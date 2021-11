Battlefield 2042 hat einen Bug, der eine wichtige Granate komplett nutzlos macht

Der Bug nimmt also ein fürs Gameplay wichtiges Item komplett aus dem Spiel und greift damit empfindlich in die Balance ein.

Man sieht genau, wie er eine Horde Gegner unter Beschuss nimmt und einige niederstreckt. Die liegen hilflos am Boden und rufen ihre verbleibenden Kameraden zur Hilfe. Da diese aber nicht ebenfalls beim Wiederbeleben umgenietet werden wollen, gehen sie nach Lehrbuch vor und werfen brav Rauchgranaten, um die Gegend zu vernebeln und so in Ruhe ihre Freunde zu rezzen.

So wirkt sich der Bug aus: Alles, was man tun muss, um Rauchgranaten völlig zu negieren, ist ein bestimmtes Menü im Spiel zu öffnen. Sobald ihr wieder im Spiel seid, sind die Partikel der Rauchgranate deaktiviert. Das hat ein reddit-Nutzer herausgefunden.

