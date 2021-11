Battlefield 2042 macht Spaß, wenn ihr nicht auf die genervten Spieler hört

Seit einer halben Woche ist Battlefield 2042 im Early Access und der Release zeigt ein Phänomen, das sich regelmäßig bei größeren Spiele-Reihen auftritt. Während Teile der Community richtig Spaß hat, ist der andere Teil von Problemen sehr stark genervt.

Das wird gerade diskutiert: Wer dieser Tage mal in die Subreddits zu Battlefield und Battlefield 2042 geschaut hat, wird deutlich unterschiedliche Stimmungsbilder vorfinden.

Während das Subreddit zu Battlefield 2042 (via reddit) vor lauter Kritik und genervten Spielern nur so überquillt, ist im allgemeinen Subreddit zu Battlefield (via reddit) die Stimmung deutlich besser. Das geht nun sogar so weit, dass beide “Seiten” voneinander genervt sind.

Während ein Teil einfach nur in Ruhe spielen und Spaß haben will, ist es dem anderen Teil wichtig, die Fehler und Probleme zu betonen, damit sie schnell behoben werden. Außerdem wollen sie ihrer Enttäuschung Luft machen.

Aber was sagt das letztlich aus? Welche Teile der Community sind nun im “Recht” und welche nicht? Oder keiner von beiden? Wie soll man sich selbst ein Bild davon machen, wie Battlefield 2042 jetzt eigentlich ist? Wir fassen die Stimmungsbilder zusammen und erklären den Konflikt innerhalb der Battlefield-Community.

reddit vs reddit zeigt: Die Stimmung ist sehr unterschiedlich

Zwei aktuelle Beispiele zeigen besonders gut, wie es gerade um die Meinungen der Community bestellt ist. So wie dieser Post hier im Battlefield-Subreddit, der sagt: “Battlefield 2042 macht Spaß – Wenn du kein reddit hast, das dir in dein Ohr flüstert, dass es schlecht ist.”

Zahlreiche Spieler fühlen sich davon offenbar bestätigt, der Post hat mittlerweile 3500 Upvotes (Stand: 16. November, 13:16).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

User Getrektself meint dazu: „Es gibt Sachen [am Spiel], die wirklich ätzend sind. Das Spiel macht immer noch eine Menge Spaß. Diese beiden Dinge schließen sich nicht gegenseitig aus.“

Dem folgen zahlreiche Witze über das reddit-Phänomen. So schreibt Hatfield dazu ironisch: „NEIN, er liegt falsch. Dinge können NUR TOP sein, oder komplette Hundescheiße. Totes Spiel.“ Dazu schreibt Can_of_leaves: „Ein echter Redditor.“

Während sich manche von der Negativität gestört fühlen und sogar von „toxischer Community“ schreiben, fühlen sich andere wiederum von dieser Kritik angegriffen. Ein Post im Subreddit zu Battlefield 2042 geht genau darauf ein und kommt aktuell auf über 3500 Upvotes. (via reddit)

Darin schreibt Dull-Caterpillar3153: „Es ist ehrlich gesagt so anstrengend zu sehen, wie die Leute sagen, dass die Community ‚toxisch‘ und ‚undankbar‘ ist. Wir sind buchstäblich die Konsumenten für dieses Spiel. Wenn den Leuten etwas an einem Spiel nicht gefällt, haben sie jedes Recht, sich darüber zu beschweren.“

Des Weiteren führt er auf: „Einige Leute haben 100 Dollar für dieses Spiel ausgegeben. Wie kann man diesen Leuten sagen, sie sollen die Klappe halten und es einfach genießen, wenn es ihnen nicht gefällt?“

Hier gibt es ebenfalls viel Zustimmung von enttäuschten Battlefield-Fans, die mit dem Zustand des Spiels unzufrieden sind. So schreibt Gettoblastah: „Ich stimme dir voll zu, Kumpel, es ist eine ziemliche Katastrophe …“

Was genau wird eigentlich kritisiert? Das Spiel hat einige Probleme und die Veteranen der Battlefield-Reihe haben bereits zahlreiche Kritikpunkte geäußert:

Viele vergleichen den neuesten Battlefield-Ableger mit früheren Teilen und vermissen einige Dinge. So war das Zerstörungssystem beispielsweise in Battlefield 1 deutlich umfassender, das Gameplay in Battlefield V für viele besser.

Je größer die Community, desto unterschiedlicher die Ansprüche

Wie ist denn jetzt die Stimmung? Wie die beiden größeren Beispiele zeigen, dass es darauf keine eindeutige Antwort gibt. Mit Sicherheit lässt sich sagen: Es gibt zahlreiche Probleme, die dringend angegangen werden sollten.

Für manche Spieler sind diese Probleme so schwerwiegend, dass sie die Lust auf Battlefield 2042 verlieren. Andere haben dennoch ausreichend Spaß, um diese Fehler zu ignorieren und zu warten, bis sie behoben werden.

Dass diese Teile der Community gegeneinander diskutieren, liegt aber auch einfach an reddit. Denn reddit spiegelt nur einen Teil der Spieler wider und bringt häufig kontroversen Diskussionen mehr Aufmerksamkeit. Dadurch wirken die Meinungsunterschiede häufig größer, als sie eigentlich sind.

In der Regel sind auf reddit eher die Veteranen und Hardcore-Spieler zu finden, die schon lange mit dem jeweiligen Spiel oder der Reihe zu tun haben. Während einige mit einer Erfahrung von 20 Jahren Battlefield eine ganz andere Perspektive auf das Spiel haben, gibt es andere, die wiederum neu sind oder erst mit den letzten paar Ablegern eingestiegen sind.

Dadurch gibt es automatisch sehr unterschiedliche Perspektiven und Erwartungshaltungen, die ständig zu solchen Diskussionen führen. Auch innerhalb der Veteranen gibt es unterschiedliche Meinungen, so sehen es manche sogar als Serientradition an, dass der Start eines neuen Battlefield nicht rund läuft.

Aber was haltet ihr von der Debatte? Habt ihr Spaß an Battlefield 2042, oder wiegen die Probleme zu schwer?