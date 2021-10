Battlefield 2042 stellt endlich Hazard Zone vor – Der neue Modus erklärt

Battlefield 2042 hat endlich Hazard Zone vorgestellt. MeinMMO fasst die wichtigsten Infos für euch zusammen.

Das müsst ihr zu Hazard Zone wissen: Viele Fans vermuteten hinter Hazard Zone das Battlefield-Pendant zu CoD Warzone. DICE betont jedoch, dass es sich bei dem Modus nicht um Battle Royale handelt. Vielmehr werden PvP- und PvE-Elemente vermischt, wie das bereits in einem großen Leak enthüllt wurde. Hazard Zone erinnert damit ein wenig an die Dark Zone von The Division.

Es gibt nicht nur menschliche Gegner, sondern auch NPC-Feinde. Das sind die sogenannten Besatzungstruppen, die wichtige Datenträger belagern oder euch vom Extrahieren der Daten abhalten. Euer oberstes Ziel ist nicht, Gegner zu töten.

Stattdessen müsst ihr diese Datenträger ausfliegen lassen und überleben.

Wie viele Spieler sind pro Partie möglich? Das hängt von eurer Plattform ab. Die alten Konsolen müssen sich mit weniger Spielern begnügen:

24 auf Xbox One und PS4

32 auf PC, Xbox Series X/S und PS5

Schon in den anderen Modi gibt es große Unterschiede zwischen den alten und den neuen Konsolen. So sind in All-Out Warfare beispielsweise nur maximal 64 Spieler auf einer Map unterwegs, während auf PC, Xbox Series und PS5 bis zu 128 möglich sind.

Hier seht ihr den Trailer:

So funktionieren die 5 Phasen von Hazard Zone

Wie läuft so eine Partie genau ab? DICE teilt die Hazard-Zone-Runden in fünf wichtige Abschnitte auf, die so ein Match ausmachen:

Planen und ausrüsten Jedes Match beginnt mit einem Briefing, das euch über das Missionsgebiet aufklärt und wo ihr starten werdet Diesen Infos entsprechend könnt ihr euch dann ausrüsten und vorbereiten

Landung Ihr werdet per Helikopter an eurem Zielpunkt abgesetzt Man startet mit 4 Spielern auf einer Map

Bergung Die Suche nach den Datenträgern beginnt Diese Datenträger sind über das Schlachtfeld verteilt Dafür könnt ihr einen sogenannten “Intel scanner” mitnehmen, der euch bei der Suche helfen soll

Erste Extraktion Die erste Möglichkeit zum Abflug wird in etwa bei der Hälfte der verstrichenen Zeit gestartet An einem zufälligen Punkt auf der Map erscheint ein Extraktionspunkt Bei der Bergung können euch gegnerische Spieler und Bots das Leben schwer machen

Letzte Extraktion Das ist eure letzte Option, um eine Partie erfolgreich abzuschließen Es ist eure Entscheidung, wann ihr euch ausfliegen lasst, doch achtet auf den aufziehenden Sturm Wenn dieser aufzieht, endet das Match, da ihr nicht mehr geborgen werden könnt



Insgesamt können es also maximal zwei Squads lebend aus einer Hazard-Zone-Partie schaffen. Die Priorität liegt aber auf dem Bergen der Daten und nicht auf dem Töten anderer Spieler.

Während einer Partie können euch auch zufällige Faktoren wie Tornados begegnen und so für unvorhersehbare Umstände sorgen. So können beispielsweise auch weitere Satelliten vom Himmel fallen, die noch mehr Datensätze enthalten.

Was passiert, wenn man stirbt? Zunächst werdet ihr niedergeschossen und könnt euch durch Kriechen fortbewegen. Solltet ihr aber dann endgültig getötet werden, werdet ihr zum Zuschauer-Bildschirm weitergeschickt.

Euer Squad kann euch durch einen Verstärkungs-Ruf wieder zurückholen, den man entweder auf der Map finden, oder als taktisches Upgrade direkt mitnehmen kann.

Wozu sammelt man die Daten? Battlefield 2042 spielt in der nahen Zukunft. Die EU existiert nicht mehr, Deutschland ist bankrott und der Klimawandel hat die Welt ins Chaos gestürzt. Nur noch die USA und Russland stehen sich als Großmächte gegenüber und rekrutieren aus den früheren, anderen Ländern ihre Elitesoldaten, die sogenannten “No-Pats”.

