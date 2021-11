Spieler fliegt versehentlich in einen Geheimraum in Battlefield 2042, findet mysteriöses Schild

Battlefield 2042 ist seit dem 12. November im Early Access und schon jetzt zocken die Fans fleißig. Einige davon finden sogar versteckte Geheimnisse, wenn auch eher unabsichtlich – wie ein Spieler, der in einer russischen Krankenstation gelandet ist.

Was ist das für ein Raum? Der reddit-Nutzer YCarrott fand einen geheimen Raum auf der Karte “Discarded”, einer der Maps von Battlefield 2042. Als er gerade mit dem Wingsuit von Spezialistin Sundance unterwegs war, „landete“ er versehentlich dort.

Auf dem Weg gegen eine Wand stürzte er nicht ab, sondern glitchte in den geheimen Raum. Dieser ist offensichtlich nicht normal zu betreten, aber trotzdem ausgearbeitet. Es finden sich ein Sessel sowie ein Regal dort und Fenster, von denen aus man hinausschauen kann.

Die Tür funktioniert anscheinend nicht. Dafür befindet sich neben der Tür ein Schild mit der kyrillischen Aufschrift: „Медотсек“. Aus dem Russischen übersetzt bedeutet das: Krankenstation.

Krankenstation – Ein Hinweis auf Battle Royale?

Das könnte der Geheimraum bedeuten: Aktuell gibt es nur wenige Vermutungen und keine wirklichen Ideen dazu, was der Raum bedeuten könnte. Allerdings diskutieren die Spieler schon seit einer Weile, dass Battlefield 2042 eigentlich ein Battle Royale hätte sein sollen.

Das würde passen, finden die Spieler. Denn die neuen Spezialisten, die traditionelle Klassen ersetzen, passen eher zu einem Spielmodus wie Warzone in Call of Duty. Die Krankenstation wäre hier ein etwas versteckter Raum, in dem sich Heilungs-Items finden lassen könnten.

Auch die Größe der Maps, die einige Spieler stört, als auch der Aufbau sprächen dafür. Die meisten Karten sind weitläufig mit großen, leeren Flächen und verstreuten „Hotspots“ – gefüllten Städten oder Vorposten. Genau so, wie man es von einem Battle Royale kennt.

Hat Battlefield 2042 ein Battle Royale? Einen richtigen BR-Modus hat Battlefield 2042 nicht. Das einzige, was dem nahe kommt, ist Hazard Zone. Hier spielt ihr in Squads gegen andere Spieler und NPCs, um Daten aus dem Gebiet zu extrahieren.

Dabei erinnert das Spielprinzip aber eher an Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown, da ihr wie in einem Roguelite Geld sammelt und in kommenden Runden für Ausrüstung ausgebt. Möglicherweise ließe sich aber ein „echtes“ Battle Royale mit Portal erschaffen, dem kreativen Modus des Spiels. Alle Modi erklären wir euch in unserem Special:

