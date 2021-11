Battlefield 2042 startet bald im Early Access – Welche Spezialisten werdet ihr spielen?

Battlefield 2042 startet bald den Early Access und der Release steht auch schon direkt vor der Tür. Welche Spezialisten werdet ihr in dem Shooter spielen? Erzählt es uns.

So funktionieren die Spezialisten bei Battlefield 2042: Die Spezialisten bilden das Klassensystem in Battlefield. Sie teilen sich zunächst in 4 Kategorien auf, die eine eigene Rolle auf dem Schlachtfeld haben und über die entsprechenden Skills verfügen, um diese Rolle ausführen zu können:

Sturmsoldat – Mobiler Soldat für die Front

Versorger – Unterstützungs-Einheit, auch Sanitäter

Pionier – Für die groben Geräte zuständig

Aufklärer – Spähen Feinde aus oder stören sie

Zwar gibt es bei den einzelnen Klassen gewisse Einschränkungen, welche Waffen sie nutzen können, aber sie fallen geringer aus als in früheren Battlefield-Teilen.

Die Klassen spalten sich dann ihrerseits in die Spezialisten auf. Diese verfügen über eigene aktive und passive Fähigkeiten, die sich von den anderen Charakteren unterscheiden. Manche verfügen über einen Bewegungssensor, andere können Drohnen losschicken, die für sie Informationen sammeln.

Je nachdem, welchen Spielstil ihr bevorzugt, könnt ihr euch dafür entsprechenden Spezialisten auswählen. Und wenn ihr mit euren Freunden einige Runden Battlefield zockt, könnt ihr bei der Zusammensetzung eurer Gruppe etwa auf Synergien zwischen den Spezialisten achten, um eure Gegner im Kampf effektiv zu zerlegen.

Alle Infos zu den Spezialisten aus Battlefield 2042 findet ihr hier:

Alle 10 Klassen-Spezialisten von Battlefield 2042 und was sie drauf haben

Da Battlefield 2042 am 12. November im Early Access startet und nächste Woche am 19. November seinen Release feiert, wollten wir von MeinMMO gerne wissen, wie eure Pläne für die Spezialisten in dem Shooter aussehen.

So könnt ihr abstimmen: Eure Wahl könnt ihr wie immer in dem Umfrage-Tool weiter unten treffen. Da Battlefield 2042 mit 10 verschiedenen Spezialisten starten wird, könnt ihr bis zu drei verschiedene als eure Favoriten auswählen. Die Wahl kann aber weiterhin nicht rückgängig gemacht werden, sobald ihr abgestimmt habt.

Also schießt los! Mit welchen Spezialisten werdet ihr bei Battlefield 2042 durchstarten? Wisst ihr schon genau, welcher es sein wird oder wollt ihr vorher mehrere durchprobieren? Konzentriert ihr euch beim Spielen lieber auf einen Spezialisten oder spielt gerne alle querbeet? Schreibt es uns in die Kommentare.

Ihr könnt Battlefield 2042 übrigens schon etwas früher spielen:

So zockt ihr Battlefield 2042 eine Woche vor dem Rest – Für nur 1 €