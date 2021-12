So reagieren die Spieler: Die Reaktionen der Spieler sind wenig positiv und im Subreddit zu Battlefield 2042 diskutiert man über den Post der Entwickler (via reddit.com ). Viele User schimpfen und halten das Statement nur für eine schlechte Entschuldigung für den desaströsen Zustand des Spiels.

So reagiert EA auf die Vorwürfe: Man meine es ernst mit Battlefield 2042 und wolle auch weiterhin Ressourcen in das Spiel investieren. Außerdem erklärt man, dass es sogar ein neues Studio geben werde, welches nur für Battlefield zuständig sei.

Das ist jetzt passiert: Nun hat sich Electronic Arts zu Wort gemeldet und mit einem Statement auf Tom Henderson reagiert. Das Statement lud Henderson selbst bei Twitter hoch. In dem kurzen Text erklären die Entwickler, wie es in Zukunft mit Battlefield 2042 weiter gehen solle.

„Es ist uns ernst mit Battlefield 2042.“ So beginnt das Statement der Battlefield-2042-Entwickler, mit welchem sie auf einen Bericht reagieren. Denn der bekannte Branchen-Insider Tom Henderson hatte in einem umfangreichen Video die Probleme und Schwierigkeiten bei der Entwicklung des Ego-Shooters Battlefield 2042 aufgezeigt.

