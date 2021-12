Seit Release steht Battlefield 2042 immer wieder mit etlichen Features in der Kritik. Das Entwicklerteam arbeitet jedoch stetig an Verbesserungen und bringt Änderungen. Einige davon bekommen stark positive Resonanz – wie der neuste Modus, welcher die Spielerzahl in Matches begrenzt.

Was ist das für ein Modus? „64 Spieler Eroberung und Durchbruch“ tut im Prinzip genau das, was es sagt: der All-Out Warfare wird in diesem Modus von 128 auf 64 Spieler pro Match begrenzt. Dabei ist der Modus lediglich für PC, PS5 und Xbox Series X|S verfügbar, denn Xbox One und PS4 spielen ohnehin schon nur mit 64 Spielern.

Zusammen mit der Begrenzung der Spielerzahl sind auch die Maps kleiner geworden, wie erste Spieler mitteilen. Die großen, leeren Maps gerieten schon zuvor in die Kritik, was sich mit dem 64-Spieler-Modus offenbar nun bessert.

Die verringerte Anzahl und Größe sorge für weniger Chaos und weniger nervige Sniper, halte die Action aber weiterhin hoch. Zudem sei die Performance deutlich besser. Etwa 15 FPS mehr sollen im neuen Modus möglich sein. MeinMMO verrät euch hier die optimalen Einstellungen für die beste Performance.

Wie lange kann ich den Modus spielen? Seit heute, dem 14. Dezember, ist der 64-Spieler-Modus verfügbar. Wie lange er bleibt, hat das Team noch nicht verraten. Im entsprechenden Tweet heißt es aber, dass der Modus nur „für eine begrenzte Zeit“ im Spiel ist. Bei den Spielern kommt er aber jetzt schon gut an.

Alles, was ihr zu dem neuen Battlefield 2042 wissen müsst – in 2 Minuten

„Battlefield 2042 erreicht langsam einen spielbaren Zustand“

So kommt der Modus an: Die Resonanz auf den neuen Modus ist fast durchweg positiv. Der Plan der 128 Spieler pro Match zu Release war einer der größeren Kritikpunkte. Von den Fans heißt es etwa: „Battlefield 2042 erreicht langsam einen spielbaren Zustand (via reddit).

Dabei sei der Modus jedoch „kein magischer Fix“, der das Spiel nun plötzlich gut mache. Noch immer gebe es Probleme, die behoben werden müssten und immer wieder kommt Streit auf, etwa über neue Skins im Spiel.

Eines der größten Features von Battlefield 2042 wurde vor 8 Jahren verworfen, weil es keinen Spaß macht

Der 64-Spieler-Modus kommt dabei ähnlich gut an wie der zuvor veröffentlichte Rush-Modus. Dieser ist noch immer verfügbar, ab jetzt aber über das Portal-Menü. Dort könnt ihr euch für das Matchmaking in Rush direkt eintragen.

Der Wunsch danach, dass sowohl Rush als auch der 64-Spieler-Modus permanent ins Spiel kommen, wird immer wieder geäußert. Ob das jedoch passiert, steht noch offen.

Wie geht es weiter? DICE arbeitet stets an der Verbesserung von Battlefield 2042 und wie es aktuell aussieht, wird das Feedback der Spieler dabei berücksichtigt. Trotz des problematischen Starts will das Entwicklerteam das Spiel offenbar retten.

Das geht auch aus Aussagen hervor, welche den Release, die Patches und die Arbeit am Spiel betreffen. Es sei den Leuten „ernst mit Battlefield 2042“ und was gerade gemacht wird, sei die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft:

EA reagiert nach Bericht zur chaotischen Entwicklung von Battlefield 2042 – „Grundlage für die Zukunft“