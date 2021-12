Neuer Modus in Battlefield 2042 begeistert Fans: „Zum ersten Mal macht mir das Spiel Spaß“

Battlefield 2042 hat schwierige Wochen hinter sich. Auf einen holprigen Release folgten desaströse Reviews, enttäuschende Patches, hochkarätige Personalwechsel und stinksaure Fans. Aber ein neuer Modus schafft etwas Seltenes in der Battlefield-Community: Die Fans sind komplett begeistert. MeinMMO sagt euch mehr.

Die ersten Wochen nach dem Release von Battlefield 2042 waren gefüllt von schlechten Nachrichten für EA und die Entwickler von DICE: Zahlreiche Probleme vermiesen den Fans die Stimmung. Dazu gehören nervige Bugs, schlechtes Balancing und fundamentale Design-Probleme.

Diese Probleme haben Konsequenzen nach sich gezogen: Erst ging wie länger geplant der Design-Chef. Dann wurde der Erfinder von Call of Duty und Kopf von Apex Legends, Vince Zampella, der neue Battlefield-Boss. Auch riesige Updates kamen ins Spiel, hatten aber nicht den gewünschten Effekt.

Nach den ersten Reaktionen um das große Update 3 sind Spieler aber auf etwas gestoßen, was sie komplett zu begeistern scheint: In Portal können Spieler den beliebten Spielmodus Rush zum ersten Mal auf den Maps von Battlefield 2042 spielen. Der macht so viel Spaß, dass sie denken: Aus dem Spiel kann noch etwas werden.

Der neue Spielmodus ist ein alter Favorit

Was ist der neue Modus? Mit Update 3 wurden die offiziellen Battlefield Portal-Playlisten aktualisiert. Darunter befindet sich der Modus “Battlefield 2042 Rush.” In dem können Spieler auf den 7 Maps von Battlefield 2042 den beliebten Spielmodus Rush spielen.

Wie spielt sich der Spielmodus? Der Spielmodus Rush ist am ehesten als kleinere Version von Durchbruch zu verstehen. Statt 128 Spielern treten hier 32 Spieler (16 pro Team) gegeneinander an. Das findet auf einer kleineren Version der gigantischen Maps statt.

Es gibt ein verteidigendes Team und ein angreifendes Team. Die Angreifer versuchen, in einzelnen Sektoren Bomben zu legen, um den nächsten Teil der Map angreifen zu dürfen. Wenn sie das nicht für die ganze Map schaffen, gewinnen die Verteidiger.

Dieser Spielmodus in Battlefield Portal begeistert Fans

Rush ist zum ersten Mal in dieser Form in Battlefield: Bad Company 2 aufgetaucht. Der Modus war damals sofort ein Hit. Deshalb ist Bad Company 2 Rush auch ein Standard-Spielmodus für Battlefield Portals Version von Bad Company 2. Jetzt gibt es Rush auch für die Maps aus Battlefield 2042.

Rush-Modus umgeht fundamentale Probleme vom Spiel

Warum ist der Spielmodus so gut? Rush in Battlefield 2042 löst gleich zwei der größten und fundamentalsten Probleme im Spiel: Die zu großen Maps und die zu hohe Spielerzahl.

In Rush spielen nur 2 Teams mit je 16 Spielern gegeneinander. Dazu wird der spielbare Teil der Maps verkleinert. Die Kämpfe in Battlefield 2042 sind dadurch viel fokussierter – lange und belanglose Wanderungen von einem Kontrollpunkt zum nächsten gibt es in Rush dadurch kaum bis gar nicht.

Zudem umgeht Battlefield 2042 Rush die meisten großen Probleme von Battlefield Portal:

XP ist nicht limitiert in Battlefield 2042 Rush, im Gegensatz zu anderen Portal-Modi

Man levelt in Battlefield 2042 Rush die neuen Waffen

In Battlefield 2042 Rush spielt man neue Inhalte, statt aufgehübschte “Demos” alter Spiele

Was sagen die Fans? Der Thread im subreddit von Battlefield 2042 zum Rush-Modus ist eine absolute Seltenheit: In diesem Thread sind die Reaktionen fast ausschließlich positiv, obwohl die Community in dem subreddit sonst sehr wütend auf das Spiel ist.

Der Thread-Ersteller Test-the-Cole schreibt:

2042 Rush ist es wert, ein permanenter Spielmodus zu sein. Wenn ihr grad nicht den neuen Rush-Spielmodus in Portal spielt, verpasst ihr richtig was. Jede Map fühlt sich sehr anders an und jeder Kampf fühlt sich endlich so an, als hätte er einen Sinn. Es ist fast so, als hätte das Spiel noch eine Chance. Test-the-Cole auf reddit

Die Kommentare in dem Thread singen diese Lobeshymne mit:

AdrianFlay sagt: “Habe gerade ein paar Spiele so gespielt. Es ist so viel besser als All-Out Warfare” (via reddit).

wtfwurst schreibt: “Das ist ein Schritt in die richtige Richtung” (via reddit).

tomchurch1 stimmt zu: “Zum ersten Mal macht mir das Spiel Spaß” (via reddit).

denbrough sagt sogar: “Komplette Zustimmung. Der beste Rush-Modus seit Battlefield 3” (via reddit).

Die Fans sind also begeistert. Sie hoffen, dass mehr aus dieser Richtung im Spiel landet. Wenn das passiert, glauben sie, kann das Spiel richtig gut sein.

Habt ihr den neuen Rush-Modus schon probiert? Gefällt euch, wie sich das Spiel so spielt? Oder glaubt ihr, Battlefield 2042 ist auch so gut – beziehungsweise nicht zu retten? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren weiter unten.