Beide Mächte stehen 2042 kurz vor einem dritten Weltkrieg. Hier setzt auch die Rahmenhandlung für Hazard Zone an. Im Jahr 2040 sind dank eines globalen Blackouts rund 70 % der Satelliten auf die Erde gestürzt. Daher sind für beide Seiten nun temporäre Low-Orbit-Satelliten die wichtigste Methode zur Sammlung von strategischen Daten.

Diese Satelliten werden gestartet und landen anschließend wieder mit ihren gesammelten Daten in US- oder russischem Gebiet. Die jeweiligen Fraktionen können diese Daten dann in Form von Datenträgern bergen und für ihre Strategien verwenden.

Eure Aufgabe ist es, auszurücken und diese Daten einzusammeln. Abgesehen von der Story haben die Daten euch einen Wert für die Spieler. Jeder ausgeflogene Datenträger wird in die spezielle “Hazard Zone”-Währung “Dark Market Credits” umgewandelt.



Mit dem Heli wird euer Squad an das Ziel auf der Map gebracht.

Battlefield 2042 Hazard Zone – Dark Market Credits, taktische Upgrades, Maps

Was sind Dark Market Credits? Diese Credits könnt ihr vor einer Partie ausgeben, um euren Charakter mit Waffen, Upgrades und Gadgets auszurüsten. Die Ausrüstung ist speziell für Hazard Zone konzipiert.

Ihr bekommt Dark Market Credits nicht nur durch die Daten, sondern auch durch andere Aktionen, die DICE aber nicht näher nennt.

Taktische Upgrades

Welche taktischen Upgrades gibt es? Zum Launch sollen 15 Upgrades verfügbar sein.

Kostenlose Upgrades:

Name Effekt Starting Armor Ihr startet mit +20 Rüstung Negotiated Bounty 1 Ihr erhaltet +50 % Credits für Kills von Besatzungstruppen

Upgrades, die ihr mit Dark Market Credits kaufen müsst:

Name Effekt Squad Reinforcement Kann ein getötetes Squad-Mitglied beleben. Nur einmal nutzbar Quickdraw Holster Ihr wechselt Waffen 15 % schneller Data Storage Eure Kapazität für Datenträger wird um +2 erhöht Loadout Insurance Solltet ihr im Kampf fallen, werden 50 % der Kosten für euer Loadout und eure taktischen Upgrades erstattet Biometric Scanning Feinde werden 50 % länger gespottet Faster Healing 1 Ihr heilt euch um 20 % schneller Faster Healing 2 Ihr heilt euch um 50 % schneller Ammo Increase 1 Ihr erhaltet ein zusätzliches Magazin für eure Primärwaffe Ammo Increase 2 Ihr erhaltet zwei zusätzliche Magazine für eure Primärwaffe Insider Information Enthüllt Absturzorte von Datenkapseln bereits 30 Sekunden, bevor sie landen Throwable Increase 1 Erhöht die Kapazität für Wurf-Items um +1 Throwable Increase 2 Erhöht die Kapazität für Wurf-Items um +2 Table Deal 100 % Extra-Credits für geborgene Datenträger

Was diese Upgrades kosten und wieviele Credits man überhaupt bekommt, ist aktuell unklar.

Alle Maps von Hazard Zone

Auf welchen Maps wird gespielt? Alle 7 neuen Karten von Battlefield 2042 sind in Hazard Zone spielbar:

Orbital

Sanduhr

Kaleidoskop

Frachtliste

Abgelegt

Umbruch

Neuanfang

Wie sieht es mit Spezialisten aus? Welche genau spielbar sind, ist aktuell nicht bekannt. Die Spieler können aber nur unterschiedliche Spezialisten spielen. Anders als in All-Out Warfare können also nicht zwei Mackays in einem Squad unterwegs sein.

Zum Launch von Battlefield 2042 sollen 10 verschiedene Spezialisten verfügbar sein, aktuell sind aber nur 5 von ihnen offiziell bekannt, wir haben sie für euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Wann erscheint Battlefield 2042? Der Release ist offiziell am 19. November 2021. Dann soll der Shooter für PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen.

Hazard Zone ist dabei nur einer von drei großen Teilen, aus denen der Multiplayer von Battlefield 2042 besteht.

Neben den klassischen Modi wie Eroberung in All-Out Warfare, gibt es außerdem noch Battlefield Portal, der zahlreiche Inhalte aus früheren Ablegern neu auflegt: Alle Infos zum Modus und welche Maps dabei sind

Was haltet ihr von Hazard Zone? Findet ihr den Mods interessant? Oder hat das für euch wenig mit Battlefield zu tun? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.