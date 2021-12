Über Twitter wurde das große Update #3 für Battlefield 2042 angekündigt. Das soll verschiedenste Fehler beheben, am Gameplay drehen und das User Interface optimieren. Wir zeigen euch die Inhalte in der Übersicht.

Wann erscheint Update #3 für Battlefield 2042? Am 02. Dezember um 09:00 Uhr deutscher Zeit soll das neue Update aufgespielt werden. Es soll dabei zu keiner Downtime kommen – ihr könnt also direkt loslegen, wenn es so weit ist.

Dass das Update Anfang Dezember erscheinen würde, hatte Battlefield-Entwickler DICE bereits in einer Roadmap angekündigt, in der dargelegt wurde, wie der Shooter seine aktuellen Probleme angehen möchte. Nun ist auch der konkrete, unmittelbar bevorstehende Release bekannt.

Außerdem gingen die Entwickler nochmal darauf ein, was ihr in Update #3 erwarten könnt.

Patch Notes zu Battlefield 2042 Update #3 versprechen Verbesserungen

Das steckt im Update: Laut dem Ankündigungstweet handelt es sich um das bislang größte Update für Battlefield 2042. Mehrere Bereiche werden bearbeitet:

Es gibt Bugfixes und Gameplay-Änderungen

Das Update bietet “Quality of Life”-Verbesserungen, die euch das Spielerlebnis erleichtern sollen.

Das UI wird angepasst.

Am Portal-Modus wird auch nochmal gedreht

Im Detail ergeben sich so eine Vielzahl an Änderungen, die wir hier einmal zusammenfassen.

Missionen: Unter anderem sollen in der Woche nach dem Update wöchentliche Missionen freigeschaltet werden. Davon bekommt ihr jede Woche jeweils 3 Stück – und jeder Abschluss bringt euch XP. Packt ihr sie alle, kriegt ihr am Ende ein besonderes Cosmetic.

Portal: Es wird neue Spielmodus-Layouts auf den All-Out Warfare Karten und neue Templates im Builder geben. So könnt ihr etwa den Rush-Modus auf All-Out Warfare Maps spielen. Außerdem könnt ihr dann einen Modus namens Vehicle Death Match anlegen, in dem ihr euch mit den Fahrzeugen von Battlefield 2042 gegenseitig zusetzt.

Quality of Life: Hier gibt es gleich mehrere Punkte, die angepasst werden.

Wenn ihr euch eure Sammlung anschaut, könnt ihr etwa euer Loadout schneller anpassen. Unter anderem ist klarer zu sehen, welche Aufsätze gerade gesperrt, im Einsatz, verwendbar oder frisch freigeschaltet sind.

Das UI wurde angepasst, sodass die Sicht übersichtlicher wird. Unter anderem skalieren nun Symbole in der Spielwelt mit der Distanz, sodass es weniger chaotisch zugeht.

Ihr bekommt Indikatoren darüber, wo ihr Spieler in der Nähe wiederbeleben könnt, wer wenig Munition oder wer niedrige Lebenspunkte hat.

Außerdem sollen die Übergänge zwischen Menüs flüssiger laufen.

Im Spiel: Die Entwickler sprechen von über 150 individuellen Anpassungen, Änderungen und Verbesserungen auf allen Karten, die das Gameplay störten. Das kann Spawning, visuelle Fehler oder andere Probleme beinhalten. Auch Probleme an den Spezialisten wurden behoben. Wenn ihr die komplette, lange Liste an Anpassungen sucht, findet ihr sie hier in den Patch Notes von EA (via EA.com).

Darüber hinaus soll noch im Dezember ein weiteres Update live gehen, das ingesamt aber kleiner ausfallen soll. Das wird sich dann um weitere Änderungen an der Spielbalance sowie Fehlerbehebungen drehen.

Eine weitere Diskussion, die Spieler zuletzt anstießen, war das Thema “Maus & Tastatur” – die würden manche Spieler nämlich gerne auch an der Konsole nutzen, was bislang aber nicht möglich ist. Mehr als 10.000 Fans haben nun eine Petition unterschrieben, dass sich das ändern soll.