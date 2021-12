Battlefield 2042 bringt wohl neue Weihnachts-Skins und die Spieler hassen sie sofort

Seit heute, dem 2. Dezember, ist das große Update 3 von Battlefield 2042 verfügbar. Dieses brachte wohl versehentlich auch neue Skins ins Spiel. Doch einige Spieler sind wegen diesen neuen Cosmetics nun richtig sauer. Warum das so ist, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was sind das für Skins? Die Kritik dreht sich überwiegend um den “Father Winter”-Skin für den Spezialisten Boris. Mit diesem Skin trägt er nämlich einen Weihnachtsmantel, wie der Weihnachtsmann.

Fans haben diesen Skin jetzt schon scherzhaft „Santa Boris“ getauft, das aber wenig wohlwollend. Auch der Skin „Great Outdoors“ für Mackay sticht heraus, denn er sieht aus wie eine Art Cowboy.

Die Skins waren wohl nur unabsichtlich im Spiel, denn sie wurden schnell wieder entfernt. Sie gehören wohl zur Pre-Season, die offiziell noch kein Datum hat, aber in der Skin-Beschreibung genannt wird. Dennoch konnten Fans bereits Screenshots machen. (via reddit)

Gerade Santa Boris bekommt von den Fans viel Kritik und macht diese regelrecht wütend. Aber warum?

Spieler fühlen sich an Fortnite erinnert, Skins passen nicht zu Battlefield

Was ist das Problem bei diesen Skins? Gerade Santa Boris wird von den Spielern richtig zerissen. Im Subreddit zu Battlefield 2042 finden sich jetzt schon etliche schockierte Stimmen zu diesem Skin.

Die Kritiker meinen, dass diese Skins überhaupt nicht in ein Battlefield passen und eher in anderen Spielen ihr Zuhause finden könnten. So schreibt einer schon von „Fortnite 2042“ (via reddit), manche hielten Santa Boris sogar zuerst für ein Meme.

Für viele ist der Skin ein schlechter Witz und viele fühlen sich in der Annahme bestätigt, dass die Spezialisten nur im Spiel seien, um Geld mit Cosmetics zu machen.

Dabei ist noch nicht genau klar, wie die Pre-Season abläuft und ob man den Battle-Pass kaufen muss, um diese Skins freizuschalten.

So oder so kommen die neuen Skins aktuell bei zahlreichen Spielern gar nicht gut an, speziell im Hinblick auf den technischen Zustand des Spiels. Auch das große Update 3 konnte nicht alle Probleme beheben und brachte sogar neue hervor.

Zahlreiche Fans meinen, man solle sich erst einmal um die Fehler und Stabilität des Spiels kümmern, als neue Skins einzubauen (via reddit).

Update 3 ist der größte Patch bisher, bringt wöchentliche Missionen

Das erwartet euch mit Update 3: Der Patch überarbeitet einige Bereiche des Spiels und bringt auch Neuerungen.

Es gibt Bugfixes und Gameplay-Änderungen

Das Update bietet „Quality of Life“-Verbesserungen, die euch das Spielerlebnis erleichtern sollen.

Das UI wird angepasst.

Am Portal-Modus wird auch nochmal gedreht, denn der hat massive Probleme.

Eine der größten Neuerungen sind die wöchentlichen Missionen. In der Woche nach dem Update werden diese wöchentlichen Missionen freigeschaltet. Davon bekommt ihr dann jede Woche jeweils 3 Stück – und jeder Abschluss bringt euch XP. Packt ihr sie alle, kriegt ihr am Ende ein besonderes Cosmetic.

Möglicherweise sind diese Missionen bereits Teil der geleakten Pre-Season. Dazu gibt es aber noch keine Bestätigung.

Was haltet ihr von diesen neuen Skins? Stimmt ihr den Kritikern zu? Oder findet ihr das halb so wild?

