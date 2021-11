Battlefield 2042: Starkes Loadout bringt euch massig XP, gewinnt Kämpfe

Das Leveln in Battlefield 2042 kann sehr zäh sein. Ein kleines Wurfobjekt kann da aber Abhilfe schaffen: Der Umgebungssensor bringt euch nicht nur massig XP, es hilft auch dem ganzen Team. MeinMMO verrät euch, wie ihr den Sensor optimal nutzt.

Um ein Level in Battlefield 2042 aufzusteigen, benötigt es meistens 2 Matches. Ein Match dauert aber gut und gerne mindestens 30 Minuten. Dementsprechend zäh kann es sein, die besten Waffen im Spiel freizuschalten.

Hier kommt der Umgebungssensor ins Spiel. Diesen schaltet ihr mit Level 22 frei – ein Prozess, der mit anderen XP-Farm-Methoden schneller geht. Sobald ihr den Umgebungssensor habt, levelt ihr aber noch schneller auf, als davor. Denn ihr könnt den auch mit den anderen Farming-Methoden ergänzen.

Das Beste daran: Der Umgebungssensor ist einfach zu nutzen und umso effektiver, je mehr Action stattfindet. Die Funktion vom Sensor ist dabei auch extrem hilfreich für euer Team und wird euch direkt dabei helfen, mehr Matches zu gewinnen.

Das stärkste Loadout mit dem Umgebungssensor

Der einzige Nachteil am Umgebungssensor ist, dass er euren Granaten-Slot ersetzt. Dieses Loadout hilft euch nicht nur dabei, diesen Nachteil zu umgehen – ihr seid damit einer der vielseitigsten Soldaten auf dem Schlachtfeld:

Spezialist:In: Sundance

Sundance Primärwaffe: PP-29

PP-29 Sekundärwaffe: G57

G57 Wurfobjekt: Umgebungssensor

Umgebungssensor Gadget: Munitionskiste

Warum ist dieses Loadout so gut?

Dank des Gadgets ist Sundance ist die perfekte Spezialisten-Wahl. Der Granatengürtel ersetzt nicht nur die Anti-Personen-Granate, die ihr wegen dem Umgebungssensor aufgeben müsst – der Granatengürtel kann auch zur Panzerabwehr und als EMP-Feld genutzt werden.

So könnt ihr euch gegen alle Fahrzeuge und andere Spezialisten-Gadgets zur Wehr setzen. Weil sich die Ladungen des Granatengürtels von selbst auffrischen, bleibt ihr auch immer in der Action.

Diese Vielseitigkeit wird durch die PP-29 unterstrichen. Sie die aktuell beste Maschinenpistole und die flexibelste Waffe im Spiel. Dementsprechend kann sie in jeder Situation gut genutzt werden. Das macht es auch einfacher, den Wingsuit von Sundance sehr aggressiv nutzen.

Der Umgebungssensor ist nicht nur für XP gut

Dank der Munitionskiste bekommt ihr immer wieder einen neuen Umgebungssensor. Auch eure Munition wird so aufgefrischt. So müsst ihr euch nie aus der Action zurückziehen

Der Umgebungssensor ist spaßig, hilft dem Team und euch

Was macht das Loadout so gut? Das Loadout um den Umgebungssensor brilliert aus mehreren Gründen:

Pro Dank Sundance seid ihr flexibel stark gegen gegnerische Soldaten, Fahrzeuge und Gadgets.

Aggressives Gameplay ist möglich und empfehlenswert.

Der Sensor markiert Feinde in einem Umkreis auf der Minikarte eures ganzen Teams.

Man hat zwei Umgebungssensoren zur Verfügung. So könnt ihr die meisten Feinde auch auf den größten Kontrollpunkten flächendeckend markieren.

Die Munitionskiste gibt euch sofort einen verbrauchten Umgebungssensor wieder.

Ihr bekommt 5 XP für jeden Gegner, der markiert wird.

Jeder markierte Gegner, der von eurem Team getötet wird, zählt als Assist. Das gibt euch jeweils 50 XP.

Ihr bekommt 50 XP für jeden Gegner, den ihr selber tötet.

Der Umgebungssensor markiert selbst nach eurem Tod weiter.

Nach mehreren Markierungen und Assists bekommt ihr je 1.000 XP als Belohnung. Contra Der Bewegungssensor ersetzt die Granate.

Ohne Sundance sind eure Optionen im Kampf limitierter.

Munitionskiste ist zwar kein Muss, macht das Loadout aber viel besser.

Mit Sundance und Munitionskiste könnt ihr euch nicht selbst heilen.

PP-29 ist nicht die stärkste Waffe für die Distanz.

Loadout verliert an Effektivität, wenn ihr nicht mitten in der größten Action seid.

Andere Loadouts sind stärker gegen Fahrzeuge.

Bewegungssensor steht erst ab Level 22 zur Verfügung.

Ihr bekommt also einen Assist für jeden getöteten Gegner im Radius des Umgebungssensors. Jeder Assist gibt euch genauso viel XP wie ein Kill – auch, wenn ihr den Gegner nicht einmal selbst gesehen habt.

Mit dieser Methode ist es nicht unüblich, alleine mehr Assists zu haben als ganze Trupps zusammen. Somit levelt ihr sehr schnell.

Wie nutze ich den Umgebungssensor optimal? Weil der Umgebungssensor am meisten XP und Info gibt, wenn die Action am höchsten ist, solltet ihr auch immer in der Schlacht bleiben.

Versucht also immer, an den meist-umkämpften Punkten der Map zu sein. Werft dann eure zwei Umgebungssensoren so, dass sie zusammen eine möglichst große Fläche abdecken.

Dann könnt ihr entweder selbst aktiv in der Schlacht mitmischen, oder etwas passiver spielen und mit der Munitionskiste weitere Umgebungssensoren werfen. Weil der Sensor selbst nach eurem Tod funktioniert, habt ihr dem Team in jedem Fall geholfen.

Das ist nicht nur ein XP-Regen für euch. Euer Team dankt euch, weil sie durch die Infos auf der Minikarte Positionen besser einnehmen und verteidigen können. Das führt zu spaßigen, actionreichen Gameplay. Und zu mehr gewonnenen Matches.

Habt ihr dieses Loadout bereits probiert? Macht euch der Spielstil so Spaß? Und welche Waffe wollt ihr noch unbedingt freischalten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Wie sich das Spiel nach dem holprigen Start noch entwickelt, wird spannend zu beobachten sein. Die Entwickler von Battlefield 2042 haben bereits angekündigt: Neues Update kommt nächste Woche – Die frühen Patch Notes