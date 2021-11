Spieler kritisieren das Interface von Battlefield 2042 – feiern stattdessen Fan-Entwurf

Battlefield 2042 ist seit wenigen Tagen im Early Access und so langsam zeigen sich die Stärken und Schwächen des Spiels. Geht es nach zahlreichen Spielern, sind das Interface und das Menü zwei der größeren Schwächen. Nun hat ein Fan seine eigenen Verbesserungen vorgestellt und die kommen ziemlich gut an.

Was wird kritisiert? In den letzten Tagen haben immer mehr Fans einige Dinge am Interface und dem Aufbau des Menüs entdeckt, die sie stören.

Dazu berichteten wir bereits vom fehlenden Scoreboard, das sogar für einen “Aufstand” im Subreddit von Battlefield 2042 führte. Mittlerweile stehen auch andere Dinge in der Kritik:

Welche Optionen in den Einstellungen jetzt aktiviert oder deaktiviert sind, ist nicht sofort erkennbar.

Sobald man stirbt, kann man nicht sofort erkennen, ob Sanitäter in der Nähe sind, die einen beleben könnten.

In Fahr- und Flugzeugen kann man nicht sehen, welche Richtung der Gunner gerade anvisiert, oder aus welcher Richtung eine Rakete einen anvisiert.

Das Menü für Waffenaufsätze ist sehr umständlich und fummelig.

Feuermodi für Waffen sind nicht sofort erkennbar.

Die eigene Position auf der Map wird nicht richtig angezeigt.

Panzer, Helis und Co. werden nur mit einheitlichen Symbolen auf der Minimap angezeigt. Eine Unterscheidung zwischen den Modellen ist so nur auf Sicht möglich, kann aber Kampfsituationen entscheidend beeinflussen.

Hinzu kommen noch zahlreiche andere Dinge, die den Fans im Interface und den Menüs fehlen. Ein Spieler hat sich nun der Kritik angenommen und kurzerhand selbst Verbesserungs-Entwürfe vorgestellt:

Das ist das aktuelle Scoreboard, das nur die Squads anzeigt.

So sieht das aktuelle Menü für Aufsätze im Spiel aus.

Hier seht ihr das HUD mit den Infos zur aktuellen Waffe in einer Partie.

Hier seht ihr die Verbesserungen von User ibbidibbidoo in der Übersicht. Die Entwürfe findet ihr im Detail auf reddit.com

Fan-Entwürfe werden von Tausenden gefeiert – “DICE muss das sehen!”

So reagieren die Spieler: Sein reddit-Post hat bereits über 7.300 Upvotes (Stand: 15. November, 10:15 Uhr) und über 585 Kommentare erhalten. Die Antworten sind durchweg positiv und greifen noch weitere Dinge auf, die Entwickler DICE am Interface verbessern sollte.

la_vida_sxl schreibt dazu: “Ehrlich gesagt habe ich darüber nachgedacht, das [einen Entwurf] auch selbst zu machen, und ich habe null Erfahrung mit UI/Coding. Ich bin nur schockiert, wie rückständig das UI [das User-Interface] ist.” (via reddit)

andreicalin612 hat viel Lob für die Entwürfe des Spielers: “Als UI-Designer selbst, nimm meinen aufrichtigsten Upvote. Das ist großartige Arbeit.” (via reddit)

Kroosn merkt an: “Die meisten dieser Dinge stammen aus vergangenen Battlefields, die Umsetzung sollte bereits erfolgt sein.”

Neben dem Lob zeigt sich auch der Ärger der Spieler über das User-Interface im Spiel. Einige zeigen sich auch enttäuscht davon, dass so viele Dinge fehlen, die bei einem Battlefield eigentlich Standard sein sollten. Gerade, weil die meisten dieser Dinge in früheren Ablegern zu finden waren.

idee_fx2 meint dazu: “Das ist es, was mich als Battlefield-Fan am meisten schmerzt: dass die Serie, die ich liebe, nicht in der Lage zu sein scheint, sich weiterzuentwickeln, indem sie alle Qualitäten der vorherigen Titel in einer einzigen Veröffentlichung kombiniert.” (via reddit)

Einige fordern nun, diese Entwürfe an DICE weiterzuleiten und hoffen, dass sie umgesetzt werden. Ob und wann das der Fall sein wird, wissen wir noch nicht. Bisher hat sich DICE dazu noch nicht geäußert. Es gehört auf jeden Fall zu den 6 Dingen, die Entwickler dringend ändern müssen.

Wie kommt Battlefield 2042 sonst so an? Die ersten Tage verliefen insgesamt reibungslos, zumindest von Seiten der Server. Samstag gab es zwischenzeitlich ein paar Probleme.

Insgesamt scheinen die Spieler viel Spaß zu haben, von technischer Seite gibt es jedoch zahlreiche Probleme, gerade mit der Performance auf dem PC. Andere Dinge wie das Interface stören einen Teil der Community ebenfalls sehr.

Es bleibt abzuwarten, wie die Spieler Battlefield 2042 aufnehmen, wenn die Early-Access-Phase endet und der richtige Release kommt.

Wann ist der volle Release? Offiziell erscheint Battlefield 2042 am 19. November für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 und PS5.

Falls ihr auf dem PC unterwegs seid, könnt ihr euch hier schon einmal 5 Settings für Battlefield 2042 anschauen, die eure Performance und das Gameplay verbessern