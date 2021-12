Battlefield 2042: Update 3.1 ist der letzte Patch 2021 und bitter nötig – So kommt er bei Spielern an

Battlefield 2042 hat mit vielen Problemen zu kämpfen. Update 3.1 ist der nächste Patch, der einige nervige Fehler beheben sollte. Hat das geklappt? Geht es nach den Spielern: Zumindest teilweise, doch manche Fixes waren nicht erfolgreich.

Was steckt in Update 3.1? Das Update sollte sich vor allem eines der schwerwiegendsten Probleme von Battlefield 2042 beheben: Der mangelnden Trefferregistrierung. Vor dem Update konnten Spieler teilweise ganze Magazine in ihre Gegner pusten, ohne einen einzigen Treffer zu landen.

Außerdem sind Loadouts seit dem Release verbuggt, waren teilweise nicht auswählbar oder wurden einfach gelöscht. Die ersten Reaktionen der Spieler zeigen: Während die Trefferregistrierung jetzt deutlich besser funktioniert, sind Loadouts leider immer noch verbuggt.

Das Update konnte dafür einige andere Dinge verbessern, doch es gibt immer noch Kritik. Wir fassen einige Eindrücke aus der Community für euch zusammen.

Die vollständigen Patch Notes zu Update 3.1 findet ihr außerdem in unserer Übersicht.

Trefferregistrierung klappt jetzt, doch Loadouts sorgen noch für Probleme

Treffen Waffen jetzt besser? Geht man nach den Reaktionen, scheint der Patch in der Hinsicht erfolgreich gewesen zu sein. Spieler berichten, dass ihre Treffer endlich sitzen. Zumindest gibt es diesbezüglich aktuell keine größeren Beschwerden.

Wie sieht es mit den Loadouts aus? Das war einer der Fixes aus den Patch Notes, über den sich ein Großteil der Community freute und der dringend gewünscht war.

Die Vorfreude war allerdings schnell wieder weg. Denn Loadouts funktionieren bei zahlreichen Spielern immer noch nicht richtig (via reddit).

Das betrifft sowohl Fahrzeug- als auch Equipment-Loadouts. Diese können entweder nicht ausgerüstet werden, oder werden bei der Erstellung offenbar nicht mal richtig gespeichert.

Neben den immer noch verbuggten Loadouts, gibt es auch Kritik an einem Nerf bei den Fahrzeugen. So wurden beispielsweise die 30mm-Kanonen für Landfahrzeuge gegen Infanterie deutlich abgeschwächt.

Während das eigentlich eine gewünschte Änderung war, hat es DICE in Augen einiger Spieler damit übertrieben. Im direkten Vergleich sind offenbar nun sogar Pistolen stärker als die 30mm-Geschütze:

Nicht alles an dem Update kam bei den Spielern schlecht an. Gelobt werden vor allem die Änderungen an den Eroberungspunkten im Durchbruch-Modus. Auch die wöchentlichen Herausforderungen erhalten viel Lob von den Fans.

Durchbruch für viele jetzt endlich spielbar – Wöchentliche Herausforderungen sind „der Himmel!“

Was hat sich bei Durchbruch geändert? Seit Release gab es viel Kritik an einigen Eroberungspunkten im Durchbruch-Modus. Viele von ihnen waren auf bestimmten Maps an Punkten platziert, die für das angreifende Team beinahe unmöglich einzunehmen waren.

Das sorgte dafür, dass zahlreiche Spieler betreffende Maps wie Kaleidoskop, Orbital und Sanduhr im Durchbruch-Modus mieden, oder den Modus gar nicht erst spielten.

Nun wurden betreffende Punkte anders platziert. Für einige Spieler ist das sogar die beste Änderung durch das Update, was aus zahlreichen Kommentaren unter den Patch Notes hervorgeht (via reddit.com).

Was sind wöchentliche Herausforderungen? Diese sind ebenfalls neu hinzugekommen. Wie in vielen Multiplayer-Spielern üblich, handelt es sich dabei um zusätzliche, optionale Aufgaben, die man im Laufe einer Woche erledigen kann, um Extra-Belohnungen freizuschalten.

Die Belohnungen sind aber nicht der Grund dafür, dass sie von den Spielern gefeiert werden. Viel mehr ist die erste Herausforderung selbst der Grund. Die besteht aus drei Aufgaben:

Bewaffne, deaktiviere oder zerstöre drei Missionsziele in Rush

Töte 30 Ziele mit einer Schrotflinte oder einem Scharfschützengewehr

Belebe 50 Teammitglieder

Gerade die erste und dritte Aufgabe sind der Grund für das positive Feedback. Denn sie fördern zum einen, dass Teammitglieder überhaupt die Missionsziele erfüllen.

Zum anderen wird das Teamplay gefördert, da Spieler endlich zusätzlich motiviert werden, ihre gefallenen Teammitglieder wiederzubeleben.

Das scheint im Spiel direkt spürbar zu sein, wie aus zahlreichen positiven Stimmen hervorgeht (via reddit).

User zodhr schreibt dazu: „Und so macht man eine richtige wöchentliche Herausforderung: Alle spielen für das Ziel, heilen und beleben – das ist der Himmel!“

Mittlerweile versuchen einige, so viele Spieler wie möglich zu beleben. User StrapOnDemon schaffte sogar über 200 Revives in einer Partie (via reddit). Manche Spieler fordern sogar, dass Wiederbelebungen in jeder wöchentlichen Herausforderung enthalten sein sollten.

Wie geht es jetzt weiter? Battlefield 2042 befindet sich in einer schwierigen Lage. Die Feiertage stehen vor der Tür und viele Mitarbeiter von DICE werden in eine verdiente Pause gehen.

Dennoch ist der Zustand des Spiels nach wie vor schlecht: Spieler klagen immer noch über zahlreiche Bugs und vor allem auf dem PC gibt es nach wie vor Performance-Probleme.

Das alles wird wohl erst im neuen Jahr angegangen werden, 2022 wird ein Schicksalsjahr für das Spiel. Ein Insider-Bericht von Tom Henderson zeigt, wie es überhaupt dazu kommen konnte: Was lief schief bei Battlefield 2042? Insider gibt Einblicke in Entwicklungschaos

Aber was haltet ihr von Update 3.1? Hat sich euer Spielerlebnis durch den Patch verbessert?