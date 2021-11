Battlefield 2042: Clevere Spieler machen Spionage-Drohne zur fliegenden Heilstation

In Battlefield 2042 stehen Spielern mehrere Werkzeuge und Gadgets zur Verfügung, die dem Team helfen sollen. Clevere Spieler haben jetzt herausgefunden, dass man diese auch miteinander kombinieren kann. MeinMMO erklärt euch den pfiffigen Trick, der für euch wichtig werden könnte.

Spieler in Battlefield 2042 stehen vor jedem Respawn vor einer schwierigen Wahl. Es stehen zahlreiche Werkzeuge zur Verfügung, aber jeder Spieler kann nur zwei davon mitnehmen: Das spezifische Gadget eines jeden Spezialisten, und ein Equipment wie Munitionskisten, Raketenwerfer oder Sanitätskisten.

Ein Spieler auf Reddit hat für diese Einschränkung eine kreative Lösung gefunden: Er legt eine Sanitätskiste auf eine Aufklärungsdrohne. Somit hat er zwei Dinge miteinander kombiniert, die alleine unterschiedliche Funktionen haben.

Das Ergebnis ist ein sehr starker und praktischer Hybrid aus Aufklärungsdrohne und Heilstation. Glücklicherweise sind die Schritte für diesen Trick sehr einfach nachzuvollziehen und nachzuahmen.

Aufklärungsdrohne wird zur fliegenden Sanitätskiste

Wie funktioniert der Trick? Für diesen Trick wird die Aufklärungsdrohne von Spionage-Spezialist Casper zweckentfremdet. Der Spieler im Clip tut dafür folgendes:

Der Spieler spielt Casper und hat als Equipment eine Sanitätskiste ausgewählt.

Er startet die Drohne und ‘parkt’ sie dann sofort vor sich auf den Boden.

Der Spieler verlässt daraufhin die Drohnenansicht.

Er platziert die Sanitätskiste auf seiner eigenen Drohne.

Casper übernimmt wieder die Kontrolle der Drohne, die die Sanitätskiste jetzt mit sich mitträgt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Die Aufklärungsdrohne ist jetzt auch zusätzlich eine fliegende Heilstation, die alle verwundeten Kameraden in einem Radius heilen kann.

Die Sanitätskiste heilt unbegrenzt oft, solange sich Spieler in ihrem Umfeld befinden. Dementsprechend kann die Drohne durch diese Methode beliebig vielen Teammitgliedern helfen, solange sie aktiv ist.

Wofür ist dieser Trick gut? Dieser Trick ist sehr praktisch, um einen Kollegen zu heilen, der nicht so leicht zu erreichen ist. Vor allem in Regionen auf einer Map, an denen es viele hohe Positionen gibt, ist dieser Trick sehr hilfreich.

Gerade auf der Map Frachtliste, die auch im Clip zu sehen ist, sind häufig Spieler auf den einzelnen Containern. Diese sind für den Spezialisten Webster leicht zu erklimmen, aber jemand wie Casper kommt da nicht leicht zur Unterstützung heran. Dieser Trick hilft dabei, auch in diesen Positionen aus der Klemme zu helfen.

3 Waffen, mit denen ihr zum Release von Battlefield 2042 dominiert

Auch praktisch ist, dass durch den Trick die Sanitätskiste zu den verwundeten Spielern kommen kann, statt die Spieler zur Kiste zu locken. Teamkollegen können also in Sicherheit bleiben, während die Heilstation alle Betroffenen im Vorbeifliegen heilt. So können starke defensive Positionen besser und einfacher gehalten werden.

Weil die Aufklärungsdrohne weiterhin Gegner markieren kann, selbst wenn sie für diesen Heilungs-Trick genutzt wird, bekommen die gefährdeten Kollegen auch wichtige Infos. Diese können sowohl euch als auch dem Team dabei helfen, den Kampf zu gewinnen.

Anderer Charakter kann auch aus der Distanz heilen

Auch wenn dieser Trick sehr praktisch ist und viele strategische Möglichkeiten eröffnet: Diese kreative Lösung ist nicht die einzige Methode, um Freunde aus der Distanz zu heilen.

Die deutsche Spezialistin Maria Falck kommt ausgerüstet mit einer S21-Spritzpistole. Die ermöglicht es ihr, Spieler mit ‘freundlichem Beschuss’ auch aus einer größeren Entfernung zu heilen.

Wie ist der Trick besser als die Spezialistin? Falcks Spritzpistole erfordert, dass ihr eine klare und uneingeschränkte Sichtlinie auf einen verwundeten Kameraden habt.

Denn die Spritzpistole muss das Teammitglied treffen können. Das erfordert dementsprechend auch mehr Aim, als die fliegende Heildrohne. Außerdem ist die Munition der Pistole begrenzt und muss sich wieder aufladen, wenn ihr sie leergeschossen habt.

Wie findet ihr diesen Trick? Glaubt ihr, DICE wird den mit einem Patch entfernen? Oder hofft ihr, er bleibt drin? Habt ihr vielleicht eine Spielszene im Kopf, wo euch dieser Kniff geholfen hätte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Warum Fans von Battlefield 2042 gerade sauer sind, weil sie von einem ein sonst gehassten Trend verschont worden sind, erfahrt ihr in unserem Artikel:

Niemand mag Day-1-Patches, aber in Battlefield 2042 schreien Fans danach