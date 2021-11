Battlefield 2042 hat falsche Hitboxen, aber Spieler finden das sogar okay

Battlefield 2042 hat nach wie vor Probleme mit der Präzision seiner Sturmgewehre, aber ein anderes Problem könnte dies wieder aufwiegen. Denn durch großzügig angelegte Hitboxen trefft ihr auch, wenn ihr eigentlich knapp danebenschießt.

Was sind Hitboxen? Unter dem Begriff Hitbox versteht man in Shootern und ähnlichen Spielen den Bereich einer Spielfigur, der vom System als „Trefferzone“ deklariert ist. Wird die Hitbox mit einer Waffe, einem Projektil oder Schadenseffekt getroffen, so wird Schaden an der Spielfigur angerichtet.

Ob also ein Angriff trifft und Schaden anrichtet oder wirkungslos in der Botanik verpufft, hängt davon ab, ob die Hitbox erwischt wurde. In einigen Fällen ist die Hitbox deckungsgleich mit dem Modell einer Figur in der Spielwelt.

In Battlefield 2042 weicht die Hitbox jedoch ein gutes Stück vom Modell.

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

Großzügige Hitboxen erfreuen Spieler

Was ist das Problem mit den Hitboxen? In Battlefield 2042 haben ein paar Spieler sich die Mühe gemacht und die Hitboxen getestet. Dabei fiel auf, dass bei der Spezialistin Falck auch Treffer registriert wurden, die eigentlich knapp an ihrem Kopf und ihren Gliedmaßen vorbeigingen.

Was sagen die Spieler? Das wurde sogleich kommentiert und einige Spieler sahen es nicht als großes Problem. Denn anscheinend sind die Hitboxen in Battlefield 2042 eine Standardgröße, damit eher zierliche Figuren, wie die im Video gezeigte Falck, keinen Vorteil gegenüber bulligen Kerls wie Boris haben.

Spiele, die tatsächlich die Hitboxen an die tatsächlichen Proportionen der Spielfiguren anpassen, haben tatsächlich Probleme mit dem Balancing. Das war beispielsweise in Apex Legends so, wo eine Zeitlang der Größenunterschied mit einem Buff für große Charaktere und einem Lebenspunkte-Malus für zierliche Figuren ausgeglichen wurde. Der reddit-Nutzer TribalPotato9 etwa erklärt:

“So sehen die Hitboxen bei den meisten Shootern aus. Perfekte Hitboxen, wie in [Rainbow Six] Siege, sorgen für seltsame Momente […] in denen schon geringer Lag reicht, damit ein klarer Treffer nicht registriert wird. Entwickler geben oft etwas größere Hitboxen im Vergleich zum Model in schnelleren Spielen, um vom Netzwerk ausgelöste Fehltreffer auszumerzen. Die Hitboxen in Battlefield waren schon immer größer als das Model, nichts Neues.”

Besonders durch Features wie die Physik der Kugeln sei es vermutlich eher frustrierend, wenn die Hitboxen genau wären, erklärt er weiter.

Wenn alle Charaktere die gleiche Hitbox nutzen, scheint das für die Meisten kein Problem zu sein. Daher ist es für viele Spieler in Battlefield 2042 in Ordnung, wenn man jeden Spezialist gleich gut trifft und in der Hitze des Gefechts würden solche Unterschiede eh kaum auffallen. Doch die Sache ist am Ende doch nicht so einfach.

Darum gibt es trotzdem ein Problem: Sieht man das Video bis zum Ende an, wird das Ziel ausgetauscht und anstatt Falck muss Sundance als Ziel hinhalten. Hier hält der Spieler voll drauf und ziel auf den Torso. Doch kein einziger Treffer wird registriert, obwohl die Kugeln klar getroffen haben sollten. Erst, als der Schütze sein Gewehr etwas nach links zieht, werden die Treffer verzeichnet.

Hier scheint also tatsächlich ein Fehler bei den Hitboxen vorzuliegen und die Spieler hoffen hier auf eine baldige Verbesserung der Entwickler.

Wie kommt das den Sturmgewehren zugute? Die größeren Hitboxen in Battlefield dürften allen Spielern in Battlefield 2042 zugutekommen, die gerne Sturmgewehre nutzen. Denn diese eigentlich in sämtlichen Shootern hocheffektiven Waffen sind im aktuellen Battlefield leider nicht sehr nützlich. Sie verziehen nämlich teilweise extrem stark. Daher sind aktuell die Maschinenpistolen die besseren Sturmgewehre in Battlefield 2042.