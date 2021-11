Was eigentlich als unhöflich gilt, kann in Battlefield 2042 gerade dabei helfen, einen nervigen Bug zu umgehen. Denn wenn ihr auf Feinde oder Freunde ballert, die auf dem Boden liegen, könnt ihr sie auf ein Problem hinweisen, das sie selbst nicht erkennen.

Warum sollte ich auf Gegner am Boden schießen? Seit Battlefield 2042 am 12. November in den Early Access startete, gibt es einige Probleme mit dem Spiel. Das ging mit Server-Problemen zu Release und etlichen Bugs los, die im Anschluss gefunden wurden.

Einer dieser Bugs ist der „redeploy bug“. Dieser verhindert, dass Spieler neu ins Spiel einsteigen oder wiederbelebt werden können – manchmal auch nur eines von beidem. Nachdem sie ausgeschaltet wurden, liegen sie hilflos auf dem Boden und können nichts mehr tun.

Sanis können sie nicht wiederbeleben und im schlimmsten Fall können sie nicht einmal neu einsteigen. Als Betroffener bemerkt ihr das jedoch nicht. Ihr könnt als Gegner jedoch helfen, indem ihr einem offenbar hilflosem Gegner den Gnadenschuss verpasst. Normalerweise geht das nicht.

In diesem speziellen Fall könnt ihr laut einigen Nutzern auf reddit Gegner jedoch wirklich töten. Und selbst, wenn das nicht funktioniert, zeigt ihr so an, dass der Gegner offenbar ein Problem hat, das er nicht erkennt. So kann er reagieren und das Spiel wird etwas fairer.

Geht das nicht auch anders? Da Battlefield 2042 keinen Textchat mit dem gegnerischen Team erlaubt, könnt ihr gegnerische Spieler nicht schriftlich auf ihren Zustand hinweisen. Dazu kommt, dass ein paar Schüsse deutlich schneller gehen als geschriebener Text.

Dabei gilt das allerdings nicht einmal nur für Gegner. Auch eure Verbündeten können mit ein paar Kugeln auf Probleme aufmerksam gemacht werden.

Im Video seht ihr alles, was ihr zu Battlefield 2042 wissen müsst – In 2 Minuten:

Schießt auf eure Freunde – Das hilft ihnen!

Warum sollte ich auf Freunde schießen? In eurem eigenen Team kann der „redeploy bug“ ebenfalls auftauchen. Vor allem für Sanitäter ist das nervig, denn sie können Kameraden nicht wieder aufstellen und dadurch Punkte erhalten.

Besonders als Sani solltet ihr deswegen Verbündete mit ein paar Schüssen aus der Pistole darauf aufmerksam machen, dass sie nicht wiederbelebt werden können. So müsst ihr wenigstens nicht unnötig lang auf Unterstützung verzichten.

Übrigens: Es kann sogar vorkommen, dass ihr ohne Team-Markierung spawnt – also als Gegner im eigenen Team dargestellt werdet.

Ballern eure Freunde auf euch, während ihr noch lebt, ist das ein gutes Zeichen dafür. Nutzt dann ebenfalls die Wiedereinstiegs-Funktion. Die tötet euch zwar, löst das Problem aber gerade als einzig bekannter Workaround.

Wann wird der Bug behoben? Battlefield 2042 hat aktuell mit einigen Problemen zu kämpfen und das schon seit dem Release im Early Access. Es gibt einige bekannte Fehler, an denen bereits gearbeitet wird, aber der „redeploy bug“ gehört nicht dazu (via EA.com).

Der Bug tritt nicht unbedingt selten, aber zumindest nicht immer auf – anders als etwa die nervige Streuung von automatischen Waffen und insbesondere Sturmgewehren. Diese macht das Spiel mit einigen Waffen aktuell äußerst ungemütlich. Zumindest hier ist aber Besserung in Sicht:

