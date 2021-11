In einem Blog-Post von Entwickler DICE haben wir heute erstmals einen Anhaltspunkt dafür bekommen, wie gut sich Battlefield 2042 eigentlich zum Start verkauft hat. Dabei soll es erfolgreicher sein, als der Vorgänger Battlefield V.

Das sagen die Entwickler zum Start: Im offiziellen Blog-Post, in dem es vor allem um das kommende Update und die Roadmap von Battlefield 2042 ging, bedankte sich DICE direkt bei den Spielern für den erfolgreichen Release.

Demnach würden “Millionen” von Spielern Battlefield 2042 spielen. Dabei würden beinahe doppelt so viele Spieler aktiv sein, wie beim Vorgänger Battlefield V.

In dem Blog-Post heißt es dazu: “Nur wenige Tage nach dem weltweiten Start von Battlefield 2042 gibt es bereits Millionen von Spielern unter euch. Wir freuen uns, so viele von euch wieder auf dem Schlachtfeld zu sehen – fast doppelt so viele wie bei unserer letzten Veröffentlichung.”

Das könnte für so manchen Beobachter überraschend kommen, denn das Fan-Feedback und die Kritiken rund um den Release von Battlefield 2042 sind mindestens durchwachsen.

Battlefield 2042 trotz Kritik erfolgreicher als der Vorgänger

Wie oft hat sich Battlefield 2042 verkauft? Nach wie vor gibt es dazu keine genauen Zahlen, aber anhand der Angaben von DICE kann man zumindest eine Schätzung wagen.

Wie MeinMMO damals berichtete, verkaufte sich Battlefield V nach damaligen Schätzungen von Superdata zum Release im November 2018 rund 1,9 Millionen Mal.

Kombiniert man diese Zahl mit der Aussage, dass Battlefield 2042 “beinahe doppelt so viele” Spieler hat, kann man von Zahlen zwischen 3 und 4 Millionen ausgehen.

Hier muss man aber beachten, dass auch Spieler mit EA Play und Xbox Game Pass Ultimate den Shooter spielen können. Das dürfte den Zahlen nochmal einen ordentlichen Schub gegeben haben.

Interessant: Battlefield V blieb damals wiederum weit hinter den Zahlen seines Vorgängers, Battlefield 1, zurück.

Wie lief es damals bei Battlefield V? Auch der Vorgänger von Battlefield 2042 verzeichnete zahlreiche Verkäufe zum Start, war aber im Vergleich zu früheren Teilen der Reihe eher schwach und hatte schon im Vorverkauf Probleme.

Auch damals gab es viel Kritik, sowohl an den Inhalten als auch am technischen Zustand.

Battlefield V konnte in den ersten zwei Monaten nach Release rund 8 Millionen Ableger verkaufen, bleib aber hinter den Erwartungen zurück.

EA führte das damals darauf zurück, dass es kein Battle Royale hatte.

Ein Analyst machte jedoch auch andere Faktoren wie das negative Feedback der Community, die “limitierte Kampagne” fehlende Koop-Elemente verantwortlich.

Geht man nach den Angaben von DICE, könnte Battlefield 2042 erfolgreicher werden, als Battlefield V. Ob die kritischen Stimmen dem noch einen Strich durch die Rechnung machen könnten, bleibt abzuwarten.

Wie kam Battlefield 2042 an? Der Shooter ist mit zahlreichen technischen und spielerischen Problemen gestartet. Auf Steam wurde der Shooter regelrecht zerrissen und landete in den ersten Tagen unter den am schlechtesten bewerteten Spielen. Passend zur Aussage zählt es aber auch zu den meistgespielten Titeln.

Auch auf Metacritic sind die Kritiken eher durchwachsen, bei den Spielemagazinen kommt Battlefield 2042 auf einen Metascore von 73. Das macht Battlefield 2042 zu einem der am niedrigsten bewerteten Ableger auf Metacritic macht. Der User-Score ist mit 2,3 ebenfalls vernichtend.

Die kommenden Updates sollen es richten

Wie geht es bei Battlefield 2042 jetzt weiter? Im Blog-Post gehen die Entwickler dafür auf die kommenden Updates ein. Das Update #2 soll bereits morgen, am 24. November erscheinen und kümmert sich um einige der größten Probleme, die Spieler gerade auf die Nerven gehen.

Dazu gehört die Streuung bei einigen Waffen, von der vor allem Sturmgewehre negativ betroffen sind. Außerdem geht es den OP-Hovercrafts und einigen nervigen Bugs an den Kragen.

Update #3 soll dann Anfang Dezember folgen und über 200 Verbesserungen beinhalten, von denen wir die wichtigsten für euch zusammengefasst haben:

