen. Ihr müsst dazu entweder die Gold oder Ultimate Edition vorbestellt haben, oder Abonnent von EA Play sein – so könnt ihr schon für 1 € früher spielen . Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, muss sich bis zum eigentlichen Release gedulden.

Insgesamt gibt es 22 Waffen in Battlefield 2042, die auch in Portal enthalten sind.

Was ist Battlefield Portal? Der Modus wird von Ripple Effect Studios (früher DICE LA) entwickelt. Portal soll ein Community-gesteuerter Modus werden, in dem die Spieler auf Inhalte und Karten von drei Battlefield-Klassikern zugreifen und eigene Spielmodi erstellen können. Zum Release sind das:

