Battlefield 2042: Neues Update kommt nächste Woche – Nerft endlich die heftigen Hovercrafts

Es ist aber durchaus möglich, dass man noch an weiteren Fixes arbeitet, die es in das Update schaffen. Weitere Informationen dazu müssen wir leider abwarten.

Die Hovercrafts sorgten wiederum schon in der Beta und dem Early-Access für Aufsehen. Sie halten sehr viel aus, fast so viel wie ein Panzer, überrollen zahllose Gegner und überlisten sogar die Gesetze der Physik.

Wann kommt das Update? Ein konkretes Datum haben wir noch nicht. Auf Twitter ist lediglich von “Ende nächster Woche” die Rede. Also womöglich am Donnerstag, dem 25. November, oder Freitag, dem 26. November.

