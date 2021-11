Polnischer Shooter startet Closed Beta auf Steam – Erinnert an Battlefield 2042, kommt aber besser an

Der Shooter World War 3 sieht aus wie die polnische Antwort auf Battlefield 2042 – startete aber schon 2018. Jetzt versucht das Spiel einen Neustart in der Closed Beta. Damit erwischt es den Konkurrenten aus dem Hause EA in einer turbulenten Phase. Das zeigen auch die Bewertungen auf Steam.

World War 3 ist seit 2018 in Entwicklung. Mit einer neuen Version ist das Spiel jetzt auf Steam und in einer Closed Beta gestartet. Der Neustart begann nur wenige Tage nach einem holprigen Start von Battlefield 2042 – und lädt damit zu Vergleichen ein.

Wer sind die Entwickler? World War 3 kommt vom polnischen Entwickler The Farm 51. Das Studio hat schon diesen Juli auf sich aufmerksam gemacht mit dem Spiel Chernobylite. Dieses von S.T.A.L.K.E.R. inspirierte Survival-Spiel kam generell positiv an, hat 75 auf Metacritic (via Metacritic) und “sehr positive” Bewertungen auf Steam (via Steam).

World War 3 ist bereits seit 2018 in Entwicklung. Jetzt versuchen die Entwickler einen Neustart mit einer neuen Version des Spiels.

Wie spiele ich das Spiel? Seit dem 25. November befindet sich das Spiel im Closed Beta Test (CBT). Diese soll bis März 2022 gehen (via My.Games). Alle, die World War 3 bereits besitzen oder es jetzt über Steam kaufen, dürfen bei der Closed Beta mitmachen. Das Spiel ist auf dem PC spielbar und kostet auf Steam 12,99 € (via Steam).

Die polnische Antwort auf Battlefield?

Selbst wenn der Neustart nicht so kurz nach dem Release von Battlefield 2042 wäre, würde World War 3 an Battlefield erinnern. Mit einem modernen Kriegs-Setting, großen Maps, vielen modifizierbaren Waffen und Fahrzeugen wie Panzern orientiert sich das Spiel stark an die Konkurrenz von DICE.

Wie spielt sich das Spiel? Bis zu 40 Spieler können dabei in zwei Spielmodi gegeneinander antreten:

Im Modus Taktische Operationen müssen zwei Teams aus je 20 Spielern Kontrollpunkte erobern.

Im klassischen Team Deathmatch treten Teams mit 10 Spielern gegeneinander an. Ziel ist es hier, schneller als das gegnerische Team mehr Kills zu sammeln.

Schon am Modus Taktische Operationen sind die Ähnlichkeiten zu Battlefield klar zu erkennen. Dieser Modus erinnert stark an Eroberung aus der Battlefield-Reihe.

Aber die Battlefield-Spiele dienen nicht als einzige Inspiration für das Spiel: Das Loadout-Menü erinnert optisch und inhaltlich stark an Call of Duty. Auch eine Mechanik, die an die Killstreaks aus CoD erinnert, ist in dem Spiel vorhanden.

World War 3 kommt auf Steam besser an als Battlefield 2042

Der Start von Battlefield 2042 verlief sehr turbulent: Das Spiel bekam durchwachsene Bewertungen von Kritikern und wurde auf Steam von Usern zerrissen. Die Entwickler erhielten angeblich sogar Morddrohungen.

World War 3 schneidet bei Steam-Usern deshalb trotz durchschnittlicher Gesamtwertung deutlich besser ab als Battlefield 2042:

Wie sind die Bewertungen im Vergleich zu Battlefield? World War 3 hat aktuell 64 % positive Bewertungen (via Steam). Zum Vergleich: Battlefield 2042 hat lediglich 32 % (via Steam). Allerdings hat World War 3 auch nur etwa 15.000 Bewertungen auf Steam. Im Vergleich: Über 50.000 Steam-User haben eine Rezension für Battlefield 2042 abgegeben.

Die reine Masse an Bewertungen ist damit nicht vollumfänglich vergleichbar, aber eine klare Tendenz lässt sich bei den Fans erkennen. Zumal einige Spieler explizit sagen, dass sie World War 3 gerade besser finden als Battlefield 2042 und den holprigen Release des AAA-Shooters vorschieben:

“Hatte einen schweren Start, damals fast gestorben, dann stark wiedergeboren. Veteran Alpha war ein Traum im Vergleich zur BF2042 Beta. Wenn sie dran bleiben, kann es echt was werden.” (Walls # auf Steam)

“Das Spiel hat das Potenzial, ein echter Battlefield-Konkurrent zu sein!” (Ludwig958 auf Steam)

“Bitte pusht das Spiel und schaut doch auch selbst mal rein. Es kann nur besser sein als Battlefield momentan!” (xxSnakeXx[GER] auf Steam)

Ob das Spiel die aktuelle Situation von Battlefield 2042 nutzen kann, wird sich zeigen. Sucht ihr nach einer Alternative für Battlefield 2042? Werdet ihr World War 3 probieren? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

EA und DICE arbeiten währenddessen an den Problemen von Battlefield 2042:

Battlefield 2042 will endlich seine größten Probleme beheben, zeigt Roadmap mit über 200 Verbesserungen