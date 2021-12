Battlefield 2042: Scheinbar verspätet sich die Season 1 – Leaker findet Hinweise

Battlefield 2042 hat einen sehr turbulenten Launch hinter sich. Einige Updates lösten große Probleme, die Spieler sind aber weiterhin unzufrieden mit der Qualität des Spiels. Jetzt sagen Leaker: Auch die Zukunftspläne könnten Fans enttäuschen. MeinMMO sagt euch mehr.

Ein bekannter Battlefield-Leaker hat die Community des Spiels aufhorchen lassen. Der Dataminer „temporyal“ hat Informationen gefunden, die Hinweise auf den Start von Season 1 geben. Auch eine neue Map, die mit Season 1 kommen soll, hat der Leaker wohl in den Spieldaten entdeckt.

Auch wenn diese Infos bisher rein spekulativ und nicht offiziell bestätigt sind, sind die Fans dabei nicht erfreut. Der Grund: Season 1 von Battlefield 2042 soll deutlich später starten, als von den Spielern vermutet.

Was sagen die neuesten Leaks? Der Dataminer „temporyal“ hat angeblich neue Informationen in den Daten von Battlefield 2042 gefunden. Seine Entdeckungen teilte er in einem Tweet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Somit soll er in den Daten von Battlefield 2042 folgende Infos entdeckt haben. Diese sind wie alle Leaks mit Vorsicht zu genießen:

Die wöchentlichen Missionen, die mit Update 3 ins Spiel kamen und die Zeit bis Season 1 überbrücken sollten, laufen für 12 Wochen.

Die Map für Season 1 lautet wohl Exposure. Diese wurde in der Vergangenheit vermutlich bereits unter dem Namen Ridge geleakt.

Diese Map soll in den Kanadischen Rocky Mountains spielen. Gekämpft wird da um eine Waffen-Forschungseinrichtung, die nach einem Erdrutsch entdeckt wurde.

Speziell die Info mit den wöchentlichen Missionen ist interessant. Vorgeplante wöchentliche Missionen reichen für 12 Wochen. Das lässt vermuten, dass die Pre-Season insgesamt 12 Wochen lang dauern soll.

Damit wäre der Start von Season 1 erst im März 2022. Offiziell hat EA gesagt, dass die Season 1 Anfang des Jahres 2022 erscheinen soll.

Wie vertrauenswürdig sind die Leaks? Wie alle Leaks ist auch dieser mit viel Vorsicht zu genießen. Obwohl „temporyal“ in der Vergangenheit mit Battlefield-Infos richtig lag, sind diese Datamines keine sichere Bestätigung von Inhalten und Plänen.

Zudem interpretiert der Leaker hier eine Information, die scheinbar in den Daten gefunden wurde, als Indikation für das Launch-Datum von Season 1. Diese Interpretation kann aber auch falsch sein.

Vonseiten EA oder DICE haben wir bislang keine genaueren Informationen zu den Inhalten der Seasons oder von dem Battle Pass. Alles abseits einer offiziellen Bestätigung ist weiterhin Spekulation.

Bekanntester Leaker sagt: Geleakte Pläne stimmen nicht mehr

Ein anderer bekannter Battlefield-Leaker, Tom Henderson, hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet. Auch er geht von deutlich anderen Zukunftsplänen für Battlefield 2042 aus.

Tom Henderson, der bisher die meisten Leaks für die Zukunft von Battlefield 2042 und den vermeintlichen Inhalten der Battle Passes veröffentlicht hat, sagt:

Die Pläne nach dem Launch [von Battlefield 2042] sind komplett im Eimer. Also alles was ich bisher über die Post-Launch-Pläne vor dem Release des Spiels gesagt habe…. Ignoriert das einfach. Tom Henderson auf Twitter

Welche Leaks sollen nicht mehr stimmen? Henderson hatte in der Vergangenheit folgende Inhalte für jede Season geleakt:

1 neuer Spezialist

2 neue Maps für All-Out Warfare und Hazard Zone

2 neue Maps für Battlefield Portal

Ein Update für die Hazard Zone

6 bis 8 neue Waffen für jeden Modus

2 bis 3 neue Fahrzeuge für jeden Modus

Nun sagt er, dass diese Informationen nicht mehr stimmen sollen. Ob das jeden gelisteten Punkt betrifft, ist nicht klar.

Die neuesten Leaks von @temporyal scheinen anzudeuten, dass weiterhin eine neue Map mit Season 1 von Battlefield 2042 kommen soll. Auch, wenn das wohl erst im März 2022 passieren könnte.

Beide Leaker deuten also an, dass die Zukunftspläne für Battlefield 2042 sich deutlich verändert haben. Das kann auch an den Änderungen in der Führungsetage der Entwickler liegen:

Wichtiger Mitarbeiter verlässt Battlefield 2042 – Jetzt soll der Chef von EAs Goldesel ran